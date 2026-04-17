ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズン デジタルフォトブック第2弾！ 跡部景吾『HIS MAJESTY』と、大石・菊丸の黄金ペア『GOLDEN PAIR』の2作品が集英社より4月24日（金）発売

株式会社集英社▲『HIS MAJESTY』表紙 (C) ホシダテッペイ／集英社 (C) 許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会▲『GOLDEN PAIR』表紙 (C) 塩谷未来／集英社 (C) 許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会

ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズンのデジタルフォトブックシリーズとは、各キャラクターの舞台上では見られない一面を届けるデジタル写真集。そのシリーズ第2弾として、跡部景吾（演：石川志泉）の『HIS MAJESTY』と、大石秀一郎＆菊丸英二（演：藤本力翔＆長嶺龍汰）の『GOLDEN PAIR』の2作品を、4月24日（金）より「週刊プレイボーイ」公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」ほか、主要な電子書店にて発売いたします。オフ感満載の本格的なビジュアルコンテンツで、全編にわたってメイキングムービーを収録しており、ファンにとって見逃せない内容です。

「週刊プレイボーイ」公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」では、限定特典付き商品を展開。限定カットに加え、キャストとの日常を体感できる"王子様たちの放課後"ムービーが付属します。併せてぜひご注目ください。

■ミュージカル『テニスの王子様』跡部景吾 DIGITAL PHOTO BOOK『HIS MAJESTY』について

▲『HIS MAJESTY』内のカット (C) ホシダテッペイ／集英社 (C) 許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会

氷帝学園テニス部部長・跡部景吾（演：石川志泉）のデジタルフォトブックが完成。テニスシーンや制服姿はもちろん、風格漂う王様（キング）姿、そして不意に見せる甘い王子様の姿も……。さらにはベッドで眠る貴重なシーンまでを収録。舞台上とはまた一味違う、高貴で美しい跡部様の姿に酔いしれてください。

※写真掲載の際は、必ず画像付近に下記のクレジットを併記してください。

(C)ホシダテッペイ／集英社

(C)許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会

▲(C) ホシダテッペイ／集英社 (C) 許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会

●【書誌情報】

書名／ミュージカル『テニスの王子様』跡部景吾 DIGITAL PHOTO BOOK『HIS MAJESTY』

価格／1,760円（10％税込）

撮影／ホシダテッペイ

発売／2026年4月24日（金）

※メイキングムービーを収録！

※「グラジャパ！版」では限定カットに加え、特典映像（王子様たちの放課後ムービー）が付属！

※予約受付中 予約URL：

https://www.grajapa.shueisha.co.jp/item/detail/gravure/4d7f710e7b1b14b5c6dc229bcc5d1b61

●跡部景吾役：石川志泉（ISHIKAWA Shise）プロフィール

6月2日生まれ 静岡県出身

＜SNS＞ 公式X【@shiseofficial】 公式Instagram【@ishikawa_shise_official】

■ミュージカル『テニスの王子様』大石秀一郎＆菊丸英二 DIGITAL PHOTO BOOK『GOLDEN PAIR』について

▲『GOLDEN PAIR』内のカット (C) 塩谷未来／集英社 (C) 許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会

青学（せいがく）が誇る「黄金（ゴールデン）ペア」、大石秀一郎（演：藤本力翔）と菊丸英二（演：長嶺龍汰）が息の合ったペアワークを披露。教室内や登下校中など日常を切り取った二人の様子に加え、ダブルスならではのドラマチックなテニスシーンが満載です。さらに、本作でしか見られない冬服コーデも必見。コート外でも相性ばっちりの二人に注目です。

※写真掲載の際は、必ず画像付近に下記のクレジットを併記してください。

(C) 塩谷未来／集英社

(C)許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会

(C) 塩谷未来／集英社 (C) 許斐 剛／集英社・テニミュ製作委員会

【書誌情報】

書名／ミュージカル『テニスの王子様』大石秀一郎＆菊丸英二 DIGITAL PHOTO BOOK『GOLDEN PAIR」

価格／1,760円（10%税込）

撮影／塩谷未来

発売／2026年4月24日（金）

※メイキングムービーを収録！

※「グラジャパ！版」では限定カットに加え、特典映像（王子様たちの放課後ムービー）が付属！

※予約受付中 予約URL：

https://www.grajapa.shueisha.co.jp/item/detail/gravure/59854b2056e59a02b3bb86e4431055cb

●大石秀一郎役：藤本力翔（FUJIMOTO Rikito）プロフィール

1月20日生まれ 福岡県出身

＜SNS＞ 公式X【@rikito0120】 公式Instagram【@rikito_fujimoto】

●菊丸英二役：長嶺龍汰（NAGAMINE Ryuta）プロフィール

10月2日生まれ 神奈川県出身

＜SNS＞ 公式X【@AVEST_RYUTA】 公式Instagram【@avest_ryuta】

公式TikTok【@avest_ryuta】

◆ミュージカル『テニスの王子様』とは

1999年7月から 2008年3月まで「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載されていた漫画『テニスの王子様』（通称「テニプリ」)を舞台化した作品。「テニミュ」と呼ばれる。1stシーズン、2ndシーズン、3rdシーズンを経て、4thシーズンに突入。若手俳優の登竜門との呼び声も高く、数々の舞台・映像作品で活躍する多くの若手俳優を輩出してきた。