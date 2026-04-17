Amazonベンダーセントラル基礎講座 マーケティング戦略と営業のポイント　5月15日オンラインセミナー開催 株式会社マーケティング研究協会

株式会社マーケティング研究協会2026年5月15日開催Amazonベンダーセントラル基礎講座

Amazonでの売上拡大をミッションに掲げるNBメーカーが増加する一方、ベンダーセントラル特有の課題に直面している企業は少なくありません。

「社内に相談できる人間がいない」「卸経由のため直接施策が打ちにくい」「Amazonの担当者に言われるままで、主体的に動けていない」――。こうした声を数多くの現場でお聞きします。



書店やオンラインで検索しても見つかるのは「セラー向け」の情報ばかり。ベンダーセントラルを使うメーカーの担当者が本当に必要としているノウハウは、なかなか体系的に学べる機会がないのが現状です。



本セミナーでは、そうした課題を抱えるAmazonご担当者様に向けて、ベンダーセントラルの構造理解

から実践的な営業活動まで、基礎から体系的に解説します。具体的には以下のような内容をカバーします。

講師：及川 謙一 ブルーグース合同会社 代表

- KPIの設計方法とPDCAの回し方 自社に合った指標をどう設定し、改善サイクルをどう回すか- 卸（問屋）との効果的な連携ポイント 間に卸が入る構造の中での交渉・活用の勘所- Amazon専用商品・量販用商品の差別化戦略 商品設計の方向性を整理する考え方- 中長期の売上拡大に向けた戦略づくり 一定の売上がある状態から次のステージへ進む方法詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006578amazon_1.php

株式会社サウンドハウスで物流、カスタマーサポート、Webを担当。自社EC運営のための上流から下流までを網羅的に経験する。2011年 アマゾンジャパン株式会社入社、リテール部門においてPC、オフィス用品・文具、オーディオ機器、楽器のカテゴリーでWebマーケティングを担当。特にオフィス用品・文房具と楽器においてはカテゴリーの立ち上げに携わり、飛躍に大きく貢献。

2017年 ブルーグース合同会社を設立。Amazonベンダー向けのコンサルティングで企業の売上拡大に尽力している。

セミナープログラム：

１．アマゾンの組織構造、担当者の理解

⑴Amazonのビジネスモデルと成長戦略から見る量販営業との圧倒的な違い

⑵リテールチームの構成と動向

⑶Amazon担当者の役割とKPI

２．アマゾンベンダーセントラルを徹底解剖

⑴ Amazonベンダーセントラルの仕組みと主要機能

量販営業との圧倒的な違い/利用できる主要ツール

⑵頻出する用語と指標の解説

⑶メーカーEC担当初心者が陥りやすい罠：アマゾン専用商品は開発すべき？

⑷ベンダーセントラルでできるコト

１.データの開示と分析

２.カタログ制作・改善

３.プロモーション:クーポンやタイムセール効果的な使い方

４.広告運用（ページビューの操作）:ページビューや文章と売上の関係性



３．SEOの仕組み理解と売上アップのための対策

⑴SEOを対策するのに知っておくべき2大要素

１.情報：商品詳細ページの仕組みを正確に理解する

２.動向：Amazonユーザー/ AmazonSEOの実績

⑵競合ECリテールと自社ブランドの分析

⑶Amazon版AI「Rufas」を用いたSEO対策



４．対ベンダーセントラル営業での交渉ポイント

⑴自社のポジションを正確に把握する

⑵Amazonが納得する交渉材料を知る：広告費/セール/共同販促

⑶専用商品の開発：

１.専用商品の目的をどう設定するか（カート獲得、利益確保、チャネル競合回避）

２.メーカー主導で開発を進めるために（量販品との差別化、コスト構造）

⑷どうしても折り合いが合わない場合の対処法

開催概要：

開催日時：2026年5月15日(金) 13:00~16:00

開催方法：オンラインセミナー ※アーカイブ視聴期間あり

受講料：お一人様 30,800円（税込）

詳細を見る :https://www.marken.co.jp/seminar/006578amazon_1.php

マーケティング研究協会

【主催】

株式会社マーケティング研究協会

マーケティング研究協会は1960年の設立より、マーケティング志向をもった人財・組織の育成と、お客様に選ばれ続けるための仕組みづくりを、「マーケティング支援」「BtoC営業力強化」「店舗販売力強化」「BtoB営業力強化」という4つの領域を中心に、公開セミナー・企業内研修・コンサルティング等様々な手法でご支援しております。

上記のセミナーは企業内研修としても実施することが可能です。お気軽にお問い合わせください。

●公開セミナー（オンライン・集合型）開催スケジュール

https://www.marken.co.jp/seminar/

【会社概要】

株式会社マーケティング研究協会

105-0012 東京都港区芝大門1丁目2番8号 COSMIC BLDG 2F

代表取締役：平林 信吾

事業内容： 教育研修事業・マーケティングリサーチ事業・コンサルティング事業・公開セミナー事業・企画制作事業

設立： 1962年

https://www.marken.co.jp/