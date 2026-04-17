最新作アクションRPG『モンギル：STAR DIVE』リリース記念！人気ストリーマーによる生配信が決定！明日4月18日（土）より順次配信

ネットマーブルジャパン株式会社

ネットマーブルは、4月15日（水）に全世界同時にサービスを開始した最新アクションRPG『モンギル：STAR DIVE』（開発：Netmarble Monster Inc.）において、正式リリースを記念して、人気ストリーマーk4senさんとSHAKAさんによる生配信の実施を決定いたしました。

◆人気ストリーマーk4senさんとSHAKAさんによる生配信を明日4月18日（土）より順次配信！

『モンギル：STAR DIVE』のリリースを記念し、人気ストリーマーk4senさんとSHAKAさんによる生配信を実施いたします。

『モンギル：STAR DIVE』の爽快なアクションプレイや個性豊かな登場キャラクターたちの魅力をいち早く体感できる盛りだくさんの配信となっているので、ぜひご視聴ください。

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●配信情報（敬称略）

・4月18日（土）18:00～ k4sen

・4月20日（月）19:00～ SHAKA

※配信はそれぞれのチャンネルで実施いたします。

●配信チャンネル

k4sen

・Twitch：https://www.twitch.tv/k4sen

・YouTube：https://www.youtube.com/@zzxk4sen

SHAKA

・Twitch：https://www.twitch.tv/fps_shaka

・YouTube：https://www.youtube.com/@SHAKAch

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『モンギル：STAR DIVE』アプリダウンロードURL

・Apple Store

https://apps.apple.com/jp/app/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%AE%E3%83%AB-star-dive/id6483252725

・Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.netmarble.monster2

・Epic Games Store（PC版）

https://store.epicgames.com/ja/p/mongil-star-dive-e6f95e

・『モンギル：STAR DIVE』 公式サイト（PC版：Netmarble Launcher）

https://stardive.netmarble.com/ja

『モンギル：STAR DIVE』の公式サイトや公式X、公式YouTubeでは、今後ゲームに関しての最新情報を公開していく予定です。

・『モンギル：STAR DIVE』 公式サイト

https://stardive.netmarble.com/ja

・『モンギル：STAR DIVE』 公式X

https://x.com/Stardive_JP

・『モンギル：STAR DIVE』 公式YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/@Stardive_JP

◆『モンギル：STAR DIVE』とは◆

『モンギル：STAR DIVE』は、2013年に登場したネットマーブルのモバイルRPG『タッチモンスター』を受け継ぐ新たなアクションRPGです。Unreal Engine 5による最高級のグラフィックで構築された、特別な運命を持つ物語の主人公「ベルナ」と「クラウド」と一緒に、モンスターをテイミングしながら魅力的なキャラクターたちとの冒険を楽しむことができます。テイミングしたモンスターを、戦闘で活用できるアイテムにできるシステムを特徴としており、シンプルな操作で爽快かつ派手なアクションを楽しむことができます。

◆『モンギル：STAR DIVE』について◆

［ タイトル ］ モンギル：STAR DIVE

［ ジャンル ］ アクションRPG

［ 提供元 ］ Netmarble Corp.

［ 開発元 ］ Netmarble Monster Inc.

［ 対応OS ］iOS ／ Android ／ PC

［ 価格 ］ 基本無料（アプリ内課金あり）

［ サービス開始日 ］ 2026年4月15日

◆Netmarble Corp.について◆

2000年に韓国で設立されたネットマーブルは、世界中でトップクラスの売上を誇るゲームの開発およびパブリッシングを行うリーディングカンパニーです。ネットマーブルは、強力なフランチャイズと高い評価を得ているIPホルダーとのコラボレーションを通じてゲーム体験を向上させ、世界中の顧客を楽しませることに努めています。

KabamとSpinX Games、Jam Cityの親会社であり、HYBEとNCSOFTの主要株主でもあるネットマーブルは、『俺だけレベルアップな件：ARISE』、『セブンナイツ：ReBIRTH』、『RAVEN2』、『マーベル・フューチャーファイト』、『七つの大罪 ～光と闇の交戦～』など、多様なポートフォリオを有しています。詳細については、 https://company.netmarble.com/en をご覧ください。

日本国内では、ネットマーブルの日本法人であるネットマーブルジャパン株式会社がスマートフォン向けモバイルゲームなどのサービス提供を行っています。詳しい情報は、 https://www.netmarble.co.jp をご覧ください。

※App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Google Play、Android、YouTubeはGoogle LLCの商標または登録商標です。記載されている会社名・製品及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。

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