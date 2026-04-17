2026年4月24日(金)より「ハリー・ポッター　マホウドコロ」にて、ホグワーツ魔法魔術学校の生徒に人気の、ホグズミード村に店を構えるお菓子屋さん「ハニーデュークス」モチーフの新商品が登場！

ベネリック株式会社※画像はイメージです

ベネリック株式会社(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：横山 武)は、ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツとのパートナーシップのもとに運営する、大ヒット映画シリーズ『ハリー・ポッター』と『ファンタスティック・ビースト』のオフィシャル商品を専門に取り扱う「ハリー・ポッター マホウドコロ（Harry Potter - Mahou Dokoro）」にて、2026年4月24日(金)より映画『ハリー・ポッター』の作中に登場し、ホグズミード村に店を構える「ハニーデュークス」をモチーフにした新商品5種を販売いたします。

■新商品について

2026年4月24日(金)より「ハリー・ポッター マホウドコロ」にて、映画『ハリー・ポッター』シリーズの作中に登場する「ハニーデュークス」のピンクとグリーンの外観や、店内で販売するさまざまなお菓子からインスパイアを受けデザインした、カラフルな5種の新商品が登場いたします。

ギンガムチェックとリボンが目を引くキャンディ型のポシェットや「ハニーデュークス」で販売されるお菓子のモチーフを詰め込んだようなデザインのポーチ、バーティー・ボッツの百味ビーンズをモチーフにしたネックレス、ピアス、ブレスレットがラインアップ。

ユニークで楽しいお菓子が立ち並ぶ「ハニーデュークス」のようなワクワクを詰め込んだ、ハリー・ポッター マホウドコロの新商品を、ぜひお手に取ってご覧ください。

■商品詳細チャーム商品イメージ

ピンク色のギンガムチェックとリボンのミントグリーンがかわいらしいデザインのキャンディ型ポシェットです。内生地はリボンと同色のミントグリーンで仕上げ、鍵やコスメの収納に便利な内ポケットが付いています。長さを調整できるアジャスター付きのショルダー紐は取り外し可能で、ポシェットだけでなくポーチとしても使用できます。ファスナーの引手部分についたバーティー・ボッツの百味ビーンズのチャームがポイントの、ファッションのアクセントにぴったりなアイテムです。

商品名 ：ハリー・ポッター ハニーデュークス キャンディ型ポシェット

価 格 ：5,500円(税込)

サイズ ：本体／W320×H130×D90mm(ショルダー：620～1210mm)、チャーム／W34×H44×D13mm

素 材 ：本体／ポリエステル・綿・亜鉛合金、チャーム／アクリル樹脂・亜鉛合金・真鍮・ナイロン

チャーム

商品イメージ

蛙チョコレートやバーティー・ボッツの百味ビーンズ、爆発ボンボンなど「ハニーデュークス」で販売されている定番のお菓子のモチーフを詰め込んだポーチです。振ったり傾けたりすることでモチーフ同士がシャカシャカと音を立て、ビーズやラメがキラキラと輝きます。リップや絆創膏、薬などを収納可能なサイズ感で、中身が見える便利なクリア仕様です。

商品名 ：ハリー・ポッター ハニーデュークス フリシャカポーチ

価 格 ：3,300円(税込)

サイズ ：W110×H150×D15mm

素 材 ：PVC・亜鉛合金・ポリエステル・ABS・鉄・アクリル

百味ビーンズプレートパーツパッケージイメージ

バーティー・ボッツの百味ビーンズのパッケージデザインを落とし込んだプレートネックレスと、色とりどりのビーンズを再現したポップなネックレスのセットアイテムです。コーディネートに合わせて選んだり、重ね付けしたり、アジャスターで長さを変更したりと気分やシーンに合わせて多様な楽しみ方ができます。友人やパートナーとおそろいで付けるのもおすすめのアイテムです。

商品名 ：ハリー・ポッター バーティー・ボッツの百味ビーンズ ネックレスセット

価 格 ：3,960円(税込)

