空の上に現れる幻想的なカーニバルが開幕！ 新シーズン「カーニバルの季節」を2026年4月17日（金）よりスタート

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thatgamecompany,Inc.（本社所在地 アメリカ合衆国カリフォルニア州）の運営中タイトル『Sky 星を紡ぐ子どもたち』（以下Sky）は、2026年4月17日（金）より、新シーズン「カーニバルの季節」を開催いたします。本シーズンは、空の上に現れる幻想的な移動式カーニバルを舞台に、プレイヤー同士の創造とつながりをテーマとした、これまでにない体験をお届けします。

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新シーズン「カーニバルの季節」では、雲の上に広がるカーニバルで、準備から本番までの物語が段階的に進行します。

イベントエリアへは、「雨林」を解放後、ホームにいるカーニバルの案内人に話しかけることで移動できます。プレイヤーは空を旅するカーニバルの一座の精霊たちと協力しながらグランドオープンに向けた準備を進めていき、シーズンの最後には、世界中のプレイヤーが一堂に会する壮大なグランドオープニングイベントが開催されます。空の上で広がる祝祭のひとときを、ぜひご体験ください。

旅する一座に加わって、「カーニバルの季節」で特別な冒険へ出かけましょう。

■新シーズン「カーニバルの季節」の特徴

・シェアスペース機能がパワーアップ！

プレイヤーが空間を自由に飾り創造性を発揮できるシェアスペース機能が大きくパワーアップしました。障害物コースやパズルなどのチャレンジを制作・共有し、他プレイヤーの作品にも挑戦可能です。プレイ体験そのものを創り出し、楽しみ合うことができます。

・カーニバルの装いに扮した精霊たち

本シーズンでは、「リズムが弾ける季節」より、精霊たちがカーニバルをテーマにした新たな装いで登場します。おなじみの存在でありながら、本シーズンならではの役割と演出でプレイヤーを導きます。

・進化するシーズンクエストとデイリークエスト

シーズンを通して段階的に展開されるクエストに挑戦し、チャレンジ制作を豊かにする数多くの新アイテムを手に入れて、カーニバルの完成を目指します。また、デイリークエストを達成し光のかけらを集めることで「シーズンキャンドル」を獲得できます。1日最大5本（シーズンパス所持者は追加で1本）まで入手可能です。

■「カーニバルの季節」概要

期間：2026年4月17日(金)～2026年7月3日(金)

場所：さすらいカーニバル（新エリア）

公式トレーラー：https://www.youtube.com/watch?v=T4GRTO5LbDw

■『Sky 星を紡ぐ子どもたち』とは

「Sky 星を紡ぐ子どもたち」 は、iOS・Android・Nintendo Switch・PlayStation・Steamで大好評配信中のソーシャルアドベンチャーゲームです。誰でも直感的に遊べる設計でありながら、心を揺さぶり、他人とのつながりを感じ、感情を共有する体験となること、そしてそれにより寛容や思いやりの輪を広げ、現実世界においても良い影響をもたらすこと、「Sky」はこうした理想を掲げて、2019年のリリース以降多くのプレイヤーの心をつかみ、精力的なアップデートが続けられています。世界中でダウンロードは累計3億を突破しており、2022年9月には日本ゲーム大賞2022の優秀賞を受賞。2023年8月には『最も多くのユーザーが参加したコンサートがテーマの仮想空間』としてギネス世界記録(TM) を更新しました。2022年12月7日から配信開始したPlayStation版、2024年4月10日からアーリーアクセスが開始されたSteam版により、今後ますますSkyの世界は広がっていきます。これからも、多くの方に楽しんでいただき、いつまでも愛されるような作品を作ってまいります。

【公式ウェブサイト】https://www.thatskygame.com/ja

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■thatgamecompany

thatgamecompanyは、幅広く受け入れられ、芸術的で、感情的で、豊かな体験の開発に取り組んでいます。これまでに生み出してきた「flOw」「Flowery」「風ノ旅ビト」「Sky 星を紡ぐ子どもたち」などの作品は多数のアワードで評価いただき、スミソニアン・アメリカ美術館の常設コレクションに認定されるなど、世界中のギャラリーや美術館にも展示されています。ゲームで実現出来るエモーショナルな体験の可能性を広げていくことで、年齢、文化、背景を越えて、あらゆる方々に楽しまれ、愛されるエンターテイメントをつくっていきます。

【公式ウェブサイト】http://thatgamecompany.com/