ディン・ユーシー主演中国ドラマ「山河枕（さんがしん）～Promise of Love～」2026年5月1日（金）よりU-NEXTにて独占先行配信開始・7月8日（水）よりDVDリリース決定！

NBCユニバーサル・エンターテイメントジャパン合同会社

「永夜星河」ディン・ユーシーと「風起洛陽」ビクトリアが共演、「度華年」原作者＆「一念関山」監督らヒットメーカーがタッグを組み、数々の放送・配信ドラマランキングで1位を獲得した話題の中国時代劇「山河枕（さんがしん）～Promise of Love～」がNBCユニバーサル・エンターテイメントジャパンの配給により、2026年5月1日（金）よりU-NEXTにて独占先行配信開始、また７月８日（水）よりDVD（セル&レンタル）リリース開始いたします。絶望の中で出会った男女のひたむきな愛と信念に心震える、至高のロマンス・アクション時代劇をお楽しみに！

「永夜星河（えいやせいが）～シークレット・ラブミッション～」ディン・ユーシー×「風起洛陽～神都に翔ける蒼き炎～」ビクトリア 豪華共演！

「度華年」原作者＆「一念関山」監督がタッグを組み、数々の放送・配信ドラマランキングで1位を獲得！

戦争で家族を失った若き将軍の前に突如現れた、“兄嫁”を名乗る娘。

陰謀を暴いて敵（かたき）を討つため力を合わせるうち、抗えないほど惹かれ合うふたり――

手に汗握るサスペンスと禁断の愛の行方から目が離せない、ロマンス・アクション時代劇大作！

絶望の中に差した光は、あなたの愛

予告編を公開！

公式YouTube：https://youtu.be/L1bKwQG9WIs

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=L1bKwQG9WIs ]

★猫眼 配信ドラマ 熱度ランキング 11日間１位

★猫眼 配信ドラマ/ラブストーリー 熱度ランキング 2週間１位

★猫眼 衛星放送ドラマ 視聴率ランキング 8日間１位

★WeTV 月間グローバル・ランキング 1位

●「永夜星河（えいやせいが）～シークレット・ラブミッション～」ディン・ユーシー＆「風起洛陽～神都に翔ける蒼き炎～」ビクトリア初共演×ヒットメーカー揃いの製作陣が強力タッグ！ 絶望の中で出会った男女の熱い絆をエモーショナルに描くロマンス時代劇大作！！

ディン・ユーシー演じる衛韞（えいうん）（左）とビクトリア演じる楚瑜（そゆ）（右）

主演作が軒並みヒットを続け、日本でも「大理寺日誌～謎解く少卿には秘密がある～」「永夜星河（えいやせいが）～シークレット・ラブミッション～」などが次々とリリースされ人気爆発中のディン・ユーシー。本作では、戦死した父と兄たちの遺志を継いで正義を求める将軍家の末息子を演じている。無邪気な若者が堂々たる将軍へと成長していく過程を見事に体現し、その説得力のある演技が高い評価を得た！ 一方、亡き父の無念を晴らすために茨（いばら）の道を選んだ将軍家の娘を演じるのは、「彼女は無敵な翻訳官」「風起洛陽～神都に翔ける蒼き炎～」などのヒットでK-POPアイドルから実力派女優へと転身を果たしたビクトリア（ソン・チエン）。凛とした美しさの中に強さと優しさをあわせ持つヒロインを好演し、華麗なアクションも披露している。最愛の家族を失い家門の危機に瀕した男女が出会い、信念を胸に共闘しながら愛を貫いていく姿を描く本作は、「度華年 The Princess Royal」「長風渡～あなたと綴る、運命の縁～」などドラマ化作品の多い墨書白の小説が原作。「恋の一手は計画的に～貴公子に囲まれて～」などを手掛けたワン・ホンが脚本を担当、「一念関山 -Journey to Love-」をはじめヒット作が相次ぐジョウ・ジンタオらが監督を務めており、品質保証間違いなし！

