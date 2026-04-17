【タカミ】Jビューティの核心「角質美容(R)」を世界へ。海外インフルエンサーも招いたグローバルイベント開催

日本ロレアル株式会社 タカミ事業部

東京・表参道にある美容皮膚の現場で、20万人*¹以上の肌と向き合ってきた経験から誕生したスキンケアブランド「タカミ」(本社：東京都新宿区、 www.takami-labo.com(https://www.takami-labo.com)) は、美容皮膚の現場から導き出した「角質美容(R)」を体験するTOKYO CLINIC TOUR 開催いたしました。

単なるスキンケアという枠を超え、心まで整うような「新しいスキンケア習慣」を日本から世界へ。 「生涯 美肌のかかりつけ」として、タカミはこれからも、あなたの肌の確かな歩みを支え続けます。

■角質美容(R)の神髄を体験-「本質的な美」を世界へ

いま、世界のビューティーシーンは大きな転換期を迎えています。

加速し続ける現代社会。効率や速さが優先される日々のなかで人々が求めているのは外見を飾る美しさではなく、内面と肌が調和した「本質的な美」です。

その答えとして世界が再認識しているのが、日本独自の美学。表面的な変化ではなく、物事の根本を丁寧に育む精神性が、いま最も贅沢で本質的な豊かさとして評価されています。

それはまさに、タカミが創業以来一貫して大切にしている、「肌の根本に寄り添うことで、その人がもつ本来の美しさを最大気に引き出す」という揺るぎない信念そのものです。

イベントでは、ヨーロッパやアジア、日本など、世界中のビューティーカテゴリーの第一線で活躍しているインフルエンサー約20名が参加し、25年にわたるタカミの歴史・ブランド理念の展示、肌本来のすこやかな美しさを引き出すタカミ独自のコーチングセッション「角質美容マスタークラス」を通じて、単なるスキンケアという枠を超えた、心まで整うような「新しいスキンケア習慣」をご体感いただきました。

25年に及ぶタカミの軌跡美容皮膚発想のタカミスキンピール

タカミスキンピール の歴史を振り返るミニクイズ「角質美容マスタークラス」

■「本質的な美」をより深く理解ー日本古来の思想トークセッション

さらにイベントでは、日本古来の思想を日頃から実践する僧侶西村宏堂氏をお迎えし、タカミのブランド理念が深く根付く日本の精神性を掘り下げて体感するトークセッションも開催。

「少欲知足」という思想の理解や、ご自身の気持ちを書くという書道体験を通じて、ご自身の内面を見つめ、マインドフルネスの本質にせまる時間を過ごしていただきました。

■プロフィール

西村 宏堂（にしむらこうどう）氏

ニューヨークのパーソンズ美術大学を卒業。アメリカを拠点にメイクアップ・アーティストとして活動。日本に帰国後、2015年に浄土宗の僧侶となる。そして、LGBTQ活動家として、ニューヨーク国連人口基金本部、イェール大学、ハーバード大学、増上寺などで講演。２０２１年にTIME誌の次世代リーダーに選ばれた。著書『正々堂々 私が好きな私で生きていいんだ』は９ヶ国語で出版されている。

■263万人以上*²に選ばれ続けている「タカミスキンピール」

263万人以上*²選ばれ続けている角質美容水。

塗って3分待つだけで、角質を剝がさず、肌の生まれ代わりのリズムに寄り添い、キメの整ったうるおいあふれる美しい肌へと導きます。

▼タカミスキンピールスペシャルページはこちら

https://www.takami-labo.com/skinpeel/(https://www.takami-labo.com/skinpeel/)

※1 2008年1月~2016年8月の延べ人数 ※2 2025年12月時点

■タカミについて

タカミは1999年に東京・表参道の美容皮膚科クリニックの現場から誕生したスキンケアブランドです。20万人以上*の肌と向き合ってきた経験から、角質を剥がさず育むという「角質美容(R)」を提唱し続けてまいりました。タカミは「生涯 美肌のかかりつけ」として、世代や性別を問わず全ての方々に美しい肌で前を向いていただけるよう、お客様と肌に寄り添い続けてまいります。

* 2008年1月~2016年8月の延べ人数

■タカミ公式サイト ：https://www.takami-labo.com/

■タカミ公式X ：https://x.com/takami_skinpeel

■タカミ公式Instagram ：https://www.instagram.com/takami/