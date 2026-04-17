「塗る+差す」のWガードで、夏の日差しをスマートに攻略。PLAZAが提案する2026年の最新UVケアはこれだ！

株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー 株式会社スタイリングライフ・ホールディングス プラザスタイル カンパニー(東京都新宿区)は、2026年4月17日(金)から5月13日(水)まで、全国のPLAZAにて新作UV対策アイテムを展開するプロモーションを開催します。

春の訪れとともに日差しが強くなる季節。PLAZAが今シーズン提案するのは、スキンケア発想の日焼け止めで肌を整えつつ、高機能な日傘で日差しを物理的に遮断する、効率的な「ハイブリッドUVケア」。

その主役となるのが、スキンケアブランドから続々と登場している実力派UVケアアイテムの数々。韓国ブランド「Anua(アヌア)」からは、軽やかで心地よい付け心地の新作「ビタCトーンアップサンクリーム」(1,980円)が登場。みずみずしくなじみやすいテクスチャーは、まるでスキンケアの延長線上にあるような感覚で、毎日のルーティンに自然に溶け込みます。さらに、同じく韓国のスキンケアブランド「d’Alba(ダルバ)」からは、日中の肌ケアもしながら、紫外線カットをまとめて叶えてくれる高機能サンクリーム「VITAカプセルサンクリーム」(2,860円)がお目見え。使うたびに気分が上がる、贅沢な使用感が魅力です。

こうしたスキンケア発想の「塗る」対策とセットで取り入れたいのが、日傘による物理的なガード。今年PLAZAがおすすめするのは、究極の軽さを追求した“マジで軽い傘”こと「MAGICAL TECH PROTECTION PLAZA限定カラー ピンク」(50cm 4,400円 / 55cm 4,730円)。重さそれぞれなんと98g＆112gと、毎日持ち歩いても負担を感じない驚きの軽量設計でありながら、遮光率・UVカット率ともに100％という嬉しい機能を兼ね備えたイチオシのアイテムです。さらにPLAZA限定カラーのピンクは、ストラップのゴムの紐までピンクで統一したこだわりのデザイン。

他にも、自動開閉、コンパクト、軽量、ユニセックスなど機能性で選べるラインアップや、トレンドのレオパード柄をあしらったデザイン性のあるアイテムなど、さまざまな日傘がそろいます。国内外のトレンドがそろう最新の日焼け止めと、高機能日傘がそろうのはPLAZAならでは。自分にぴったりの組み合わせを見つけて、夏のお出かけをスマートに楽しみませんか。

『UV CARE』

プロモーション開催期間：2026年4月17日(金)～5月13日(水)

「UV CARE」特集記事：https://www.plazastyle.com/contents/features/detail/182

「UV CARE」アイテム一覧：https://www.plazastyle.com/shop/e/e26UVPRM/

おすすめUV対策アイテム(一部)

Anua ビタCトーンアップサンクリーム 1,980円d’Alba VITAカプセルサンクリーム 2,860円ハレバレ プロテクションUV セラムC フローズン 1,760円【PLAZA限定】MAGICAL TECH PROTECTION PLAZA限定カラー ピンク 50cm 4,400円 / 55cm 4,730円【PLAZA限定】Wpc. 軽量 レオパード バイピング ピンク/ホワイト 各3,960円

※価格はすべて税込価格です。

※取扱いアイテムは店舗により異なる場合があります。

※本リリースの内容は予告なく変更される場合があります。