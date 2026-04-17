デジタルフィギュア流通基盤を拡張DNP発売の『初音ミク』拡張アニメーションを取り扱い開始

株式会社Gugenka

株式会社Gugenka（代表取締役CEO 三上昌史）は、アニメやゲームのキャラクターを“新しいデジタルグッズ”として楽しめる「ホロモデル」を通じて、IPの新たな展開手法を広げています。

このたびGugenkaは、自社商品の販売にとどまらず、他社が発売するホロモデル関連商品の取り扱いを開始し、デジタルグッズの流通プラットフォームとしての展開を拡大します。

その一貫として、大日本印刷株式会社（DNP）が発売する『初音ミク』ホロモデル（HoloModels）向け拡張アニメーションの取り扱いを2026年4月25日（土）・26日（日）に開催される「ニコニコ超会議2026」より開始します。

「ニコニコ超会議2026」イベントサイト▶https://chokaigi.jp/

■商品ラインナップ

≪出展作品≫

逭音海斗 ／ おそ松さん ／ グリッドマン ユニバース ／ コードギアス 反逆のルルーシュ ／ 涼宮ハルヒの憂鬱／ すとぷり ／ スレイヤーズ ／ ネコぱら ／ 初音ミク ／ プリンセッション・オーケストラ ／ ラブライブ！サンシャイン!! ／ Re:ゼロから始める異世界生活 ／ 夜のクラゲは泳げない

■販売情報

本商品は、すでに発売中の『初音ミク』ホロモデル本体に追加して楽しめるコンテンツで、楽曲とモーションを組み合わせることで、デジタルフィギュアの楽しみ方をさらに広げるものです。

Gugenkaはこれまで、自社での企画・制作・販売に加え、IPホルダーやパートナー企業と連携しながらホロモデルの展開を進めてきました。

今回の取り組みは、ホロモデルを単体商品として提供するだけでなく、外部企業が発売する関連商品も流通できる形へと発展させるものです。

これによりGugenkaは、デジタルフィギュアを“購入して終わり”ではなく、追加コンテンツによって継続的に楽しめる新しいデジタルグッズとして育てるとともに、IPの魅力を長期的に展開できる販売基盤の構築を進めてまいります。

イベント会場以外でも、ホロモデル本体および拡張アニメーションはデジタルECサイト「Xマーケット」でも購入できます。

※Xマーケットで購入した場合、シリアルカードは付属しません。

■Xマーケット購入ページはこちら▶https://xr-marketplace.com/

■開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/74603/table/320_1_a77e3ff2277b0b6db342ba93293b5695.jpg?v=202604181251 ]

【公式サイト】https://chokaigi.jp/

【X公式アカウント】https://x.com/chokaigi_PR



■ 株式会社Gugenkaについて

Gugenkaは日本のIPをXR技術を通じて世界へ発信するXRクリエイティブスタジオです。

デジタルグッズ専門ECサイト「Xマーケット」では日本アニメ公式のデジタルフィギュア「ホロモデル」などデジタルグッズを購入できます。

■株式会社Gugenka

会社名：株式会社Gugenka

本社所在地：新潟県新潟市中央区南出来島1-10-7 出来島第一ビル4F

設立：2005年4月

代表取締役CEO 三上 昌史（Masafumi Mikami）

URL：https://gugenka.jp/