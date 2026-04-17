斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN/TenTwenty）によるレギュラー番組「斎遊記」次回放送は佐々木亮介（a flood of circle）が登場！

株式会社スペースシャワーネットワーク

株式会社スペースシャワーネットワーク(代表取締役社長：名取 達利、本社：東京都渋谷区)が運営する日本最大の音楽専門チャンネルスペースシャワーTVは、斎藤宏介(UNISON SQUARE GARDEN/TenTwenty)によるレギュラー番組「斎遊記」の第56回目を、4/21(火)23:30より放送いたします。

3ピースロックバンド「UNISON SQUARE GARDEN」のギターボーカルとして活躍しながら、2019年に結成したバンド「TenTwenty」でも精力的に活動する斎藤宏介が、気になっているものの紹介やゲストを招いてのトーク、貴重なスタジオセッションや弾き語りなど、盛り沢山の内容でお届けしている「斎遊記」。

今回は、結成20周年を迎える4人組ロックバンド「a flood of circle」のボーカルギター、佐々木亮介が登場！古くから関係の深い2人。 幼少期の意外な共通点から、a flood of circleが5月に控える武道館ライブの話題、それぞれ掛け持つバンドとの向き合い方や同年代の友人エピソードまで、ざっくばらんに語り合った。

恒例のセッションコーナーでは、 a flood of circle 「夜空に架かる虹」、UNISON SQUARE GARDEN 「フルカラープログラム」の2曲を斎藤と佐々木のオリジナルアレンジで演奏。

スペースシャワーTVでしか見ることのできないオリジナルセッションをお見逃しなく！

▼番組詳細

番組タイトル：「斎遊記 #56」 放送日時：4/21(火)23:30～24:00

VJ：斎藤宏介（UNISON SQUARE GARDEN/TenTwenty） ゲスト：佐々木亮介（a flood of circle）

番組特設ページURL： https://tv.spaceshower.jp/p/saiyuki/

スペースシャワーTVは全国のケーブルテレビ、スカパー!などでご覧いただける日本最大の音楽専門チャンネルです。 ※音楽専門の放送局として視聴可能世帯数が日本最大(2023年2月時点 自社調べ)