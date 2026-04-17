「平成カルチャー」のアイテムがオンラインくじになって登場！「PostPet オンラインくじ」2026年4月24日 販売開始

SMN株式会社

SMN株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役 執行役員社長：原山 直樹）は、「PostPet」のキャラクターライセンスを保有・展開しています。この度、株式会社アカツキ（以下、アカツキ）から、ハズレなしの「PostPet オンラインくじ」を、2026年４月24日12:00より販売開始します。

1997年の登場以来、「ピンクのクマがメールを運ぶ」愛玩電子メールソフトとして累計1,500万枚を出荷し、今も多くのファンに愛され続ける「PostPet」。今回、当時のファンや「平成カルチャー」に関心のある世代に向けての企画が実現しました。

■ 概要

【企画コンセプト】

「当時のワクワクを、今の生活に」 元祖デザインである「V3」をモチーフに、初代モモ・コモモのフォルムや当時のパソコンの操作画面を再現。オンラインくじ限定のモモとコモモのぬいぐるみや、身の回りで使える雑貨中心に、今のライフスタイルに合った実用的で懐かしいオリジナルグッズを展開します。

【商品詳細】

企画名： PostPet オンラインくじ

企画・発売元： 株式会社フレックス

販売元： 株式会社アカツキ

販売日： 4月24日 12:00～5月24日 23:59

※くじは無くなり次第販売終了となります

販売価格： 1回990円（税込）

※別途配送手数料がかかります

販売サイト（URL）：Slash Gift（https://slash.gift/store/frexkuji/lottery/postpet）

※本件は予告なく内容の変更や終了する場合があります

【景品ラインナップ（ハズレなし）】

左：S賞-1 右：S賞-2

S賞-1：おすわりポーズぬいぐるみ モモ （約H28cm）

当時の思い出を呼び起こす「アイコン」的存在のモモのぬいぐるみ。デスクや部屋に存在感を与える豪華賞品です。

S賞-2：おすわりポーズぬいぐるみ コモモ （約H22cm）

デスクや部屋に存在感を与える豪華賞品です。S-1賞のモモと並べてもかわいい！

A賞：L型フラットポーチ(全1種)

使いやすい薄型マルチポーチ。コスメ道具や筆記具、イヤホンなどの小物入れに最適なサイズ感です。ファスナーがL字に開くため物の出し入れがしやすく、ストラップ付きなので持ち運びにも便利です。

B賞：ミニタオル(全2種)

キャラクター全面推しデザインでさりげない可愛らしさが魅力。持ち歩き普段使いができるグッズです。

C賞：アクリルカラビナ(全4種)

バッグやポーチ、ベルトループなどに付けて楽しむグッズです。ごちゃごちゃしたキーホルダー類も、可愛く見やすく整理できます。

D賞：ミニステッカーセット

スマホやPC、タブレットに貼って楽しめるステッカーです。

Wチャンス：ポストカード(全5種)

くじを5回連続で購入すると「ポストカード（全5種）」をランダムで1枚プレゼントします。

※ラインナップや仕様は変更となる場合がございます。

■「PostPet」とは

1997年、インターネットが普及を始めたばかりの黎明期、「ピンクのクマがメールを運ぶ」というキャッチフレーズと共に、「愛玩電子メールソフトPostPet」は登場しました。インターネットが一部のマニアのものだった当時、ペットを使ったコミュニケーションという新しい楽しみ方を提供し、それが幅広い層に受け入れられ爆発的なヒットを記録。以来バージョンアップを繰り返し、累計出荷数は1,500万枚。今も多くのファンに愛され続けています。

・PostPet 公式サイト : https://www.so-net.ne.jp/postpet/(https://www.so-net.ne.jp/postpet/)

・PostPet 公式 X : https://x.com/postpetpress(https://x.com/postpetpress)

・PostPet 公式 Instagram : https://www.instagram.com/postpet_official/(https://www.instagram.com/postpet_official/)

・PostPet 公式 TikTok : https://www.tiktok.com/@momochan_pp(https://www.tiktok.com/@momochan_pp)



■「PostPet」キャラクターの使用に関するお問い合わせ先

・メールアドレス：smn_license@so-netmedia.jp（担当：SMN株式会社 ライセンスビジネス課）

・「PostPet」公式サイト：< https://www.so-net.ne.jp/postpet/ (https://www.so-net.ne.jp/postpet/)>

■「Slash Gift」とは？

グッズや商品を「くじ形式」で販売できるオンラインくじストアを無料で始められるオンラインくじ販売システムです。モール(https://slash.gift/store）へのストア出店と、独自ドメインによるストア開設の2種類の方法を提供しております。

モールへのストア出店の初期費用はかからず、最短2週間程でストア開設とくじの販売が可能です。また、くじの販売にあたって専門の担当者が豊富な販売実績とモバイルゲーム開発・運営の経験とノウハウを活かし様々なサポートをさせていただきます。はじめてでも安心してオンラインくじを販売いただけます。

■株式会社フレックス

1980年に創立のキャラクターグッズや玩具の企画・製造を専門とする会社です。

長年培ってきたOEM・ODM製造のノウハウと高い技術力を活かし、この度「オンラインくじ」事業を本格始動いたしました。定番の雑貨はもちろん、細部までこだわり抜いたぬいぐるみなど、ファンの皆さまの期待を超える高品質なアイテムをお届けします。手に取った瞬間に作品の世界を感じられるような、ワクワクする商品づくりを目指しています。

■株式会社アカツキ

アカツキは「感性とテクノロジーで、世界をもっと楽しく、豊かに変えていく。」というミッションのもと事業を展開する企業です。エンターテインメント、ライフスタイル、ソリューションの3つの領域を事業の柱とし、人と事業が連携して価値を高め合います。

社内外から目的をともにする挑戦者が集うコミュニティとして、既存の枠組みに捉われない新しい価値の連鎖を生み出し、持続的な企業価値向上を目指します。

URL：https://aktsk.jp/

設立：2010年6月

代表者：代表取締役CEO 香田 哲朗

所在地：東京都品川区上大崎2-13-30 oak meguro 8階

事業内容：エンターテインメント事業、ライフスタイル事業、ソリューション事業

■SMN株式会社について

2000年3月に設立。ソニーグループで培った技術力をベースに、マーケティングテクノロジー事業を展開しています。「技術力による、顧客のマーケティング課題の解決」を実現するため、ビッグデータ処理と人工知能のテクノロジーを連携し進化を続けています。現在、DSP「Logicad」、マーケティングAIプラットフォーム「VALIS-Cockpit」のほか、テレビ視聴データ活用広告配信サービス「TVBridge」を提供するなど、マーケティングに関する様々な課題解決を実現しています。

https://www.so-netmedia.jp/

※記載されている会社名、団体名、商品名、サービス名は各社、各団体の商標または登録商標です。