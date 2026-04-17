長谷川白紙が「ゴルフトーナメント会場の静寂と打球音」から新たな音楽を生み出す！楽曲・MVを4月17日（金）公開

株式会社カヤック

株式会社カヤック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役CEO：柳澤大輔）は、日本たばこ産業株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：筒井岳彦、以下「JT」）が展開する、グループの多様な事業や取り組みにまつわる「音」をテーマにしたプロジェクト「JT Rhythm Loop」第2シーズンの第2弾として、長谷川白紙による作品の制作を行いました。4月17日(金)にJT公式YouTubeなどのSNSやJTコーポレートサイト内の特設ウェブサイトで公開します。

本プロジェクトは、JTグループの多様な現場で日々鳴り響く環境音を抽出し、アーティストの解釈で音楽へ昇華させるシリーズ企画です。第2シーズンの第2弾となる本作では、革新的な音楽性で国内外から注目を集める長谷川白紙を起用。「ゴルフ日本シリーズJTカップ」のトーナメント会場での緊迫した静寂と打球音を軸に、JTグループの「加工食品事業」を担うテーブルマーク株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：松田要輔、以下「テーブルマーク」）の工場の音も取り入れ、現場の音を素材とした楽曲を構築しました。「音」が「音楽」へと変わるプロセスを、アーティストの思考に迫るドキュメンタリー映像とともにお届けします。

「音」が持つ質感を、そのまま音楽へ進化する「JT Rhythm Loop」新展開の第2シーズン

「JT Rhythm Loop」は、JTグループの各種事業や取り組みの中で生まれる環境音を集め、それぞれのアーティストの感性でループミュージックに仕上げるプロジェクトです。第1シーズンでは、tofubeats、SO-SO、Matt Cabを起用。森林保全活動が行われている「JTの森」、文化支援活動の「将棋日本シリーズ」、スポーツ支援の バレーボールチーム「広島サンダーズ」「大阪マーヴェラス」の現場で収録した「音」を通じて、JTグループの魅力を表現しました。第2シーズンでは、アーティストの「制作プロセス」を追うドキュメンタリー性を強化しています。

打球音が刻む未知のグルーヴ！長谷川白紙が描く「JTサウンド」3つの注目ポイント

1. ゴルフトーナメント会場の臨場感を捉えた「ドキュメンタリー・レコーディング」

長谷川白紙自らが東京よみうりカントリークラブへ足を運び、「ゴルフ日本シリーズJTカップ」の現場で音を採集。ドライバーショットの鋭い破裂音やパターの繊細な打球音、カップインの瞬間、そして会場に流れる静寂と緊張感など、競技の空気を丁寧に収録しました。

2. 異なる現場音を解体・再配置した「立体的サウンド構築」

「ゴルフ日本シリーズJTカップ」トーナメント会場の打球音や反響音を楽曲の核に据えつつ、テーブルマークの加工食品工場で収録された「お好み焼製造ライン」の機械音の他、第1シーズンの「将棋」「バレーボール」の音素材も融合。それぞれの音を長谷川白紙らしい精密なスコアによって再配置し、日常の音が非日常の響きへと変わる、独自の音響空間へと昇華させました。

3. 制作の思考過程を追う「映像ストーリー」

収音シーンから制作過程までをドキュメンタリー形式で構成。採集した音がどのように分解・再構築され、楽曲へと形を変えていくのかを長谷川白紙のインタビューとともに描写し、制作プロセスそのものを体感できる映像に仕上げています。

4. 新音源モチーフを加えた「サウンドロゴのアップデート」

プロジェクトの象徴であるサウンドロゴも、第2シーズンに合わせてアップデート。従来の「森」「バレーボール」「将棋」のモチーフに加え、新たに今回のテーマである「加工食品」と「ゴルフ」の要素を、幾何学的なアイコンとして統合しました。

「音」を集め、ビートへと変える！広がるフィールドで展開する第2シーズン

「JT Rhythm Loop」は、JTグループの各種事業や取り組みに紐づく「音」をテーマに展開する音楽シリーズです。前回の第1シーズンでは、森や将棋、バレーボールなどの現場音を素材に楽曲とMVを公開。JTグループにまつわる「音」にフォーカスし「集めた音をビートに変える」というアプローチはシリーズを通じて一貫し、第2シーズンとなる本作では、新たな事業現場にフィールドを広げ、新たな「JTサウンド」を展開します。

本プロジェクトを通じて、JTグループの多彩な事業とJTグループにまつわる「音」の魅力を、音楽という切り口から広く発信し、各アーティストの視点で多様なサウンドスケープを楽しむことができます。「JTサウンド」をきっかけに、JTグループの各種事業や取り組みをより多くの人に身近に感じていただくことを目指しています。

長谷川白紙 コメント

【コメント】

ここ最近の私は、自らが発端であり原型であるかのような形でしかリズムに関われていませんでした。なので久しぶりに、本来組織立てられることを必要とすらしていないリズムを聴き、それを追うことができてとてもよかったですし、安心しました。貴重な機会をありがとうございます！

【長谷川白紙 プロフィール】

1998年生まれ、音楽家。2016年頃よりSoundCloudなどで作品を公開し、2018年12月10代最後にEP『草木萌動』でCDデビュー。2019年11月に1st AL『エアにに』、2020年5月弾き語りカバー集『夢の骨が襲いかかる！』を発表。知的好奇心に深く作用するエクスペリメンタルな音楽性ながら、ポップ・ミュージックの肉感にも直結した衝撃的なそのサウンドは新たな時代の幕開けを感じさせるものに。

JT Rhythm Loop概要

JTコーポレートサイト内の特設サイト：https://www.jti.co.jp/cw/rhythm-loop/index.html

＜第2シーズン第1弾＞2026年4月10日(金)より公開

公開場所：【Music Video】#4 - パソコン音楽クラブ：https://youtu.be/Q7tha2iGXYU

【Behind the Scenes】JT Rhythm Loop #4 - パソコン音楽クラブ：https://youtu.be/Fm29wR3ToBI

＜第2シーズン第2弾＞2026年4月17日（金）より公開

公開場所：【Music Video】JT Rhythm Loop #5 - 長谷川白紙：https://youtu.be/wvvX7-7sS5Q

【Behind the Scenes】JT Rhythm Loop #5 - 長谷川白紙：https://youtu.be/Yfbsebq1grM

＜SONG CREDITS＞

Music by 長谷川白紙

＜PRODUCTION CREDITS＞

Producer：Go Masaki(kayac.inc)

Project Manager：Ayami Tsuchiya(kayac.inc)

Director： okkaaa (kayac.inc)

Director Assistant & Recording: Keisuke Tsuchiya (kayac.inc)

Film Director：Hishikawa Taichi (Broth Works LLC.)

Cinematographer: Irisa Ikko

Sound logo : Takeru Shibuya(odd job inc)

Sound logo music : okkaaa (kayac.inc)

株式会社カヤック（面白法人カヤック）について

既成概念にとらわれない発想力・企画力、形にしていく技術力を強みに、ゲームアプリや広告・Webサイト制作を始め、コミュニティ通貨、移住・関係人口促進など最新テクノロジーとアイデアを掛け合わせた新しい体験をユーザーに提供しています。社員の9割がデザイナーやプログラマーなどのクリエイター人材で、「つくる人を増やす」を経営理念に多様性を生かしたユニークな人事制度や経営を行っています。

面白法人カヤック公式サイト https://www.kayac.com/