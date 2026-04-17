書道の「ユネスコ無形文化遺産」登録に期待高まる！　Gakkenから『美しい字』を科学的に解き明かす「新常識」漢字書き方辞典が登場

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）のグループ会社、株式会社Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也、以下Gakken）は、2026年3月23日に『新レインボー 漢字書き方辞典 第2版 美しい字への新常識』を発売しました。

「自分の字に自信がない」「どうすればきれいな字が書けるの？」

――そう悩む子どもたちや保護者の方は少なくありません。デジタル化が進む現代でも、手書きの文字は私たちの個性や思いを伝える大切な手段です。しかし、これまでの書写教育は感覚的な指導に偏りがちで、「美しい字」の書き方が明確に理解しにくいという課題がありました。このたび、Gakkenから、長年書道教育に携わってきた専門家が、その課題を解決し、論理的に「美しい字」を習得できる画期的な辞典が発売されました。

書家・教科書監修者が解き明かす、美しい文字を「再現可能」にする「8つのヒミツ」

本書は、書家であり書道教育研究者、そして『書写』教科書監修者でもある平形精逸氏が独自にまとめた「8つのヒミツ（メソッド）」に基づき、「美しい字」の書き方を論理的・科学的に解説します。これまでの「お手本を真似る」だけの学習から一歩進み、「なぜこの形が美しいのか」という根拠を理解することで、毛筆・硬筆問わず、どんな漢字にも応用できる本質的な書写力が身につきます。学習漢字1,026字のそれぞれに、どの「8つのヒミツ」が当てはまるのかを明記しており、子どもでも直感的に理解しやすい設計です。

漢字向けに「美しい字になる8つのヒミツ」をはじめ、「ひらがなを美しく書く5つのヒミツ」「カタカナを美しく書く4つのヒミツ」「行書を美しく書く5つのヒミツ」で解説しています。

「見せる」と「わかる」で劇的変化！ 全学習漢字対応1,196本の動画で学ぶ

▲「美しい字になる8つのヒミツ ３.」

本書の最大の特長は、総計1,196本にもおよぶ動画コンテンツです。学習漢字1,026本、ひらがな46本、カタカナ46本、行書66本の手書き動画に加え、先生のメソッド講義動画12本を収録。カバー折り返し部分の二次元コードを読み込むだけで、お手本となる文字の書き順や筆遣いを、視覚的に何度でも確認できます。従来の書籍だけでは伝えきれなかった「動き」を動画で補完することで、より深く、より確実に「美しい字」の書き方をマスターできます。例えば「愛」の字では「8つのヒミツ」のうち「１.中心をとらえる」と「６.左は短く右は長く」というポイントが示され、文字がどのように構成されているかを具体的なガイドとともに解説。一画ごとの筆の運びから全体のバランスまで、感覚的ではなく論理的に「美しさ」が定義されています。

【注目】書道文化への関心が高まる中、Gakkenが新たな学びを提案

▲紙面の文字解説ページ。一文字一文字詳しく解説

ユネスコ無形文化遺産への登録に期待が高まる「書道」。その伝統が世界的に注目される年末を前に、Gakkenは本書を通じて、その本質である「美しい字」の書き方を現代の科学的・論理的なアプローチで再定義し、未来を担う子どもたちに伝えていきます。伝統と革新が融合したこの一冊は、日本の文化教育に新たな視点をもたらすでしょう。

小学生から一生モノの美文字を育む、充実の辞書機能とマンガコラム

▲帯：ユネスコ無形文化遺産登録への期待が高まっています

本書は「美しい字」を学ぶだけでなく、通常の漢字辞典として部首索引・音訓索引・総画索引も完備。学習の友として長く活用できます。また、書の疑問に答えるQ＆Aや、日本・中国の有名書家（空海や王羲之など）を紹介するマンガコラムも多数収録。楽しみながら書道文化や歴史にも触れられ、知識と教養を深めることができます。

▲マンガコラム抜粋

［商品概要］

■『新レインボー 漢字書き方辞典 第2版 美しい字への新常識』

著者：平形精逸 編著

価格：2,420円（税込）

発売日：2026年3月23日

判型：A5判・320ページ

ISBN：978-4-05-306096-9

電子版：なし

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1230609600(https://hon.gakken.jp/book/1230609600)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4053060966/(https://www.amazon.co.jp/dp/4053060966/)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18400622/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18400622/)

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開