●“禁断の愛”と呼ぶにはあまりにもひたむきな、兄嫁との純愛―― 絶賛を浴びたディン・ユーシーの迫真の演技と、美少年から青年将軍へ変貌を遂げていく男の色香は必見！

ディン・ユーシー演じる衛韞ビクトリア演じる楚瑜

戦場で父を亡くした将軍家の娘・楚瑜（そゆ）と、父と6人の兄を一度に失った将軍家の七男・衛韞（えいうん）。楚瑜は父の死の真相を探るため大胆な方法で衛（えい）家に入り、衛韞は突然現れた“兄嫁”を警戒するが、亡き長兄から託された遺言の存在に気づき…。互いの目的が同じだと知った2人は、家族の敵（かたき）を討ち祖国を守るため、命懸けの戦いに身を投じていく！ 物語の序盤、楚（そ）家軍の戦争シーンから衛家の葬列シーンまで、楚瑜と衛韞の身に降りかかる怒涛の悲劇が衝撃的！ 特にディン・ユーシーの“泣き”の演技は見事で、瞳だけでも衛韞の心の痛みが見ている側に伝わってくるほど。やがて、皇帝への忠義を装いながら暗躍する裏切り者たちとの攻防が幕を開け、陰で糸を引く黒幕を暴き出す復讐劇が見る者を引き込んでいく。そんな緊迫した物語の一方で、胸キュン満載のロマンスが展開していくのも本作の魅力！ 反発から恋心へとしだいに変化していく衛韞の楚瑜に対する気持ちを繊細に表現したディン・ユーシーと、それを受けるビクトリアの演技はとても自然で、「大義姉上」ではなく「楚瑜」呼びしたり、手をギュっと握り返したり、人目を忍んでのバックハグなど、衛韞が繰り出す初々しい愛情表現の数々にときめきが止まらない！ 序盤のやんちゃな末っ子キャラから、たった一人で家名を背負い苦難に立ち向かう大人の男へと変貌を遂げていく衛韞に誰もが魅入られてしまうこと間違いなし！ 形だけとはいえ兄嫁と義弟という許されざる関係の楚瑜と衛韞。それでも2人は数々の試練を乗り越え、共に歩む未来を掴むことができるのか？ そして陰謀の黒幕を暴き、平和を手にすることができるのか？ 彼らの運命の行方を見届けずにはいられない！

●演技派揃いのキャストが集結！ 友情や恋、家族愛のエピソードを彩るサブキャラクターにも注目！！

ジャン・ティエンヤン演じる衛珺（えいくん）（左）とディン・ユーシー演じる衛韞（右）ディン・ユーシー演じる衛韞ディン・ユーシー演じる衛韞（左）とビクトリア演じる楚瑜（右）

「祈今朝＜ききんちょう＞～失われた記憶、共鳴する愛～」のフー・シンボーが複雑な想いで楚瑜を見守るかつての恋人役で穏やかながら迫力ある存在感を見せ、「独孤皇后～乱世に咲く花～」のジョー・チェンが難解なキャラクターの長公主役を貫禄たっぷりに熱演。「青雲伝～惹かれ合う二人、許されぬ愛～」のリアン・シュエフォンがキーマンとなる長公主の門客に扮し、その謎めいた美しさが強い印象を残す。また、夢や志を持ちながらもそれぞれの立場で葛藤を抱えるキャラクターたちを「無憂渡～瞳に映った真実の愛～」ツァオ・ジュン、「有翡（ゆうひ）-Legend of Love-」ジョウ・ジエチオン、「星より輝く君へ」ジョウ・ダーウェイ、「子夜帰」ホアン・リーインらが好演！ 彼らの生き生きとしたアンサンブルと、中国時代劇ファンには顔なじみのベテラン勢による熟練の演技が融合しドラマをより一層魅力的に盛り上げる！

あらすじ

フー・シンボー演じる顧楚生（こそせい）（左）とビクトリア演じる楚瑜（右）ジョー・チェン演じる長公主・李長明（りちょうめい）（左）とリアン・シュエフォン演じる薛寒梅（せつかんばい）（右）ホアン・リーイン演じる宋清平（そうせいへい）（左）とツァオ・ジュン演じる楚臨陽（そりんよう）（右）ジョウ・ジエチオン演じる楚錦（そきん）（左）とジョウ・ダーウェイ演じる宋文昌（そうぶんしょう）（右）