サイズ ：百味ビーンズプレートネックレス／W13×H30×D2mm(チェーン：全長450mm)、百味ビーンズビーズネックレス／全長420ｍｍ

素 材 ：亜鉛合金・アクリル樹脂・鉄・チタン合金・ステンレス

備 考 ：ネックレス2点のセット販売商品です。単体での販売はございません。

パッケージイメージ

バーティー・ボッツの百味ビーンズのパッケージデザインを落とし込んだプレートピアスや色とりどりのビーンズを再現したゆらゆら揺れる三連ピアス、つるっとした質感がかわいらしいグリーンとピンクの一粒ピアスとのセットアイテムです。コーディネートに合わせて、ゴールドのモチーフが印象的な百味ビーンズプレートピアスを使用したりポップな印象のビーンズを組み合わせたりと、気分やシーンに合わせて多様な楽しみ方ができます。

商品名 ：ハリー・ポッター バーティー・ボッツの百味ビーンズ ピアスセット

価 格 ：3,300円(税込)

サイズ ：百味ビーンズプレートピアス／W13×H30×D15mm、三連ピアス／W9×H80×D15mm、一粒ピアス(グリーン・ピンク) ／W9×H14×D19mm

素 材 ：亜鉛合金・アクリル樹脂・鉄・チタン合金・ステンレス

備 考 ：ピアス4点のセット販売商品です。単体での販売はございません。

メタルパーツパッケージイメージ

百味ビーンズやキャンディの形のビーズの、ハニーデュークスデザインのブレスレットです。パステルカラーのビーズにプラスして、アクセントになる蛙チョコレートやハニーデュークスのメタルパーツをあしらいました。同日発売のネックレスセットやピアスセットと合わせて着用するのもおすすめのアイテムです。

商品名 ：ハリー・ポッター ハニーデュークス ブレスレット

価 格 ：3,300円(税込)

サイズ ：190～225ｍｍ

素 材 ：アクリル樹脂・亜鉛合金・真鍮・鉄・ナイロン

発売日 ：2026年4月24日(金)

販売店舗：オンラインショップを含む全国の「ハリー・ポッター マホウドコロ」

■「ハリー・ポッター マホウドコロ（Harry Potter - Mahou Dokoro）」について

「Harry Potter - Mahou Dokoro」にようこそ。

ハリー・ポッター マホウドコロは毎日の暮らしに少しだけ魔法を感じられるエッセンスをつめこんだ素敵なアイテムがそろう場所。

どうぞゆっくりしていってくださいね。

ショップコンセプト

作品に触れるたび、心いっぱいに広がる興奮と感動、そして感じた友情と勇気の力。

いつでもあの世界があこがれだった、いつの日も物語に夢中だった、いつか彼らのようになりたかった…。

「ハリー・ポッター」と「ファンタスティック・ビースト」の商品に、いつでも、どんな時にも触れられる場所を目指しています。

心躍る商品や作品とのつながりを感じられるアイテムを厳選し、日本の四季に合わせた品ぞろえで “ちょっと身近な魔法界”より、あなたのお気に入りをお届けしてまいります。

店舗情報

店舗名称：ハリー・ポッター マホウドコロ 栄公園店

所在地 ：オアシス21 B1F (愛知県名古屋市東区東桜1-11-1)

営業時間：10：00～21：00 ※施設に準ずる

店舗名称：ハリー・ポッター マホウドコロ ランドマークプラザ店

所在地 ：ランドマークプラザ 2F (神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1)

営業時間：11：00～20：00 ※施設に準ずる

店舗名称：ハリー・ポッター マホウドコロ 東京駅店

所在地 ：東京駅一番街 東京キャラクターストリートB1(東京都千代田区丸の内1-9-1)

