2025年の部門別エクステリア人気ランキングを発表！外構・エクステリアの見積りサイト「外構・エクステリアパートナーズ」

株式会社ソーラーパートナーズ

戸建て物件の外構・エクステリア工事の見積もりサイト「外構・エクステリアパートナーズ」を運営する株式会社ソーラーパートナーズ（本社：東京都新宿区、代表取締役：中嶋明洋）は、2025年に施工実績が多かったエクステリア商品をランキング形式で集します。

調査概要

・調査対象： 外構・エクステリアパートナーズを介して施工された案件

・期間：2025年1月1日～2025年12月30日（自社実施）

・調査方法：施工案件の見積書に記載のエクステリア商品をカウント

※Web媒体にて本アンケートを引用される場合、出典を記載し外構・エクステリアパートナーズ（https://www.gaikouexterior-partners.jp/ranking）へのリンクをお願いいたします。

ランキング上位3項目の人気エクステリア商品

施工件数の多かった上位3つのエクステリア商品についてそれぞれどのような商品なのか具体的なランキングを掲載します。

カーポートの人気ランキング

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/46700/table/46_1_d4cef6d249553fac1ac77b34335690a8.jpg?v=202604171151 ]

LIXILが1位と3位を獲得しており、非常に高いシェアを誇ります。特に「ネスカF」や「カーポートSC」のように、住宅外観を損なわないフラットで洗練されたモダンなデザインが主流となっています。

＞カーポートを含めた外構プランの相見積もりはこちらから(https://www.gaikouexterior-partners.jp/_f/01mitsumoripostal-contents-new.html?ex_products=%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%9D%E3%83%BC%E3%83%88)

目隠しフェンスの人気ランキング

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/46700/table/46_2_ed3d80ad072b25e27908519de84357b3.jpg?v=202604171151 ]

大手メーカーのアルミ製フェンス（LIXIL・YKKAP）が上位を占める一方で、3位に樹脂製の「エコモックフェンス」がランクインしています。メンテナンスのしやすさと、温かみのある木質感を両立させたいというニーズが伺えます。

＞目隠しフェンスの相見積もりはこちらから(https://www.gaikouexterior-partners.jp/_f/01mitsumoripostal-contents-new.html?ex_products=%E7%9B%AE%E9%9A%A0%E3%81%97%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B3%E3%82%B9)

ポストの人気ランキング

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/46700/table/46_3_a1f93299613bec7a28d62c10b39ce8c3.jpg?v=202604171151 ]

LIXILの「エクスポスト」が根強い人気ですが、2位・3位にはユニソンの機能派商品が続いています。特に宅配ボックス一体型の「ヴィコDB」など、共働き世帯の増加に伴う利便性の向上が選定の鍵となっています。

＞ポストを含めた外構プランの相見積もりはこちら(https://www.gaikouexterior-partners.jp/_f/01mitsumoripostal-contents-new.html?ex_products=%E3%83%9D%E3%82%B9%E3%83%88)

門柱の人気ランキング

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/46700/table/46_4_9ee14444160ed8defc81681d4efc6ff3.jpg?v=202604171151 ]

YKKAPの「ルシアス」が首位を堅持していますが、LIXILの機能門柱シリーズ（FT、FP）も僅差で続いています。玄関周りをスッキリと見せるスリムなフォルムや、住宅デザインに馴染む木調カラーが選ばれる傾向にあります。

＞門柱を含めた外構プランの相見積もりはこちら(https://www.gaikouexterior-partners.jp/_f/01mitsumoripostal-contents-new.html?ex_products=%E9%96%80%E6%9F%B1)

ウッドデッキの人気ランキング

[表5: https://prtimes.jp/data/corp/46700/table/46_5_8d9f44f00baa58dc3b96f56425da1356.jpg?v=202604171151 ]

LIXIL、三協アルミ、YKKAPの大手3社がTOP3を独占しています。天然木に近い質感を再現しつつ、腐食や色あせに強い「人工木デッキ」が、手入れのしやすさから市場の主流となっていることが明確です。

＞ウッドデッキを含めた外構プランの相見積もりはこちら(https://www.gaikouexterior-partners.jp/_f/01mitsumoripostal-contents-new.html?ex_products=%E3%82%A6%E3%83%83%E3%83%89%E3%83%87%E3%83%83%E3%82%AD)

◆エクステリア人気ランキング調査結果まとめ

大手メーカーのモダンなデザインと高機能商品が支持されています。

住宅に馴染むフラットな形状や木調カラー、手入れのしやすさが人気の共通となっており、デザイン性と利便性の両立が近年のトレンドとなっています。

▼今回の集計のまとめ・3位以降のランキングはこちら

エクステリア2025ランキング(https://www.gaikouexterior-partners.jp/ranking)

■外構・エクステリアパートナーズについて

外構・エクステリアの見積りサイト「外構・エクステリアパートナーズ」を運営しています。

本サービスの特徴は、エクステリアプランナーが在籍し、お客様へのヒアリング内容と加盟店の得意分野を照らし合わせたうえで、最適な業者をご紹介する「マッチング型」の仕組みにあります。外構工事は一生に一度という方がほとんどのため、初めての方でも安心してご利用いただけるサポート体制を整えています。

スケジュール調整や価格相談、お断りの連絡といった煩雑なやりとりは、専門アドバイザーがすべて代行いたします。

加盟業者の審査には高い基準を設けており、2026年3月現在、全国に674社の加盟店がございます。加盟後も、お客様アンケートによる評価や事務所への訪問を通じて、担当者の人柄や事務所の雰囲気を現地で確認しています。

新築外構をご希望の方にはデザインパースを作成できる業者を、リフォーム外構をご希望の方には工事内容に合わせてコストを抑えられる業者をご紹介しています。

また、昨今リフォーム業者の倒産が増加していることを踏まえ、「あんしん完了保証」を導入しています。ご紹介後も責任をもって工事の完了を保証することで、お客様が安心して工事をお任せいただける体制を整えています。

本部には建築士が在籍しており、見積もりサイトでありながら建設業許可も取得しています。

さらに、しつこい営業を抑制するための「イエローカード制度」を導入し、加盟前・加盟後の両面で審査を行うことで、優良業者だけが残る仕組みを構築しています。

▼その他の外構・エクステリアパートナーズの取り組みについてはこちら

https://www.gaikouexterior-partners.jp/about





◆会社概要

会社名：株式会社ソーラーパートナーズ

代表者：代表取締役 中嶋明洋

会社URL：https://www.solar-partners.co.jp/

事業内容：専門工事店とお客様のマッチングサービス

所在地： 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-18-20 新宿オミビル4F

◆運営メディア

・外構・エクステリアパートナーズ（https://www.gaikouexterior-partners.jp/）

・ソーラーパートナーズ（https://www.solar-partners.jp/）

・外壁塗装パートナーズ（https://www.gaihekitosou-partners.jp/）

・屋根工事パートナーズ（https://www.yanekouji-partners.jp/）