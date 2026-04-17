長岡京病院 脊椎センター本格始動のお知らせ

株式会社セントラルメディエンス

株式会社セントラルメディエンス（本社：東京都港区、代表取締役:中川 隆太郎、以下「当社」）の提携医療機関である、医療法人総心会 長岡京病院（所在地：京都府長岡京市、以下「当院」）は、2026年4月より本格的に脊椎センターを始動し、秋山典宏医師がセンター長に就任いたしましたことをお知らせいたします。

■ 長岡京病院について

当院は、1980年の開設以降、「ひとりひとりのいのちに安心と笑顔を」という理念の下、地域に密着した医療提供をしてまいりました。

風邪・インフルエンザ・日常的な外傷や肛門手術など発症頻度の高い疾患、糖尿病・生活習慣病のみならず、パーキンソン病・脊髄小脳変性症などの神経難病や会陰裂傷後の診療にも注力して診療に当たっております。特に会陰裂傷に伴う直腸膣瘻の手術は全国で高い症例実績があり、全国各地から患者様が来院されております。

■ 脊椎センター開設の背景と目的

現在、日本での高齢化に伴い、脊椎疾患を抱える方は増加傾向にあります。加齢による椎間板や関節の変性、筋力低下などは、腰痛や下肢のしびれ、歩行障害を引き起こし、日常生活に大きな影響を及ぼします。特に「腰部脊柱管狭窄症」や「変性すべり症」、「変形性脊椎症」は、ご高齢の方に多く見られる代表的な疾患です。

当センターでは、これらの疾患に対し、脊椎専門医による精密な診断と、患者さん一人ひとりの状態に応じた最適な治療を提供いたします。

■ 専門的な手術と生活の質（QOL）の向上

手術においては、神経の圧迫を解放する「除圧術」や、脊椎の不安定さを解消するための「固定術」など、最新の知見に基づいた専門的な手技を実施いたします。 「年齢のせいだから仕方ない」と諦めるのではなく、適切な治療を行うことで、歩行能力の維持や痛みの軽減を図り、健康寿命の延伸に繋げることが可能です。地域の皆さまが安心して相談できる脊椎専門医療の拠点として、皆様が自分らしく元気に動ける毎日を全力でサポートしてまいります。

■ 脊椎センター センター長紹介

氏名： 秋山 典宏（あきやま のりひろ）

役職： 医療法人総心会 長岡京病院 脊椎センター センター長

就任日： 2026年4月1日（水）

略歴： 1999年 京都大学医学部卒業 医学博士

専門医・指導医・資格：

日本脊椎脊髄病学会 専門医・指導医

日本整形外科学会 専門医・脊椎脊髄病医・運動器リハビリテーション医

日本骨粗鬆症学会 認定医

秋山 典宏センター長

■ センター長就任コメント

2026年4月から長岡京病院に脊椎センターが新規開設され、脊椎センター長として就任させていただきました。これまでの脊椎外科医としての経験を活かし、専門的かつ高度な治療、とりわけ脊椎手術の質を高めることが主な目標です。

多様化・複雑化する脊椎疾患に対し、正確な診断と高度な先進的手術、そして術後のリハビリテーションまでを提供できる体制作りを画策しています。

各分野の専門スタッフが連携し、患者さん一人ひとりに最適な治療を安心して受けていただける環境づくりに努めてまいります。地域の皆さまに信頼される脊椎医療の拠点となれるよう研鑽を重ねてまいりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

■ 詳細情報

【診察スケジュール】

外来診察日： 毎週火曜日・金曜日

受付時間： 午前 9:00～12:00（受付開始 8:00）



診療内容や対象疾患、手術に関する詳細は、下記公式WEBサイトよりご確認いただけます。

長岡京病院 脊椎センター特設ページ： https://www.nagaokakyo-hospital.or.jp/exam/spinal/

〈医療法人 総心会 長岡京病院〉

所在地：京都府長岡京市天神1丁目20-10

診療科目：外科・消化器外科・肛門外科・脊椎センター・整形外科・脳神経内科・循環器内科・糖尿病内科・リハビリテーション科・放射線科

病床数：一般病床 97床

URL：https://www.nagaokakyo-hospital.or.jp/

〈株式会社セントラルメディエンスについて〉

株式会社セントラルメディエンスは、2018年創業。「医療を止めない」を経営理念に、メディカルインテグレーター(R)として医療に必要なあらゆるバックオフィス事業を展開しております。良質な医療を継続的に提供できるよう、医療従事者には医療に専念してもらい、バックオフィスの業務は私たちがサポートすることで医療経営の最適化を目指します。医療部材や医療人材、清掃のメディカルデリバリー、医療経営コンサルティングやPR支援のメディカルサービス、さらに医療に特化したファクタリングを担うメディカルファイナンスと、多角的にサポートし未来の医療を守ります。

〈株式会社セントラルメディエンス 会社概要〉

社 名：株式会社 セントラルメディエンス

代表取締役：中川 隆太郎

URL：セントラルメディエンス：https://centralmedience.com/