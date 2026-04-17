創刊35周年！暮らしをHAPPY UP！「私のカントリーフェスタ 2026 横浜大さん橋」開催& 期間限定ECショップもオープン！
1991年創刊のインテリア＆ライフスタイルの雑誌『私のカントリー』。愛読者イベントとして清里で誕生した「私のカントリーフェスタ」は、現在は横浜でカントリーファン、アンティークファン、ハンドメイドファンが集まるイベントとなりました。
1991年創刊のインテリア＆ライフスタイル誌『私のカントリー』が主催する愛読者イベント「私のカントリーフェスタ」が、2026年4月25日（土）・26日（日）の2日間、横浜大さん橋ホールにて開催されます。全国のハンドメイド作家、カントリー雑貨メーカー、雑誌の人気著者が一堂に会し、手作り・アンティーク・植物の世界が横浜港の絶景とともに広がります。毎回3,000人近くが来場する人気イベントの最新版です。 さらに今回は、遠方の読者や来場できない方に向けた期間限定ECショップを同時開設。会場限定の創刊35周年記念オリジナルグッズを、クレジットカードでご購入いただけます。
イベント概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/72639/table/1170_1_8d13e9f9278dc16eb4be22b89b05e259.jpg?v=202604181251 ]
見どころ１.：60店以上の出店者が集結
3つのゾーンで構成された会場に、今年も60以上の出店者が参加予定です。
- 買えるゾーン：ハンドメイド作品・カントリー雑貨・アンティーク・植物
- 体験するゾーン：キャンドル製作・ペイント体験・ハンドメイドワークショップほか
- 食べる・飲むゾーン：フェスタを彩るフードとドリンク
出店者の詳細はこちら：https://country-festa.com/shoplist_2026
会場マップ
見どころ２.：カントリー界の「憧れの人」が登場
『私のカントリー』本誌掲載の人気著者・クリエイターとの直接交流が楽しめます。サイン会・トークショー・物販など各著者の参加コンテンツの詳細は、公式サイト・公式Instagramにて随時公開予定です。
会える著者一覧：https://country-festa.com/author2026
毛塚千代
『小さな住まいでほのぼの手作り日和』著者
原嶋早苗
『モルタルで作るガーデンクラフト51』著者
マリー
『コッツウォルズが教えてくれたこと』著者
大澤惠理子
『もっとも美しいバラと宿根草の庭』著者
見どころ３.：豪華賞品が当たる大抽選会
両日とも 14:00～15:00、出店者・編集部から提供の豪華賞品抽選会を開催。当選番号が呼ばれた際に会場内にいることが受け取りの条件です。入場時配布のチケット番号をお手元にご準備ください。
このチケットの抽選番号が呼ばれたら、ステージでプレゼントを受け取ってください。
【新設】期間限定ECショップ：創刊35周年記念オリジナルグッズをオンラインで
「クレジットカードで買えないのですか？」という読者の声に応え、今回初めてオンラインでのカード決済に対応した期間限定ECショップも開設しました！
ライフクリエイター・青柳啓子さんとドライフラワーアーティスト・takakoさんのコラボデザインによる、創刊35周年ならではのオリジナルグッズです。数量限定のため、お早めにお求めください。
●takakoさん https://www.instagram.com/ajitosaba/
約３万人のフォロワーをもち、「生花よりも美しいドライフラワー」をつくることができるアーティストとして、NHK「朝イチ」などに出演。著書「世界で一番美しいドライフラワー」
【取扱商品（税込価格）】
- ステンレスサーモボトル：3,300円
- コットンマルシェバッグ：2,200円
- クリアボトル：1,760円
- オリジナルグッズ3点セット：6,600円（特典バッグ付き）
ステンレスサーモボトル
コットンマルシェバッグ
クリアボトル
オリジナルグッズ3点セット
ECショップ詳細：
- 申込期間：～2026年4月30日（木）まで
- 購入URL：https://country-festa.com/
書誌情報
書名：『私のカントリー NO.124』（創刊35周年記念号）
発売日：2026年3月16日
定価：1,980円（税込）
発行所：株式会社主婦と生活社
［Amazon］https://www.amazon.co.jp/dp/4391645467/
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社主婦と生活社 私のカントリーフェスタ実行委員会
E-mail：mycountry@mb.shufu.co.jp