「atmos」別注の「New Balance ”U20105K7”」『Wasabi』が登場

Foot Locker atmos Japan合同会社

「atmos」から、「New Balance」の別注モデル”U20105K7”『Wasabi』が登場いたします。

今回登場する、「atmos」別注モデルの”U20105K7”は、品のあるグレイッシュなグリーンカラーがモダンな印象の一足。

【PRODUCT】

New Balance U20105K7

No: U20105K7 / Price: 23,980円（税込) / Size: 23.0cm - 29.0cm,30.0cm

Release: 2026年5月1日(土) 発売予定 / 展開店舗：atmos各店、atmosオンラインショップ

【抽選詳細】

2026年4月25日(土)10時00分 - 4月30日(木)8時59分

https://www.atmos-tokyo.com/lp/newbalance-greydays-2026(https://www.atmos-tokyo.com/lp/newbalance-greydays-2026)

『Wasabi(わさび)』と愛称付けた本作は、日本文化において、控えめでありながら、芯の強さを感じさせる存在の『山葵(わさび)』からインスピレーションを受けています。

落ち着いた佇まいながら、フレッシュさと奥深さ、そしてさりげない刺激を感じられます。

苔を思わせるスエードと、やわらかなメッシュ素材を組み合わせ、自然の質感と快適な履き心地を両立した本作は、日本の伝統をストリートの感性で再解釈しています。

また、ソールのフルレングスABZORBとABZORB SBSがプレミアムなクッショニングで、快適な履き心地も提供。

派手さはなく、でも印象に残る、『山葵』のようにさり気ない余韻を残す逸作が完成いたしました。

キーヴィジュアルには、アーティストの「guca owl(https://www.instagram.com/gucaowl_official?igsh=MTF5N2d3czhsOWJnbQ%3D%3D)(グカール)」を起用。ストリートのリアルを体現し、グカール独自のスタイルでカルチャーを更新し続ける姿勢は、既存の枠にとらわれず自身の解釈でカルチャーを拡張し続けており、atmosが積み上げてきたスニーカー、ストリート、アート、ミュージックカルチャーと親和性のあるスタイルです。

本作は、2026年4月25日(土)よりatmosオンラインショップにて抽選受付開始、5月1日(土)よりatmos各店、atmosオンラインショップにて発売いたします。

また、４月24日(金)にはatmos 京都店にて本モデル発売を記念したフリーイベントを開催し、先行販売が決定。モデルに因んだケータリングのご用意や、スペシャルライブを実施いたします。

#atmos #atmoswasabi #NewBalance

https://www.atmos-tokyo.com(https://www.atmos-tokyo.com)

SHOP名である”atmos (アトモス)”は、atmosphere(大気)から由来し、大気のようにそこにあって当然のようなSHOPでありたい。“atmos”は、2000年、東京・原宿にヘッドショップをオープン。ファッションとしてのスニーカーをテーマに、店内はスニーカーウォールを設置。ナショナルブランドとのコラボレーションやエクスクルーシブモデルをはじめ、最新プロダクトのテストローンチやマーケティングなど東京のスニーカーカルチャーを世界に向けて発信しています。

https://shop.newbalance.jp/shop/(https://shop.newbalance.jp/shop/)

マサチューセッツ州・ボストンに本社を置くニューバランスは、「責任あるリーダーシップを明確に示し、アスリートが誇りを持って身に付け、社員が誇りを持って世に送り、コミュニティが誇りを持って受け入れることのできる、グローバルブランドの確立」を企業のミッションとして掲げています。1906年にアーチサポートインソールや偏平足などを治す矯正靴のとして誕生したニューバランスは、アスレチックブランドのリーディングカンパニーとして現在ランニングをはじめ、ライフスタイル、テニス、ベースボール、フットボール、ゴルフのためのフットウェアとアパレルを展開しております。

https://www.instagram.com/gucaowl_official?igsh=MTF5N2d3czhsOWJnbQ%3D%3D(https://www.instagram.com/gucaowl_official?igsh=MTF5N2d3czhsOWJnbQ%3D%3D)

1998年11月11日生まれ、東大阪市出身のラッパー。WILD SIDE ENTERTAINMENTに所属。

18歳のときに仲間とスタジオを作り、2019年"今夜はハダシデ"、2020年アルバム「BOHEMIANJOKE」を発表。2021年には交通事故をきっかけに制作したEP「past & highway」を発表し、"High Wall"のミュージックビデオはguca owlの名を全国的に知らしめた。2022年10月に先行シングル"DIFFICULT"をリリースし、2023年4月にAL「ROBIN HOOD STREET」を発表し、同年12月にはミュージックマガジンが選ぶ2023年ベストヒップホップアルバム1位に「ROBIN HOOD STREET」が選出された。2024年には”Think About It””Working Class King”の二曲のシングルを提げて全国5都市を回るワンマンツアー「Working Class King Tour」を敢行。2025年10月にはSTUTSとのコラボ曲"Blood In My Hood"、同年12月にMACCHOを客演に招いたシングル"Don't Judge Me"をリリースした。