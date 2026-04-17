年に一度、大好きなお母さんへ伝える優しさと感謝のギフト「BALLON(バロン）より、母の日限定ギフト発売」

株式会社ライブラリーデザイン

東京発信のアロマブランド、BALLON。

2009年より石膏のアロマオーナメント(R)を中心とした様々な商品を発表し、独自の世界観を展開しています。

2026年４月20日（月）より母の日限定ギフトを発売致します。

例年大好評の美味しさと優しさがつまったNPO法人すみれ福祉会すみれ工房さんによる素朴な味わいのパウンドケーキとのギフトセットを中心に、バスソルトやハーブティー、ハンドクリームなど、大切なお母さんを気遣う優しいギフトセットたちを取り揃えました。

今年はピンクとミントグリーンのパステルカラーが印象的な優しい色合いの限定ギフトボックス仕様となっております。

お母さんが笑うと、私もうれしい。

そんな優しい気持ちのお贈り物です。

「2026 BALLON 母の日ギフト」コレクション詳細

発売期間：2026年4月20日～2026年5月12日（予定数量終了次第、販売終了）

発売場所： BALLONオフィシャルオンラインストア（http://www.ballon.jp)、BALLON BOUTIQUE 楽天市場店（https://www.rakuten.co.jp/ballon-tokyo/）、 MOO:DMARK by ISETAN他一部のBALLON常設店舗、宿伊勢丹メンズ館 コスメティクスプロモーション（4/29～5/12開催）他

展開数：ギフトセット5型

すみれプレシャスギフト7,700円(税込）

４種のパウンドケーキ、春のギフトにおすすめなそのままインテリ

アとして楽しめるドライフラワーのアレンジメント、定番的人気の

アロマバスソルトのトラベル＆トライアルパックが２種、BALLON

ポーチまで入ったプレシャスなギフトセット。受け取った瞬間に嬉

しい気持ちになるギフトセットです。

（セット内容）パウンドケーキ４種、バスソルトトラベルセット２

種、ハンド美容液クリーム（ローズ）、フラワーアレンジメント、

BALLON ミニポーチ

Box Size : W20.5cm×H7cm×D20.5cm

バスソルトギフトセットスプリングギフト4,070円(税込）

BALLONの定番的人気商品「アロマバスソルトギフトセット」の限定バージョンが登場。フラワーチューブはミニローズのアレンジメントに。ピンクとミントの優しいパステルカラーのギフトボックス仕様です。

（セット内容）アロマバスソルトミニボトル5本、限定フラワーチューブ

Box Size : W170mm×D115mm×H50m

すみれシフォンギフト7,700円(税込）

人気アロマオーナメント＜シフォン＞と４種のパウンドケーキ、春のギフトにおすすめな柔らかな色合いのプリザーブドフラワーのガラスドームアレンジメントがセット。

（セット内容）すみれ工房パウンドケーキ：プレーン、ショコラ、フルーツ、紅茶４種各１個、アロマオーナメントシフォン、フラワーアレンジメント

Box Size : W20.5cm×H7cm×D20.5c

すみれハーブティーギフト5,500円(税込）

すみれ工房のパウンドケーキとBALLONハーブティー4種、ガラスドームアレンジメントのセット。

（セット内容）ハーブティー4包セット、フラワーアレンジメト、すみれ工房パウンドケーキ:プレーン、ショコラ、フルーツ、紅茶4種各1個

Box Size : W20.5cm×H7cm×D20.5cm

バスソルト＆プリザーブドアレンジメントギフト5,500円(税込）

バスソルトのボトル１本とプリザーブドフラワーアレンジメントの限定BOXギフトセットです。

（セット内容）アロマバスソルトRose 1

本、フラワーアレンジメント

Box Size : W170mm×D115mm×H50m

各ギフトセットに付属する優しい色合いのプリザーブド＆ドライフラワーのアレンジメントです。

尊敬の花言葉をもつローズを中心に、大きすぎないサイズのガラスドームデザインでアンティークの植物標本のようなイメージでデザインしています。

すみれ工房パウンドケーキ

すみれ工房さんのパウンドケーキの今年のデザインは、アンティークの絵柄から4種のフラワーをデザイン。

紅茶、ショコラ、プレーン、フルーツの４種をご用意しています。

NPO法人すみれ福祉会すみれ工房とは

1988年、精神障がい者共同作業所として東京都渋谷区にて活動開始、2011年より就労継続支援B型事業所として設立。病気や障がいがあっても社会参加をめざす仲間とともに日々の作業やレクリエーションを通じて、地域で自分らしく暮らしていく力や生活する力を高めていくことを目的として活動しています。

独自で制作しているお菓子の売上は全額施設利用者の工賃として分配するなど、地域の活動や独自の活動なども積極的に行っています。

BALLONとのお付き合いは2011年から。BALLONの製造の一部の軽作業なども依頼させていただくなど、１０年以上の長いお付き合いとなっています。

ABOUT BALLON

2009年、東京にて設立。ブランド名”BALLON”は、フランス語で“気球”あるいは“風船”を意味し、世界を旅しているようなゆったりとした時間を過ごせるようにという願いが込められています。

設立以来、すべて東京のアトリエにおいて独自の技術で制作される石膏のアロマオーナメント(R)を中心に独自の世界観とフィロソフィーに基づき香りのプロダクトを発表。アートのように精巧な石膏のアロマオーナメントは高い評価を受けており、日本国内だけでなくフランス、台湾、香港、中国、イギリス、北米など海外へも展開中。そのデザイン性とクオリティは、世界中の有名セレクトショップや有名百貨店からも注目を集めています。

また、2015年にコラボレーションラインの『Bibliotheque Blanche by BALLON』を発表。ヴェルサイユ宮殿が監修した“マリー・アントワネット展美術品が語る王妃の真実”やChristian Dior生誕70周年記念のエキシビジョンなど、様々な展覧会でもオリジナル商品を販売。その他、世界のファッションセレクトブランドやパリコレクションブランドなどとのコラボレーションなど、様々な分野とのコラボレーション商品を発表しています。

2020年にはサスティナブルな社会への取り組みとして、ヴィーガンコスメにこだわったBALLONのケアコスメライン“BALLON APOTHECARY（バロンアポセカリ―）をローンチ。アロマオーナメント(R)と並び、BALLONのシグネチャー商品となっています。

■BALLONオフィシャルインスタグラム：@ballontokyo_official

https://www.instagram.com/ballontokyo_official/



■商品に関するお問い合わせ

LIBRARY DESIGN inc.

www.ballon.jp

担当：鈴木 / info@ballon.jp