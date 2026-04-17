「にゃんこ大商店オンライン」にてにゃんこレンジャーの新アイテムが4月17日(金)から発売開始！

ポノス株式会社

ポノス株式会社（本社：京都府京都市、代表取締役：辻子依旦、以下「ポノス」）は、本日2026年4月17日（金）から、ポノス直営の自社ECサイト「にゃんこ大商店オンライン」にて、にゃんこレンジャーの新アイテムを発売いたしました。

あわせて、税込5,000円以上のご購入で限定ステッカーがもらえる新ノベルティ企画も開始いたしました。

「にゃんこ大商店オンライン」で4月17日（金）から発売開始！

4月17日（金）から、「にゃんこレンジャー」の新アイテムを、「にゃんこ大商店オンライン」( https://www.nyanko-daishoten.jp )にて発売いたします。

先日登場した「ゴールドにゃんこ」「シルバーにゃんこ」のグッズが新たにラインナップに加わります。

アパレル にゃんこレンジャー 半袖Tシャツ（チャコール）／長袖Tシャツ（ブラック）

【半袖Tシャツ】各3,850円(税込) / KIDS 各3,410円(税込)

【長袖Tシャツ】各4,180円(税込) / KIDS 各3,850円(税込)

ポーチ にゃんこレンジャー 3,520円 (税込)

ラバーキーホルダー にゃんこレンジャー ゴールドにゃんこ / シルバーにゃんこ 各1,100円 (税込)

税込5,000円以上購入で非売品のステッカーをプレゼント！

にゃんこ大商店オンラインにて、税込5,000円以上のご購入特典として、「ホログラムステッカー にゃんこレンジャー（非売品）」を1会計につき1点、先着でプレゼントいたします！

※にゃんこ大商店Amazon STOREでのご購入は対象外となります。

※画像はイメージです。

「にゃんこ大商店」について

「にゃんこ大商店」は、スマートフォン向けゲームアプリ「にゃんこ大戦争」を開発・運営するポノス株式会社のオフィシャルストアです。ゲーム内に登場する個性豊かな「にゃんこ」たちの魅力を、ぬいぐるみやアパレル、雑貨などの幅広いオリジナル商品を通じてお届けします。直営ECサイトや期間限定のポップアップショップを通じて、いつでもどこからでも、ファンと「にゃんこ」たちがつながる場を目指しています。

にゃんこ大商店オンライン：

https://www.nyanko-daishoten.jp/

にゃんこ大商店Amazonストア：

https://www.amazon.co.jp/stores/page/A5C76F28-D99B-4A2E-96C4-6DF71AAA1B39

にゃんこ大商店 公式Xアカウント：

https://x.com/nyankodaishoten

ポノスについて

ポノスは1990年の創業以来一貫してゲームを通してエンターテインメントという文化の発展に貢献してまいりました。【求められるモノは創らない、それ以上を創り出す。】を掲げ、求められるモノの中に、自分たちしか創れない価値をプラスしていくことを私たちは大切にしています。現在は、スマートデバイス向けのオリジナルゲーム開発を核に事業を展開し、代表タイトル『にゃんこ大戦争』は、累計DL1億1111万回（2026年3月現在）を超え、多くのお客様に楽しんでいただいております。

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