大型コラボイベント「藍月なくる・棗いつき・無來・ナツメイツキ × Spring Trip Compass: 4人と辿る、東京満喫　春の旅編」開催決定！

グリーエンターテインメント株式会社

一二三所属の人気シンガーの藍月なくると棗いつきの大型コラボイベント「藍月なくる・棗いつき・無來・ナツメイツキ × Spring Trip Compass: 4人と辿る、東京満喫 春の旅編」をグリーエンターテインメント株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：柿沼 洋平、グリーホールディングス株式会社100％子会社）と株式会社MENU（本社：千代田区、代表取締役：鈴木 大志）共同のもと開催！！

今回の大型コラボイベントでは、2026年4月17日（金）から2026年5月10日（日）にかけて東京タワーコラボおよび秋葉原・cafe MENUでのコラボカフェの2つのイベントを開催し、藍月なくる・棗いつき監修の新規描き下ろしイラストを使用した限定グッズも展開いたします。

また、藍月なくると棗いつきに加え、2人の声を元に制作された「Synthesizer V 2」の無來、ナツメイツキもコラボいたします。

東京タワーコラボではタワー内を巡りながら4人を探す「ラリーシート」をクリアすると、本コラボのために描き下ろされた楽曲を収録した限定CDを手に入れる事ができます。

コラボカフェでは藍月なくる・棗いつき監修のコラボレーションドリンクやフードメニューがお楽しみいただけます。

さらに、グッズは新規撮り下ろしボイスを収録したボイスキーホルダーや藍月なくるセレクト茶葉、棗いつきセレクトドリップコーヒーなどファン必見のラインナップを展開予定ですのでお楽しみに！



詳しくはGREE STOREをご確認ください。

【先行受注販売先】GREE STORE：https://gree-store.jp/

◼︎東京タワーコラボ概要

【開催期間】2026年4月17日（金）～2026年5月10日（日）

【開催場所】東京タワー フットタウン2階「Spring Trip Compass」特設カウンター

【開催時間】12:00～20:00（最終購入受付：19:30）

▪️コラボチケット

東京タワー内を巡りながら4人を探す「ラリーシート」をクリアすると、本コラボのために描き下ろされた楽曲を収録したCDが貰えます。

【料金】大人：4,000円（税込）/子供：3,500円（税込） ※1会計上限4個まで

【特典】

１.オリジナルピクチャーメインデッキチケット

２.ラリーシート

３.メモリアルカード

★ラリー成功特典：描き下ろし特典CD

タイトル：シュシュ恋歌

作詞・作曲・編曲：オッカ

▪️輪投げゲーム

参加時にしおりを全12種から1枚ランダムでプレゼント

さらに1つ成功する毎にしおりを1枚ランダムでプレゼント

※料金：550円（税込）/2輪 ※1会計上限4回まで

▪️会計特典

東京タワーコラボ（コラボチケット・グッズ購入）での一度のお会計が合計3,300円（税込）毎の方に、トレーディングカード（全24種ランダム）を1枚ランダムでプレゼント

▪️東京タワーコラボグッズラインナップ

・連結アクリルスタンド（12種）：立ち絵ver.＝1,800円（税込）／ミニキャラver.：1,300円（税込）

・ランダム連結アクリルキーホルダー（12種）：1,000円（税込） ※ランダム

・ランダム缶バッジ（12種）：550円（税込） ※ランダム

・ブロマイド（12種）：550円（税込） ※1袋2枚入り

・マグネットコレクションアクリルキーホルダー（1種）：3,300円（税込）

・ピンバッジ（4種）：1,650円（税込）

・スマホサイズトラベルステッカー（4種）：600円（税込）

・ランダムアクリルコースター（8種）：900円（税込） ※ランダム

・オリジナルラベル缶（4種）：900円（税込）

◼︎コラボカフェ概要

【開催期間】2026年4月17日（金）～2026年5月10日（日）

【開催場所】秋葉原・cafe MENU（東京都千代田区外神田3-15-6 小暮末広ビル2F）

【営業時間】12:00～19:30

▪️予約サイト：cafemenu.whitea.jp

※初回は会員登録が必要となります。

▪️コラボカフェ公式X：https://x.com/cafebarMENU

▪️コラボレーションドリンク＆フード

・【藍月なくる】星降る藍のドレスソーダ

・【藍月なくる】ゲル状なくらげの宝石ゼリー

・【棗いつき】純情レモンスカッシュ

・【棗いつき】真心たむらいす～ろこた添え～

・【無來】亡骸コーラフロート

・【ナツメイツキ】あったかいゆきとかふぇおれ

▪️注文特典

コラボメニューを１品ご注文毎にコースター（全12種ランダム）を1枚ランダムでプレゼント

▪️会計特典

コラボカフェ（飲食メニュー注文or現地グッズ購入）での一度のお会計が合計3,300円(税込)毎の方に、トレーディングカード（全24種ランダム）を1枚ランダムでプレゼント

▪️コラボカフェグッズラインナップ

・連結アクリルスタンド（4種）：1,800円（税込）

・連結アクリルキーホルダー（8種）：1,000円（税込）

・ランダム写真風カード（12種）：600円（税込） ※ランダム

・ボイスキーホルダー（4種）：3,000円（税込）

・マルチクロス（2種）：1,000円（税込）

・藍月なくるセレクト茶葉（1種）：1,800円（税込） ※アールグレイティー

・棗いつきセレクトドリップコーヒー（1種）：1,800円（税込） ※Vivid Mix / オリジナルブレンド (Ethiopia, Guatemala)

・アクリルマドラー（8種）：1,100円（税込） ※現地ドリンクメニュー購入者限定

▼権利表記

(C)Hifumi,inc. (C) GREE Entertainment, Inc. (C)Dreamtonics (C)AHS

■本件に関するお問い合わせ先

グリーエンターテインメント株式会社 広報担当

東京都港区六本木6-11-1 六本木ヒルズゲートタワー

E-mail：ent-music-md-help@gree.net

URL：https://gree-entertainment.com/