JR東海× TVスペシャルアニメ「五等分の花嫁＊」コラボ記念！アニメイトにてPOP UP STORE開催のお知らせ

株式会社MAGES.

株式会社MAGES. （東京都港区 代表取締役社長：浅田誠）は、TVスペシャルアニメ「五等分の花嫁＊」と、JR東海「推し旅」とのコラボをテーマにしたコスチュームを身に纏う五つ子と風太郎の描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズを、期間限定のPOP UP STOREで2026年5月1日より販売開始することをお知らせいたします。

描き下ろしイラストは、中野家の五つ子と主人公の上杉風太郎が近未来の鉄道をイメージしたコスチュームに身を包んだ特別感あふれるビジュアルとなっています。

オリジナルグッズは、5月1日より開催予定の、アニメイト秋葉原、アニメイト大阪日本橋、アニメイト名古屋でのPOP UP STOREと、2026年5月2日にTOYOTA ARENA TOKYOで開催されるイベント「五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO」にて販売いたします。

キャラクターグッズ通販サイト「マジゲット」でのオンライン販売も予定していますが、詳細は後日ご案内いたします。

※イベント「五等分の花嫁 SPECIAL EVENT 2026 in TOYOTA ARENA TOKYO」では一部商品のみの販売となります。

■JR東海「推し旅」×『五等分の花嫁＊』POP UP STORE 特設ページ

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115274

■JR東海「推し旅」×『五等分の花嫁＊』コラボグッズ マジゲット商品ページ

https://maji-get.jp/pages/5hanayome_oshitabi2026

■JR東海「推し旅」×『五等分の花嫁＊』

「中野家の五つ子による上杉風太郎おもてなし大作戦2026」キャンペーンサイト

https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/5hanayome3rd/

＜JR東海 ×『五等分の花嫁＊』POP UP STORE 概要＞

【開催期間・開催場所】

2026年5月1日(金)～5月17日(日) アニメイト秋葉原

2026年5月23日(土)～6月7日(日) アニメイト大阪日本橋

2026年6月13日(土)～6月21日(日) アニメイト名古屋

【購入特典】

POP UP STOREの開催期間中、「推し旅 × 五等分の花嫁＊」のグッズを税込2,200円お買い上げごとに、特典イラストカード(全12種)をランダムで1枚プレゼントいたします。

※特典は1会計ごとの金額で配布されます。

※特典はなくなり次第終了となります。

※特典ポストカードはランダムで1枚のお渡しとなります。絵柄はお選びいただけません。

※画像はイメージです。内容・仕様は予告なく変更になる可能性があります

※お買い上げ特典の転売行為は禁止させていただいております。

※キャンペーンの内容は諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合がございます。

※本特典はPOP UP STORE会場のみのお買い上げ特典です。

＜JR東海 「推し旅」×『五等分の花嫁＊』コラボグッズラインナップ＞

トレーディング缶バッジ（全12種）

単品：495円（税込）/1BOX：5,940円（税込）

サイズ：約57mm

トレーディングアクリルカード（全6種）

単品：715円（税込）/1BOX：4,290円（税込）

サイズ：約88×63mm

トレーディングminiアクリルスタンド（全6種）

単品：770円（税込）/1BOX：4,620円（税込）

サイズ 本体：約85×53mm以内 台座：約25×40mm以内

名札プレート（全5種）

各1,100円（税込）

素材：アクリル、サイズ：約40×60mm

トラベルステッカー（全5種）

各660円（税込）

サイズ：約100×80mm

クリアファイルセット（全5種）

各880円（税込）

サイズ：A4サイズ

アクリルスタンド（全6種）

各1,980円（税込）

サイズ：高さ180mm以内 ※キャラクターにより異なります

リール付パスケース（全5種）

各1,540円（税込）

サイズ：75×105mm

グッズセット（全5種）

各3,520円（税込）

セット内容：BIGアクリルスタンド＆ミニキャライラストを使用した缶バッジのセットになります。

サイズ BIGアクリルスタンド：高さ250mm以内 台座：80×50mm以内、缶バッジ：約57mm

B2タペストリー（全1種）

3,850円（税込）

＜オンライン受注限定販売商品＞

※通販サイト「マジゲット」にて後日受注販売予定

特大ダイカットアクリルパネル（全6種）

各5,500円（税込）

サイズ：約297×210mm以内

プレミアム抱き枕カバー（全6種）

16,500円（税込）

サイズ：H1,600mm×W500mm、素材：ライクトロンリッチ

＜「五等分の花嫁」とは？＞

「落第寸前」「勉強嫌い」の美少女五つ子と、彼女たちのアルバイト家庭教師になった上杉風太郎の青春を描いた、著者「春場ねぎ」による大人気ラブコメ漫画。週刊少年マガジン（講談社刊行）で連載されシリーズ累計発行部数は2000万部を突破し、2度に渡る TV アニメ化を経て、2022年には映画化もされた。多くのファンに愛され、様々なグッズやコラボ展開、スマートフォン用アプリゲームのリリースや、計6作のコンシューマーゲーム化など展開を大きく広げている。

【アニメ「五等分の花嫁」メインキャスト 】

上杉風太郎 CV: 松岡禎丞

中野一花 CV: 花澤香菜

中野二乃 CV: 竹達彩奈

中野三玖 CV: 伊藤美来

中野四葉 CV: 佐倉綾音

中野五月 CV: 水瀬いのり

上杉らいは CV: 高森奈津美

【キャンペーン公式サイト】

https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/5hanayome3rd/

【関連SNS】

・推し旅【JR東海公式】X

https://x.com/oshitabi_update

・マジゲット / マジくじオンライン 公式X

https://twitter.com/maji_get

【権利表記】

(C)春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁＊」製作委員会