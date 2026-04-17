TuneCore Japan、YouTube番組「The Independent Voice」を立ち上げ ～ 第一弾に粗品とピノキオピー ～

チューンコアジャパン株式会社

音楽配信ディストリビューションサービスTuneCore Japanを運営するチューンコアジャパン株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：野田威一郎）は、第一線でインディペンデントマインドを持って活躍するクリエイターから生の話を聞くことを目的としたYouTube番組「The Independent Voice」をスタートしたことをお知らせいたします。

◼️「The Independent Voice」企画背景

私たちが考える「インディペンデント」とは独立・自主的であり、確固たる信念と、既存の枠にとらわれない自由な発想で、作品を生み出し続けながら、社会変革や創造的インスピレーションをうながす姿勢を持つ人々です。自分の道を自分で切り開くことは、決して簡単ではなく、それを続けていくことはさらに困難を伴います。

第一線で活躍するクリエイターも、最初から現在の高みにいたわけではありません。誰しもが孤独に創作と向き合い、葛藤しながら一歩を刻んできた「知られざるプロセス」が存在します。揺るぎない地位を築いたように見えるアーティストも、その実、常に自問自答を繰り返し、一歩一歩活動を積み重ねています。本企画は、「あの人にも、こんな時代があったのか」という驚きとともに、その「等身大の歩み」を共有することで、次世代のインディペンデントアーティストへ、新たな一歩を踏み出すための刺激を届けることを目指します。

■ 第一弾ゲストは、粗品氏 × ピノキオピー氏

第一弾のゲストには、アーティストとして確固たる信念で道を切り拓いてきた粗品氏と、ボカロシーンの最前線を走り続け、多大な影響を与え続けているピノキオピー氏をお迎えしました。

これまでインターネット上での交流のみだったお二人の対談は、今回が初となります。前編では「インディペンデントで活動するために必要なこと」をテーマに、活動初期から現在に至るまでの変遷や、1人で制作する中での葛藤を中心に語っていただきました。後編では「楽曲制作」をテーマに、SNSで募集した質問や現在の曲作りについてなど、お二人ならではの視点で深く掘り下げています。

困難に挑みながら進み続けるインディペンデントアーティストの姿勢こそが、新たな文化を生み出し、世界の音楽シーンに新しい風を吹き込んでいます。日夜制作に向き合うすべてのアーティストにとって、本対談が次の一歩への刺激となれば幸いです。

番組情報

タイトル：

「The Independent Voice」（読み:ジ・インディペンデントヴォイス）

*配信開始日：

2026年4月17日（金）20時 初回前編公開

配信プラットフォーム：

TuneCore Japan公式YouTubeチャンネル他 https://www.youtube.com/@TuneCoreJapan

初回ゲスト：

粗品・ピノキオピー

初回動画URL：

https://youtu.be/3U2tN88othQ



※「The Independent Voice」後編は4月24日（金）20時の公開を予定しています。

粗品1993年大阪府生まれ。芸人として数々の受賞歴を誇る傍ら、アーティストとしての活動も広がり、2020年にはボカロ楽曲を発表。2021年、音楽活動の本格化に向け、自身のレーベル“soshina”を設立。 2023年11月、自身がボーカル＆ギターを務めるバンド・プロジェクトを始動。2024年4月、ファースト・アルバム『星彩と大義のアリア』をリリース。 2025年9月にはセカンド・アルバム『佐々木直人』を発表。10月にはアルバム発売記念の全国五大都市ツアー「新世界より」を実施した。ピノキオピー2009年に動画共有サイトにてボーカロイドを用いた楽曲を発表し、ピノキオピーとして活動開始。以降も精力的にオリジナル楽曲を発表しつつ、イラストやMVの制作、バンドセットでのライブパフォーマンス、他アーティストへの楽曲提供など多方面で活動している。代表曲は『すろぉもぉしょん』『神っぽいな』『匿名M』『ノンブレス・オブリージュ』『腐れ外道とチョコレゐト』など。

【TuneCore Japan】

自分で作った楽曲を、利用者であれば、『誰でも』世界中（185ヶ国以上）の配信ストアで販売できる、音楽配信ディストリビューションサービス。2012年10月より、日本でのサービスを開始しており、アーティストへの総還元額は711億円を突破。国内外問わずアーティストが楽曲販売可能な音楽配信ストア及び新機能を追加し続け、積極的に事業展開を行っている。

http://www.tunecore.co.jp/

【会社概要】

会社名：チューンコアジャパン株式会社

設立：2012年2月

代表取締役社長：野田威一郎

資本金：4,500万円

《本件に関するお問い合わせ先》

チューンコアジャパン株式会社 PR担当

TEL：03-6824-9354 Email：contact@tunecore.co.jp