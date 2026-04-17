エンタメ特化の分析AIエージェント「GAI」の提供開始～エンタメブランドの「推しファン」を自動分析し、迅速な意思決定を支援【GEM Partners】

GEM Partners株式会社

エンタテイメント業界に向けたデータ×デジタルマーケティングサービスを提供するGEM Partners株式会社（ジェムパートナーズ、所在地：東京都港区、代表取締役：梅津文）は4月17日（金）、推されているエンタメブランドとそのファンを理解し、次のヒットを見いだすオンラインダッシュボード「推しエンタメブランドスコープ」に、業界特化型の分析AIエージェント「GAI（ガイ）」を導入いたします。「GAI」は、膨大な推しファンデータの動向を自動で分析してサマライズ。これまで手作業で行っていた分析工数を大幅に削減し、より高度な戦略立案への注力を可能にします。

エンタメ特化の分析AIエージェント「GAI」

本機能は、GEM Partnersが長年蓄積してきた膨大なエンタテイメント関連データの分析負荷を下げ、ユーザー様のデータの読み取りを容易にし、本来の業務に注力できるように開発いたしました。AIの誤回答（ハルシネーション）を抑制するため、すべてのデータに詳細な説明情報を付与する「意味付け」を徹底し、AIがデータを正しく解釈できる「AI Ready」な環境を整えています。これにより、可能な限り信頼性の高い分析アウトプットを出力することを実現しています。

「推しエンタメブランドスコープ」版『GAI』の特徴

１. 推しファン市場動向：セグメント別のランキング変動とその支持層を分析

２. 個別ブランドの深掘り【1】：最新月のハイライトを分析

３. 個別ブランドの深掘り【2】：直近1年データをもとに分析

推しファン市場動向：セグメント別のランキング変動とその支持層を分析

「推しエンタメブランドスコープ」で指標別ランキングを掲載するメニュー「トレンド：ランキング」では、「GAI」が「推しファン人数」動向の分析結果を表示します。「ハイライト」と「まとめ」分析で最新調査の概要を即座に把握。さらに急上昇、メディア別、性年代別に「ランキング変動とその支持層」の分析も用意しており、各市場、各セグメント別における伸長ブランドをクイックに確認できます。

個別ブランドの深掘り：「最新月のハイライト」「直近1年データ」を分析

「推しエンタメブランドスコープ」では、約1万3000件のエンタメブランドとそれに紐づく約2万4000件のブランド要素を扱っています（※）。メニュー「深掘りする：個別分析」では、各エンタメブランド／ブランド要素ごとに詳細な分析が可能ですが、指標が多く、把握には経験と時間が必要でした。「GAI」の実装により、深掘りしたいエンタメブランド／ブランド要素を「最新月のハイライト」「直近1年データのサマリ」の2軸で分析表示し、迅速な意思決定を支援します。

■「最新月のハイライト」の分析項目

「まとめ」「主要指標の変化」「ファンスケール別分析」「接触ポイント」

■「直近1年データのサマリ」の分析項目

「まとめ」「市場規模とポテンシャル」「長期トレンド」「ファン構成」「接触ポイント」「支出傾向」

※メディア・サービスを横断したエンタメコンテンツの全体像を捉えるために、同一の世界観・キャラクターからなるコンテンツをグルーピングして「エンタメブランド」として扱っています。「ブランド要素」はその「エンタメブランド」の構成要素となります。例えば、『ポケットモンスター』という「エンタメブランド」には、次のようなものが「ブランド要素」として含まれています。ブランド要素：『ピカチュウ（キャラクター）』『Pokemon GO （アプリゲーム）』『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット（ゲーム）』『劇場版ポケットモンスター ミュウツーの逆襲（映画）』など

分析AIエージェント「GAI」は、「推しエンタメブランドスコープ」でのさらなる拡張を進めるとともに、他商品への展開も予定しております。GEM Partnersは、エンタメ企業の皆様が常に最新のテクノロジーを享受するとともに、当社エキスパートの知見を活用し、データに基づいた持続可能な事業開発を行えるよう、今後もAIデータプラットフォームの進化を加速させてまいります。

「推しエンタメブランドスコープ」の詳細 :https://www.gem-standard.com/p/products/158

■会社概要

会社名：GEM Partners株式会社

設立：2008年3月17日

代表取締役：梅津 文

事業内容：エンタテイメントビジネス・マーケティング領域における

・データプラットフォームサービス

・リサーチサービス

・デジタルマーケティング・広告代理店業

・メディア運営

コーポレートサイト： https://www.gempartners.com/

GEM Standard：https://www.gem-standard.com/

■本件に関するお問い合わせ先

GEM Partners（ジェムパートナーズ）株式会社

担当：河西（かさい）

電話：03-6826-0185

メールアドレス：info@gempartners.com