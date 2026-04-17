【Valsport】イタリア発スニーカーブランド「VALSPORT」日本別注モデルを4月16日発売

株式会社アマン

株式会社アマンが運営する自社EC「AMAN ONLINE STORE」にて、イタリア発スニーカーブランド「Valsport（ヴァルスポルト）」の取り扱いを4月16日より開始いたしました。

Valsportは、イタリアのクラフトマンシップとスポーツシューズとしての機能性を融合させたブランドとして、長い歴史の中で培われたアーカイブを現代的に再構築し、時代ごとの空気感を映し出すプロダクトを展開してきました。

今回の取り扱い開始にあわせて、日本市場に向けて特別にデザインされた日本別注モデルも同時発売。すっきりとしたシルエットやニュートラルなカラーリングを採用し、日常のスタイリングに自然に馴染みながらも、足元にさりげない存在感をもたらす一足に仕上がっています。

Reconstruction Japan Model

VALSPORTは単なるスポーツシューズではなく、時代ごとの文化と空気を反映してきたプロダクトです。そのアーカイブを現代的に再構築したコレクションを４月16日より発売開始。

TOURNAMENT CLASSIC MAN VT3101M

\45,100

テニスコートで誕生したこのモデルは、競技とカルチャーの境界を越えながら、進化してきました。クラシックの再解釈として再構築された一足です。

START HERITAGE NYLON VINTAGE FLUO

\47,300

軽量ナイロンと手染めによる個体差。

完成された均一性ではなく、揺らぎそのものをデザインとしています。

詳細を見る :https://store.aman.ne.jp/blogs/aman_feature_men/new-shoes-brand-valsport-launch

ブランドローンチに至る背景

イタリアのクラフトマンシップと現代的なデザインを融合させたスニーカーブランドVALSPORT（ヴァルスポルト)。1920年の創業以来、Made in Italyにこだわり、熟練の職人によるハンドメイド生産と上質な素材使いによって、スポーツ由来の機能性を備えたシューズを展開してきました。

日常に溶け込む静かな存在感。

ヴィンテージスニーカーを思わせるクラシックな佇まいと洗練されたデザイン性を兼ね備え、スタイリングに自然に馴染むファッションアイテムとして展開されています。

また、流行に左右されない普遍的なデザインと一貫したイタリア生産へのこだわりは、長く愛用できるプロダクトとしての価値を高めています。コンフォートブランドを中心に展開する株式会社アマンが運営する「AMAN ONLINE STORE」においても、「大人のカジュアルスタイル」を提案するラインナップとして展開いたします。

販売情報

発売日：2026年3月12日（木）

販売店舗：AMAN ONLINE STORE

https://store.aman.ne.jp/collections/men-valsport

Valsport

イタリア発のシューズブランド「VALSPORT（ヴァルスポルト）」は、スポーツシューズづくりで培われた確かな技術と、美意識を融合させた一足を提案します。

ブランドを象徴する「TOURNAMENT」は70年代のコートシューズ、「MAGIC」は80年代のランニングシューズをベースに、クラシックなディテールを現代的に再構築。

上質な素材と緻密な仕上げにより、タウンユースでも品よく映える、大人のためのスニーカーです。





＠valsport_official

https://www.instagram.com/valsport_official/

株式会社アマン

“Authentic Human”



人として、現代の商人として、法人として、

誠実で、信頼でき、常に本物を提案し続ける存在を目指して



@aman_mens

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