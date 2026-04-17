『グリッドマン ユニバース』新規描き下ろしイラストを使用したPOP UP STOREグッズの事後受注を開始！

円谷フィールズホールディングス株式会社

円谷フィールズホールディングス傘下の株式会社デジタル・フロンティア（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：豊嶋勇作、以下「デジタル・フロンティア」）は、『グリッドマン ユニバース』の新規描き下ろしイラストを使用したPOP UP STOREのグッズをデジタル・フロンティアの公式オンラインショップおよび全国のアニメショップにて事後受注販売をいたします。

デジタル・フロンティアは、3DCG制作を中心とした日本の映像プロダクションですが、映像制作のみならず余暇市場において、IP（キャラクターや作品・ストーリーなどの知的財産）を活用した様々なエンタテインメントを届ける総合エンタテインメント・プロダクションとして、IPの魅力を最大限に拡張する当社ならではの商品展開を目指してまいります。

【受注期間・商品購入情報】

開催期間：2026年4月17日(金)12:00～2026年5月11日(月)23:59

公式オンラインストア：https://dfx.theshop.jp

【商品情報】

【権利表記】

(C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会

【作品情報】

劇場版『グリッドマン ユニバース』は、日常と非日常の間の少年たちがクロスオーバーする、円谷プロダクションとTRIGGERがタッグを組んだアニメーション作品。

特撮『電光超人グリッドマン』を基にアニメ化された『SSSS.GRIDMAN』および『SSSS.DYNAZENON』の世界観とキャラクターが、劇場版オリジナルの物語で交錯していく。

監督は雨宮哲。声の出演は緑川光、広瀬裕也、宮本侑芽、斉藤壮馬、上田麗奈らが務める。

クレジット

原画----渥美 智也

仕上げ--入江 千尋

検査----武田 仁基

特効----齋藤 睦(グラフィニカ)

【公式アカウント】

X（twitter) ：@dflicense

【会社概要】

3DCG制作を中心とした日本の映像プロダクション。国内におけるデジタルヒューマン研究開発のパイオニアであり、実在の人間と見間違えるほどの高品質なCGモデル制作技術を保有しています。実写合成のVFX、作画ベースのセルルックアニメーション、フルCGアニメーションなど、幅広いジャンルの制作を手掛けています。主な作品実績に「今際の国のアリス」「竜とそばかすの姫」「GANTZ:O」「大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL」など。

株式会社デジタル・フロンティアは円谷フィールズホールディングス株式会社のグループ会社です。

【本リリースに関するお問い合わせ】

株式会社デジタル・フロンティア

お問い合わせフォーム：https://www.dfx.co.jp/contact/