「宝塚歌劇　星組　貸切公演」に抽選で2315名さまをご招待！演目は「興行収入20億円超えのインド映画『RRR』を舞台化」した話題作！通販代金・公共料金・税金などのお支払いにファミペイの提示で応募可能に

株式会社ファミリーマート

株式会社ファミリーマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷建夫）は、2026年9月に創立45周年を迎えます。継続して取り組んできた5つのキーワードを土台とし、「いちばんチャレンジ」を合言葉に活動をしていきます。このたび「いちばんわくわく楽しい」の一環として、通販代金・税金・公共料金などのお支払い時にファミマのアプリ「ファミペイ」を提示のうえスタンプをためてコースを選んで応募すると、宝塚歌劇 星組貸切公演のチケットなどが抽選で当たるキャンペーンを、2026年4月21日（火）から7月27日（月）まで、全国のファミリーマート約16,400店舗にて実施いたします。

「いつものお支払い」を、至高のエンターテインメント体験へ昇華させる機会を提供してまいります。

■対象公演は世界的人気作のインド映画を舞台化した『RRR × TAKA”R”AZUKA ～√Rama～』Based on SS Rajamouli’s ‘RRR’.

キャンペーンの対象となるのは、2022年に公開され世界中を熱狂の渦に巻き込んだインド映画「RRR」を基にした公演です。2024年に宝塚歌劇団が舞台化した『RRR × TAKA”R”AZUKA ～√Bheem～』は、エンターテインメント性溢れる豪華絢爛なミュージカル作品として絶賛を博しました。2024年公演でもラーマ役を熱演した暁千星が再び同役に挑み、ラーマを主人公として物語を再構築。一本立て公演として前作では描かれなかったシーンも加えてお届けする、新たなる『RRR × TAKA"R"AZUKA ～√Rama～』の誕生にご期待ください。

▼演目詳細は以下をご参照ください。

https://kageki.hankyu.co.jp/revue/2026/rrr/info.html

■総計2,315名さまをご招待。2026年は年間を通じて宝塚歌劇のご招待キャンペーンを実施

日頃のご愛顧に感謝を込めて、より多くの方に楽しんでいただけるよう、当社の宝塚歌劇ご招待キャンペーンとしては過去最大級となる総計2,315名さま分のご招待席をご用意しました。

また、2026年は、10月3日の星組公演での貸切公演を皮切りに年間を通じて宝塚歌劇のご招待キャンペーンを予定しております。継続的に宝塚歌劇の舞台に触れる機会をお届けすることで、皆様の日常にさらなる感動を添えるお手伝いをしてまいります。

■キャンペーン概要

キャンペーン期間中にファミリーマート店頭でファミマのアプリをレジにてご提示いただき、通販代金、公共料金・税金などをお支払いいただくと、お支払い1件につきファミマのアプリにスタンプが1個たまります。必要数に応じたスタンプを交換いただくことで各特典にご応募いただけます。

さらに、ファミペイ決済、ファミペイ翌月払いをご利用いただくと当選確率（抽選口数）がアップするスペシャルチャンスもご用意しております。

〇【当選確率2倍】ファミペイ決済

各応募期間内に1回でも対象サービスをファミペイで支払うと、当選確率が2倍になります。

〇【当選確率3倍】ファミペイ決済＋「ファミペイ翌月払い」に登録

各応募期間内に1回でもファミペイ決済のうえ、「ファミペイ翌月払い」に登録すると、当選確率が3倍になります。

※「ファミペイ翌月払い」登録は、抽選の時点で登録している方が対象です。既存登録者も対象です。

■特典

宝塚歌劇の貸切公演の観劇チケットに加え、全国の皆さまに「宝塚歌劇」の感動をお楽しみいただけるよう、貸切公演を実施する演目を収録したBlu-rayもご用意いたしました。

【A賞】総計2,315名さまに宝塚歌劇 貸切公演ご招待！

・SS席コース（スタンプ10個） ：SS席ご招待 総計194名さま

・S+席コース（スタンプ8個） ：S+席ご招待 総計775名さま

・S・A席ペアコース（スタンプ8個） ：S・A席ペアご招待 総計460組920名さま

・B席ペアコース（スタンプ4個） ：B席ペアご招待 総計213組426名さま

対象公演 ：宝塚歌劇 星組公演

『RRR × TAKA”R”AZUKA ～√Rama～』Based on SS Rajamouli’s ‘RRR’

主 演：暁 千星、詩 ちづる

脚本・演出：谷 貴矢

日 時：2026年10月3日（土）15時30分開演

会 場：宝塚大劇場（兵庫県）

演目詳細 ：https://kageki.hankyu.co.jp/revue/2026/rrr/info.html

※やむを得ない事情により、本キャンペーンの実施が変更または中止になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※転売等の禁止事項について

チケットの転売は「チケット不正転売禁止法」により禁止されています。当選権利の譲渡・転売・換金等はできません。そのような行為が発覚した場合、当選無効となります。（賞品に関する費用をご負担いただく場合があります）

※公演当日、ファミマのアプリによる本人確認の上、チケットの引換を実施します。座席配席の都合上、座席が隣り合わせにならない場合がございます。

【B賞】演目を収録したBlu-ray贈呈！

・内容：『RRR × TAKA”R”AZUKA ～√Rama～』Based on SS Rajamouli’s ‘RRR’.

を収録したBlu-ray

（販売元：株式会社宝塚クリエイティブアーツ）

・当選人数：100名さま（スタンプ6個）

※賞品発送時期：Blu-ray発売後より順次（2026年12月初旬予定）

※発売日の決定・変更に伴い、発送時期も調整となる場合がございます。

【C賞】総計300名さまにファミマポイント贈呈！

・ファミマポイント10,000円相当（スタンプ5個）：総計100名さま

・ファミマポイント5,000円相当（スタンプ3個）：総計50名さま

・ファミマポイント1,000円相当（スタンプ1個）：総計50名さま

■応募期間

2026年4月21日（火）～7月31日（金）

第1弾：4月21日（火）～6月8日（月）

第2弾：6月9日（火）～7月31日（金）

※スタンプ付与期間は7月27日（月）までとなります。

※第1弾で応募せずに残ったスタンプは、第2弾に引き継がれます。



■応募条件

ファミリーマート店舗レジでの対象料金お支払い時に、ファミマのアプリ「ファミペイ」を提示いただくこと

■応募手順

※ファミマのアプリ内でお支払いが完結する「ファミペイ請求書支払い」は、キャンペーン対象外です。

※お支払いの際、ファミマのアプリをレジでスキャンする必要があります（現金払いのみの場合もファミマのアプリをスキャンする必要があります）。

※お支払い方法は、現金またはファミペイ決済のみです。ファミペイ決済ができない公共料金・各種お支払いがあります。

詳細はキャンペーン特設ページを参照ください。

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2604_takarazuka_kashikiri_cp.html

ファミリーマートは、「あなたと、コンビに、ファミリーマート」のもと、地域に寄り添い、お客さま一人ひとりと家族のようにつながりながら、便利の先にある、なくてはならない場所を目指してまいります。