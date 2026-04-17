【残枠10社】ブライダル・ホテル業界特化の「AI画像生成サービス」反響多数につき4月受付枠が残りわずか！5月分は5/1より受付開始、導入企業様の生の声も公開

株式会社ニュー・バリュー・フロンティア「生成AI画像制作プロダクト」の提供体制と価格を大幅にアップデート多数お問合せをいただいており4月中の受付枠が残り10社

株式会社ニュー・バリュー・フロンティア（本社：東京都渋谷区、代表取締役：高宮孝一郎）のAI推進事業部は、結婚式場やホテル・宴会場向けに提供を開始しております「AI画像生成サービス」において、想定を上回る非常に多くのお問合せをいただき、4月中のご予約受付枠が残り10社となったことをお知らせいたします。

■ 4月受付枠の状況と今後のスケジュール

非常に多くのお問合せをいただき、誠にありがとうございます。現在、導入に向けたお打ち合わせが立て込んでおり、4月中にご契約・制作を開始できる枠は残り10社となっております。導入をご検討中の企業様は、お早めにお問合せください。

なお、5月以降のご予約受付につきましては、下記日程より開始いたします。

5月以降分 受付開始日：2026年5月1日（[金曜日]）より

■ ブライダルだけでなく「ホテル営業部」からも熱視線。宴会場撮影の課題をAIで解決。

本サービスは開始当初、主に婚礼部門（ブライダル）での活用を想定しておりましたが、現在、ホテルの営業部（一般宴会）の皆様からも多数お声をいただいております。

【現状の課題】 婚礼の場合、内覧会やモデル撮影のタイミングで都度撮影をする機会がありますが、ホテルの一般宴会場においては、以下の理由から最新のビジュアルを用意することが難しい現状があります。

撮影タイミングの確保が困難： 稼働率の高い会場ほど、撮影のために会場を止める（空ける）ことが難しく、多様なレイアウト（正餐、ビュッフェ、スクール、シアター等）を撮影する時間が取れない。

費用の捻出： 装飾、料理、カメラマン、照明、モデル等をすべて手配する実際の撮影は膨大な費用がかかる。

結果として、「数年前の画像を基にご提案している」会場様も多数あり、最新のトレンドや、顧客の具体的な要望（特定のカラーコーディネートや演出イメージなど）に即したビジュアル提案ができていないという機会損失が発生していました。

弊社のAI画像生成サービスは、実際の会場写真を基に、AI技術を用いて装飾やレイアウト、時間帯（デイ/ナイト）などを自在に変更した高精細な画像を生成します。会場を止めることなく、低コストかつスピーディに「今、提案したいビジュアル」を作成可能です。

■ 導入企業様の「生の声」を公開

実際に弊社のAI生成画像サービスをお申込みいただいた企業のご担当者様より、評価のお声をいただいております。

【婚礼責任者様より】 「これまでは、新しいコーディネートの提案画像を1枚用意するのにも、全セクションとの調整、会場の確保、撮影、納品まで膨大な時間と費用が掛かっていました。このサービスは圧倒的スピードと良心的な価格で、マーケティングのPDCAを回す上でも非常に助かりました。」

【現場プランナー様より】 「お客様のご要望が多様化している現在、会場にある既存の写真だけではイメージをお伝えしきれないことがありました。AI生成によりビジュアルのバリエーションが増えたことで、すぐに接客でも活用することができました。 実際にお客様に具体的なビジュアルをお見せすると、イメージが描きやすく、非常にご安心いただけることを目の当たりにし、成約率向上への手応えを感じています。」

■料金プランのご案内

単価：1枚7,000円～

条件：10枚以上

目安：1施設10万円～

※制作枚数や難易度により、変動する場合がございます

お気軽にお問合せくださいませ。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ニュー・バリュー・フロンティア

AI推進事業部

TEL：03-5791-7301

MAIL：dolphin@newvaluefrontier.co.jp

■ 会社概要

会社名：株式会社ニュー・バリュー・フロンティア

所在地：東京都渋谷区広尾1-3-18 広尾オフィスビル11階

代表者：代表取締役 高宮孝一郎

事業内容：ブライダル業界向けコンサルティング、WEB広告・マーケティング、ホテル・旅館運営

URL：http://www.newvaluefrontier.co.jp/

URL：https://newvaluefrontier.co.jp/dolphin/