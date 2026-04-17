グラミー3度ノミネート、スリランカにルーツを持つ M.I.A.、7つの地で描く“現代の黙示録”『M.I.7』リリース

The Orchard Japan

スリランカにルーツをもつイギリス人ラッパーのM.I.A.が、７枚目のスタジオアルバム『M.I.7』を自身のインディーレーベルのOHMNIMUSICよりリリース。収録された７曲は、７つのロケーションで、それぞれ７日間で書き下ろされ、アメリカのゴスペルグループのサンデー・サーヴィスがゲスト参加。アルバムからは一足先にリードシングル「EVERYTHING」がリリースされ、先週末のコーチェラフェスティバルにディプロ率いるメジャー・レイザーのステージにサプライズ出演。本作のリリースを前に大きなインパクトを与えるパフォーマンスを披露した。

エチオピア、エジプト、インド、イギリス、ギリシャ、オーストラリア、アメリカ合衆国で録音、作曲、構想が練られたニューアルバム『M.I.7』は、ジャンルではなく精神性におけるM.I.A.の“ゴスペル”アルバムである。『ヨハネの黙示録』に登場する七つのラッパ（トランペット）を軸に構成されており、聖書に記された裁きを各ラッパが語り、次の曲へと繋げていく。このコンセプトで構築される中、第一の天使から第七の天使まで、地上が炎に包まれる瞬間から聖なるアークが現れる瞬間までの『ヨハネの黙示録』を辿っている。

アルバム『M.I.7』は、炎の中にありながらも優美さを放っている。解放を求めるチャント「JESUS」には、長年のコラボレーターのSwick（スウィック）が共同プロデューサーとして参加。本作で最も切迫感に満ちた瞬間をもたらしている。彼女はこの曲の中でこう歌う。「M.I.A.は終わったと皆が思う時、サタンはピリオドを打つ。だが神はコンマを記し、“続く”と告げる」。

「SACRED HEART」には、彼女の母親のカラをフィーチャー。“Ellaam Yesuvae（イエスはすべて）”というフレーズを元に構成されたタミル語のキリスト教賛美歌を歌い、自身のスリランカのルーツをアルバムのスピリチュアルな枠組みに織り込み、信仰、文化、アイデンティティを結びつける。

「MONEY」では、M.I.A.がこれまで以上に反体制的な姿勢を見せつける。金銭を追い求めるのではなく、富とスピリチュアルな経済を問い正す。

制作過程における転換点となった「CIRCLE」は、時間を秒単位で計測。彼女の恐れを知らない姿勢と粘り強さをさらに際立たせる。

アルバムを締めくくるリードシングルの「EVERYTHING」は、瞑想的なナンバー。揺るぎない信仰と愛に根ざしている。

M.I.A. - EVERYTHING (OFFICIAL VISUALIZER)

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6lHaNUV3vCs ]

そしてアルバムは「30 MINUTES OF SILENCE」で幕を閉じる。これは『ヨハネの黙示録』からの聖書的な引用であり、“第七の封印”を意味している。

M.I.A.は本作にまつわる数秘術についてこう述べる。

「7つの天国、７つの封印、７つのトランペット、７日間の創造、７つの大陸、７つの大罪、７つの美徳、７色の虹色、７つの海、７つの音階、７年周期、７つの古代文明、７つの秘跡、７つの箴言の家の柱、７つの古代の金属、７つの2026年に整列した惑星、７つのチャクラ、７つのヴィーナの弦、７つのマリアの悲しみ、７つの剣、７つの場所で過ごした７日間ごとに作られた７つの曲、この７作目のアルバム、７インチ盤も制作、それが『M.I.A.』」

本作のコンセプトは、レコーディングの開始前に現れたビジョンの具現化。それに従うことが求められた。祈りと『ヨハネの黙示録』と聖なるアークに根ざしたゴスペルアルバムであり、聖書の真理を現代にまで辿る。彼女にとってこれまでで最もパーソナルかつスピリチュアルに導かれたアルバムなのだ。

■ M.I.A.とは

photo by Mel Ashley

M.I.A.ほど世界に影響を与えたアーティストも珍しい。ジャンルにとらわれず、ラディカルかつ無視できない存在で常にあり続けてきた。2005年にデビュー作『Arular』で音楽界に登場すると、すぐさま強烈な存在感を発揮。トリプルプラチナを獲得した名曲「Paper Planes」は、グラミー賞最優秀レコード賞にノミネートされ、イギリス人アーティストによるデジタルシングルとして史上最高の売上を記録する一曲となった。同曲を収録した2007年のセカンドアルバム『Kala』により世界的アーティストへと躍進。その後も、『Maya』（2010年）、『Matangi』（2013年）、『AIM』（2016年）、『Mata』（2022年）と、独自の世界観のアルバムを発表し、未踏の領域を開拓。2020年には彼女がフィーチャリング参加したトラヴィス・スコットの「Franchise」が、全米Billboard Hot 100チャートで初登場１位を記録。グラミー賞、アカデミー賞ノミネートのみならず、大英帝国勲章を受章。同世代において最も独創的かつ妥協を許さぬアーティストの一人であり続けている。そして、このたび待望の７枚目のスタジオアルバム『M.I.7』が、自身のインディーレーベルOHMNIMUSICからリリースされた。

■リリース情報

M.I.A.（エム・アイ・エイ）

ニュー・アルバム『M.I.7』配信中

レーベル：OHMNIMUSIC

配信リンク：https://ffm.to/mi7

Track List:

1. TRUMPET 1

2. PRAYER 777

3. TRUMPET 2

4. JESUS (feat. Sunday Service Choir)

5. SACRED HEART (feat. Kala)

6. TRUMPET 3

7. MONEY

8. TRUMPET 4

9. CIRCLE

10. TRUMPET 5

11. CALLING (feat. Sunday Service Choir)

12. TRUMPET 6

13. RIDE THE SKY

14. TRUMPET 7

15. EVERYTHING

16. 30 MINUTES OF SILENCE

■Music Video

「EVERYTHING (OFFICIAL VISUALIZER)」https://www.youtube.com/watch?v=6lHaNUV3vCs

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ーーThe Orchard Japanは、音楽配信とアーティスト＆レーベルサービスにおけるテクノロジーを駆使したディストリビューター。ニューヨークに本社を置き、世界45以上の市場でアーティストがグローバルに活躍し、最大限のパワーを発揮するための多角的サポートをしている。