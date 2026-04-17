『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』オープンベータテスト開催決定！
ゲームの企画・開発・運営事業を展開する株式会社Cygames（以下、サイゲームス 本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：渡邊耕一）は、Nintendo Switch(TM) 2／PlayStation(R)5／PlayStation(R)4／Steam(R) 向けアクションRPG『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』（2026年7月9日発売）のオープンベータテストの開催を決定いたしました。
本テストは、オンラインプレイや各プラットフォーム間でのクロスプレイのテストを目的として、対応する全プラットフォームでおこないます。前回開催したクローズドベータテストの内容に加え、本作の新要素であるバトルシステム「召喚」もプレイ可能なので、ぜひ楽しみにお待ちください。
また、『Relink』につながる『GRANBLUE FANTASY』の物語をご紹介するイントロダクションムービーの公開や、アニメ・マンガの期間限定無料公開も決定いたしました。『GRANBLUE FANTASY』に初めて触れる方は、ぜひご覧ください。
『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』オープンベータテスト概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/5593/table/1252_1_dc2e3afe587386bf2f527803393f0c94.jpg?v=202604181251 ]
『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』オープンベータテスト内容
オープンベータテストでは、全4種のクエストがプレイ可能です。最初の3つをクリアすると、4つ目のクエストとして高難度クエスト「赫炎たるセフィラの瞬き」が解放されます。
4つ目のクエストでは「召喚石」による召喚が可能になるほか、全員での連携による召喚「アセンドチェイン」も繰り出せます。また、クローズドベータテストに引き続き、プレイアブルキャラクターとして「ベアトリクス」も使用可能です。
※オープンベータテストではオンラインプレイ・各プラットフォーム間でのクロスプレイに対応します
イントロダクションムービーを公開
『Relink』につながる『GRANBLUE FANTASY』の物語をご紹介するイントロダクションムービーを公開いたします。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=hkyGbDKsMsg ]
GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok | イントロダクションムービー：
https://youtu.be/hkyGbDKsMsg
『GRANBLUE FANTASY』のアニメやマンガを期間限定無料公開
『GRANBLUE FANTASY』関連のアニメ・マンガを期間限定で無料公開いたします。『GRANBLUE FANTASY』に初めて触れる方は、ぜひこの機会にご覧ください。
＜アニメ情報＞
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/5593/table/1252_2_bd763bbc292e8640b55485415ae1176b.jpg?v=202604181251 ]
＜マンガ情報＞
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/5593/table/1252_3_ce5026a2deeebe8c20b1c0fd5f7a5656.jpg?v=202604181251 ]
『GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok』 製品概要
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/5593/table/1252_4_89f89d5d501260ebc01c45942c2c1a99.jpg?v=202604181251 ]
製品に関するお知らせ
CyStore特装版
公式通販サイト「CyStore（サイストア）」ではゲームソフトの通常版に加え、豪華オリジナルグッズがセットになった特装版や限定購入特典など各種取り揃えているので、ぜひチェックしてみてください。
＜収録内容＞
・ゲームソフト各種
・CyStore特装版グッズ
１.メタリックウェポン ショーケース「七星剣」 ／ ２.「ルーレット」キーホルダー
３.CyStore描き下ろしアクリルアート（A5） ／
４.アートブック「The Museum of Endless Ragnarok」（B5書籍）
・CyStore限定先着購入特典：クリアファイル（B5）
・CyStore特典「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok エクストラアイテムパック」
＜CyStore特装版 特設サイト＞
https://cystore.com/page/relink-ragnarok-granbluefantasy.aspx
※画面は開発中のものです。
Nintendo Switch is a trademark of Nintendo.
(C)2026 Sony Interactive Entertainment LLC. "PlayStation Family Mark", "PlayStation", "PS5 logo", "PS5", "PS4 logo" and "PS4" are registered trademarks or trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc.
(C)2026 Valve Corporation. Steam and the Steam logo are trademarks and/or registered trademarks of Valve Corporation in the U.S. and/or other countries.