営業時間：10：00～20：30 ※施設に準ずる

オンラインショップ

店舗名称：ハリー・ポッター マホウドコロ

URL：https://www.harrypotter-mahou-dokoro-benelic.com/

オンラインショップでは、お好きな寮を選択し、登録することでそれぞれの紋章をモチーフにしたヘッダーなどが楽しめます。

※初回登録時にご自身で選んだ寮を変更することはできません。

店舗のお買い上げ特典について

※画像はイメージです

内 容 ：「ステッカー(全8種・非売品)」をおひとつプレゼント

対 象 ：3,300円(税込)以上お買い上げのお客さま

期 間 ：配布中～ なくなり次第終了

対象店舗：オンラインショップを含む全国の「ハリー・ポッター マホウドコロ」

備 考 ：1会計につきランダムでおひとつのお渡しです。オンラインショップではご購入の商品に同封されます。2026年12月31日(木)までの配布を予定しております。

SNSでの最新商品情報

【「ハリー・ポッター」スタイル公式X（旧Twitter）】 @hpst_jp

URL：https://x.com/hpst_jp

「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」シリーズのグッズやショップ情報をお届けする公式X（旧Twitter）アカウントです。

「ハリー・ポッター」フランチャイズについて

11歳のハリー・ポッターがホグワーツ魔法魔術学校の鍵と領地の番人、ルビウス・ハグリッドに出会った瞬間から年月は流れ、ハリーが体験した数々の冒険は広く知れ渡ることとなり、人々の心に他に類をみない“痕跡”を残しました。「ハリー・ポッター」は社会現象化し、25年以上の月日が流れた今、歴史上最も成功し最も愛されているエンターテインメント作品の一つとなりました。

J.K.ローリングのベストセラー小説「ハリー・ポッター」は、１つの世界観のなかで、様々なプロジェクトが影響し合い進化し続けながら命を吹き込まれ、世界中の何百万人ものファンに愛されて続けています。8作もの大ヒット映画『ハリー・ポッター』と壮大な3作の映画『ファンタスティック・ビースト』はスクリーンで魅惑的なアクションを繰り広げ、『ハリー・ポッターと呪いの子』は舞台で人々を魅了します。さらに、フルキャストや単独ナレーターによるオーディオブックが文字で綴られた物語に命を吹き込み、ポートキー・ゲームズが提供する最先端のビデオゲームやモバイルゲームでは、かつてない魔法界を体験することができます。またファンは、革新的なコンシューマープロダクツを通じて作品への情熱を披露し、世界6カ所のユニバーサル・スタジオのテーマパークを含む、壮大なロケーションベースの体験に胸を躍らせることができます。

このような広がりを見せるワーナーブラザース・ディスカバリーの「ハリー・ポッター」「ファンタスティック・ビースト」ポートフォリオには、ファンが特別な瞬間と場所を楽しむために開発された画期的なツアー体験やイベント、そしてキングス・クロス、ニューヨーク、シカゴ、赤坂と原宿にある「ハリー・ポッター ショップ」も含まれます。更に、「ワーナー ブラザース スタジオツアーロンドン ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」、「ワーナー ブラザース スタジオツアー東京 ‐メイキング・オブ・ハリー・ポッター」では、映画の舞台裏の秘密を体験し、魔法使いもマグルも同じように新しい発見をすることができます。

そして「ハリー・ポッター」原作を忠実に描くHBOオリジナルの新ドラマシリーズが始動しこの世界をさらにひろげてくれるように、グローバル・コミュニティを魅了する、新鮮でエキサイティングなコンテンツを提供し続けます。世界中のファンを、これから何世代にもわたって、魔法を探求し新しい発見ができる魅力的な世界に魅惑し続けます。

フランチャイズの最新ニュースと特集は公式サイトをご覧ください。

https://www.warnerbros.co.jp/harrypotter/

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツについて

ワーナーブラザース・ディスカバリー グローバル・コンシューマープロダクツ（WBDGCP）は、ワーナーが保有するエンターテイメントブランドやフランチャイズを世界のファンの生活の中に広げています。WBDGCPは、DC、ハリー・ポッター、ルーニー・テューンズ、トムとジェリーをはじめとするハンナ=バーベラ作品、HBO、カートゥーン ネットワークなど数々のフランチャイズやブランドにおいて、玩具、ファッショングッズ、インテリア、出版などの分野で最高クラスのパートナーと提携しています。

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