橋本環奈さんがミューズを務める時計ブランドAngel Heartは、小ぶりなトノー型のMADE IN JAPANモデル『SAKURA TIME』3型を全国の時計店と公式オンラインショップで発売します。

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易（本社：東京都台東区、代表取締役社長:宮上光喜）の時計ブランド「Angel Heart(エンジェルハート)」は、組み立てまで日本国内で行う“MADE IN JAPAN”モデル『SAKURA TIME』3型を全国の時計店とオンラインショップにて4月17日(金)より発売します。

小ぶりなトノー型ケースで手元にすっきりと収まりながら視認性にも配慮したデザインで、シーンを問わず活躍するモデルです。

さらに新生活シーズンに向けて、ブランドミューズ橋本環奈さんの新ビジュアルを公開。桜モチーフがやさしく揺れる空間で着物をまとった晴れやかな和装が、日本製モデル『SAKURA TIME』の上品で凛とした佇まいをより一層美しく引き立てます。

特設ページ：https://www.ueni-angelheart.jp/sakuratime2/

MADE IN JAPANモデル『SAKURA TIME』とは

安心・安全の日本製シリーズ。

時間を正確に刻むという時計にとって最も大切な機能は、心臓部であるムーブメントの性能によります。

エンジェルハートのすべて※の腕時計は、信頼性の高い日本製ムーブメントを使用しています。

それに加え、本シリーズでは仕上がりに直結する組み立ても日本国内で行っています。

※現行モデルのみ

2026年4月17日発売 SAKURA TIME商品詳細

SKR19PG-J

税込33,000円

SKR19SS-J

税込29,700円

SKR19P-PK-J

税込29,700円

やわらかな曲線が美しいトノー型ケース

手元に自然になじむ女性らしい曲線が特徴のトノー型ケース。

小ぶりなサイズ感で上品にまとまり、日常からきちんとしたシーンまで幅広く活躍します。

日本製ソーラームーブメントを採用

太陽光や蛍光灯に当てることで、フル充電で約6ヶ月駆動します。

こまめな電池交換が不要です。

サクラの”花びら”デザインの秒針

秒針にサクラの花びらのデザインを施しました。毎秒時間を刻むたび、桜の花びらがかわいらしく動きます。

＜スペック＞

ケースサイズ：19mm×24mm

ムーヴメント：日本製ソーラークォーツムーブメント

組み立て地：日本

ガラス：ミネラルガラス

ケース素材：ステンレススチール

ベルト素材：カーフレザー/ステンレススチール

防水：3気圧防水

装飾：文字盤にクリスタルガラス付き

【SAKURA TIME発売概要】

発売日：2026年4月17日(金)

販売場所：公式オンラインショップ / 全国のAngel Heartお取り扱い店舗

カラー：プレシャスゴールド(ピンクゴールド)/シルバー/ピンクベージュの計3色

【エンジェルハートブランド紹介】

１. コンセプトは「はじまりのそばに。」

「エンジェルハート」は、進学や入社、新たな一日の始まりなど、人生の大切な節目を迎える女性に寄り添うファーストウォッチとしてぴったりなブランドです。2004年4月に誕生して以来、多くの女性に親しまれています。

２. ソーラーウォッチの機能性とアクセサリーとしても使えるデザイン性

太陽や蛍光灯の光で充電ができ、電池交換の手間を軽減するソーラームーブメントを採用したモデルが豊富。

さらにアクセサリー感覚で使え、ファッションとして楽しめる商品をラインナップしています。

３. オンでもオフでもしっかり使える、時間の見やすさ

小さなダイヤルでも、1時から12時までしっかり目盛が付いているデザインが豊富。

デザインはもちろんのこと、実用性も考えられているのでオンでもオフでも活躍してくれます。

４. 細部までこだわった上品なデザイン

クリスタルの位置やカラー、ガラスのカッティングやリューズの形など、さりげない可愛さが沢山。

ふとした瞬間に自分だけが気づけるような繊細なディテールに心がときめきます。

５. 累計300種類の商品開発と日本・アジアでの展開

2004年に創立して以来、累計約300種類の商品開発と、日本・アジアで約1,300店舗でお取り扱い頂いています。

【株式会社ウエニ貿易】

ウォッチ、コスメ、アパレル分野を中心に扱うファッション専門商社。

腕時計ではアメリカの「タイメックス」、イタリア「ヴェルサーチェ」や「フルラ」、ドイツ「ツェッペリン」、イギリス「テッドベーカー」や「ヘンリーロンドン」など、著名海外ウォッチブランドの輸入元を務めています。

百貨店、セレクトショップ、家電店等、各種専門店など多岐にわたる流通を持ち、国内でおおよそ800法人、8,000店舗と取引しています。2022年より「アディダス オリジナルス」ウォッチの輸入元となりました。