戦乱の世。大将軍の娘・楚瑜（そゆ）は、父が戦死したのは軍事機密が敵側に漏洩（ろうえい）したせいではないかと疑い、軍械司（ぐんかいし）を率いる衛（えい）家の長男・衛珺（えいくん）に求婚するふりをして近づくと、密かに調査への協力を求める。だが、ほどなくして出征した衛珺もまた父と5人の弟と共に戦死し、衛家は七男・衛韞（えいうん）だけが生還する。生前の衛珺の「真相を究明する」という約束を信じた楚瑜は、亡き衛珺の妻として衛家に入り、軍械司を探ることに。聡明な衛韞はそんな彼女を怪しみ反発するが、衛家で共に過ごすうちにいつしか彼女に惹（ひ）かれていく。一方、楚瑜の元恋人で今は寧国（ねいこく）公の娘婿となった顧楚生（こそせい）も、複雑な想いを秘めて楚瑜を見守っていたが…。

相関図

スタッフ

ビクトリア演じる楚瑜（左）とディン・ユーシー演じる衛韞（右）

原作：墨書白「山河枕」

監督：ジョウ・ジンタオ（周靖韜） 「流水舞花（りゅうすいまいか）～遥かなる月落城～」「一念関山 -Journey to Love-」

共同監督：チー・シアオフイ（綦小卉） 「流水舞花（りゅうすいまいか）～遥かなる月落城～」「初恋という名の小さな宝物」

脚本：ワン・ホン（汪洪） 「恋の一手は計画的に～貴公子に囲まれて～」「祈今朝＜ききんちょう＞～失われた記憶、共鳴する愛～」

キャスト

ビクトリア／ソン・チエン（宋茜） 「風起洛陽～神都に翔ける蒼き炎～」「彼女は無敵な翻訳官」

ディン・ユーシー（丁禹兮） 「永夜星河（えいやせいが）～シークレット・ラブミッション～」「大理寺日誌～謎解く少卿には秘密がある～」

フー・シンボー（付辛博） 「祈今朝＜ききんちょう＞～失われた記憶、共鳴する愛～」「光・淵」

ジョー・チェン（陳喬恩） 「墨雨雲間（ぼくううんかん）～美しき復讐～」「独孤皇后～乱世に咲く花～」

「山河枕（さんがしん）～Promise of Love～」リリース情報

【配信】

U-NEXTにて独占先行配信開始 https://t.unext.jp/r/sangashin

2026年5月1日(金) 第1話～第20話

2026年6月1日(月) 第21話～第40話（最終話）

【DVD】

DVD-SET1 2026年7月8日(水)発売

17,600円（税抜 16,000円）／UNBF-1041／7枚組／第1話～第14話収録／本編約630分

DVD-SET2 2026年8月5日(水)発売

17,600円（税抜 16,000円）／UNBF-1042／7枚組／第15話～第28話収録／本編約630分

DVD-SET3 2026年9月2日(水)発売

17,600円（税抜 16,000円）／UNBF-1043／6枚組／第29話～第40話（最終話）収録／

本編約540分／特典映像：メイキング集(約30分予定)

[セルDVD 全3セット共通] 三方背ケース付き／封入特典：リーフレット（4Ｐ）

DVDレンタル 2026年7月8日(水)Vol.1～Vol.7、2026年8月5日(水) Vol.8～Vol.14、

2026年9月2日(水) Vol.15～Vol.20（最終巻）

[セル・レンタルDVD共通仕様]

カラー／16:9LBスコープサイズ ／音声：中国語 ドルビーデジタル 2.0chステレオ／字幕：日本語字幕

発売・販売元：株式会社ハピネット・メディアマーケティング

※配信開始日、リリース日、仕様は都合により予告なく変更する場合がございます。

【放送情報】

CS放送「衛星劇場」にて放送中 毎週(月)午後9:00～／毎週(土)午後1:00～ ※2話連続放送

権利元：NBCユニバーサル・エンターテイメント

公式サイト： https://nbcuni-asia.com/sp/sangashin/

予告編： https://youtu.be/L1bKwQG9WIs

原題：山河枕 / 製作：2025年 / 中国 / 全40話

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