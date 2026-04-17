創刊35周年！暮らしをHAPPY UP！「私のカントリーフェスタ 2026 横浜大さん橋」開催& 期間限定ECショップもオープン！

株式会社主婦と生活社1991年創刊のインテリア＆ライフスタイルの雑誌『私のカントリー』。愛読者イベントとして清里で誕生した「私のカントリーフェスタ」は、現在は横浜でカントリーファン、アンティークファン、ハンドメイドファンが集まるイベントとなりました。

1991年創刊のインテリア＆ライフスタイル誌『私のカントリー』が主催する愛読者イベント「私のカントリーフェスタ」が、2026年4月25日（土）・26日（日）の2日間、横浜大さん橋ホールにて開催されます。全国のハンドメイド作家、カントリー雑貨メーカー、雑誌の人気著者が一堂に会し、手作り・アンティーク・植物の世界が横浜港の絶景とともに広がります。毎回3,000人近くが来場する人気イベントの最新版です。 さらに今回は、遠方の読者や来場できない方に向けた期間限定ECショップを同時開設。会場限定の創刊35周年記念オリジナルグッズを、クレジットカードでご購入いただけます。

イベント概要

見どころ１.：60店以上の出店者が集結

[表: https://prtimes.jp/data/corp/72639/table/1170_1_8d13e9f9278dc16eb4be22b89b05e259.jpg?v=202604181251 ]

3つのゾーンで構成された会場に、今年も60以上の出店者が参加予定です。

- 買えるゾーン：ハンドメイド作品・カントリー雑貨・アンティーク・植物- 体験するゾーン：キャンドル製作・ペイント体験・ハンドメイドワークショップほか- 食べる・飲むゾーン：フェスタを彩るフードとドリンク

出店者の詳細はこちら：https://country-festa.com/shoplist_2026

会場マップ見どころ２.：カントリー界の「憧れの人」が登場

『私のカントリー』本誌掲載の人気著者・クリエイターとの直接交流が楽しめます。サイン会・トークショー・物販など各著者の参加コンテンツの詳細は、公式サイト・公式Instagramにて随時公開予定です。

会える著者一覧：https://country-festa.com/author2026

毛塚千代

『小さな住まいでほのぼの手作り日和』著者

原嶋早苗

『モルタルで作るガーデンクラフト51』著者

マリー

『コッツウォルズが教えてくれたこと』著者

大澤惠理子

『もっとも美しいバラと宿根草の庭』著者



見どころ３.：豪華賞品が当たる大抽選会

両日とも 14:00～15:00、出店者・編集部から提供の豪華賞品抽選会を開催。当選番号が呼ばれた際に会場内にいることが受け取りの条件です。入場時配布のチケット番号をお手元にご準備ください。

このチケットの抽選番号が呼ばれたら、ステージでプレゼントを受け取ってください。【新設】期間限定ECショップ：創刊35周年記念オリジナルグッズをオンラインで

「クレジットカードで買えないのですか？」という読者の声に応え、今回初めてオンラインでのカード決済に対応した期間限定ECショップも開設しました！

ライフクリエイター・青柳啓子さんとドライフラワーアーティスト・takakoさんのコラボデザインによる、創刊35周年ならではのオリジナルグッズです。数量限定のため、お早めにお求めください。

●takakoさん https://www.instagram.com/ajitosaba/

約３万人のフォロワーをもち、「生花よりも美しいドライフラワー」をつくることができるアーティストとして、NHK「朝イチ」などに出演。著書「世界で一番美しいドライフラワー」

【取扱商品（税込価格）】

- ステンレスサーモボトル：3,300円- コットンマルシェバッグ：2,200円- クリアボトル：1,760円- オリジナルグッズ3点セット：6,600円（特典バッグ付き）ステンレスサーモボトルコットンマルシェバッグクリアボトルオリジナルグッズ3点セット

ECショップ詳細：

- 申込期間：～2026年4月30日（木）まで- 購入URL：https://country-festa.com/書誌情報

書名：『私のカントリー NO.124』（創刊35周年記念号）

発売日：2026年3月16日

定価：1,980円（税込）

発行所：株式会社主婦と生活社

［Amazon］https://www.amazon.co.jp/dp/4391645467/

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】

株式会社主婦と生活社 私のカントリーフェスタ実行委員会

E-mail：mycountry@mb.shufu.co.jp