NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル、公益財団法人公益推進協会「自然公園等保護基金」に採択

NPO法人Clean Ocean Ensemble

海洋ごみ問題の解決に向けて活動するNPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（香川県小豆郡小豆島町、共同代表理事：江川裕基、田中秀典）は、公益財団法人公益推進協会が実施する「自然公園等保護基金」に採択されました。

本採択を受け、当法人は小豆島を起点に、「海洋ごみ調査」と「再資源化活動」と一体化したビーチクリーン活動を推進し、海洋ごみの回収・調査・再資源化・環境教育をつなぐ実践モデルの強化に取り組みます。

本件のポイント

ビーチクリーン集合写真

・ビーチクリーンを単発の清掃活動で終わらせず、海洋ごみの調査・分析と再資源化まで一体で推進

・小豆島を起点に、継続的な回収活動とデータの蓄積・発信を通じて、海洋ごみの実態把握と社会的な関心喚起を進める

・環境教育や関係者連携も組み合わせ、自然環境保全の実践を地域から広げる

採択概要

助成名：公益財団法人公益推進協会「自然公園等保護基金」

事業名：小豆島発「海洋ごみ調査」と「再資源化活動」と一体化したビーチクリーン活動

事業期間：2026年4月1日～2027年3月31日

助成金額：71万円

背景と目的

海洋ごみ問題の解決には、回収活動そのものに加え、どのようなごみが、どこに、どれだけ存在しているのかを把握し、その後の資源循環につなげていく視点が重要です。

クリーンオーシャンアンサンブルはこれまで、海洋ごみ回収、データの可視化、再資源化に向けた取り組みを進めてきました。

今回の採択を機に、小豆島発の実践をさらに発展させ、「回収して終わり」にしないビーチクリーンのモデルづくりを加速してまいります。

本事業は、公益財団法人公益推進協会 自然公園等保護基金による助成事業です。

クリーンオーシャンアンサンブルは共に未来を変える仲間を募集しています

クリーンオーシャンアンサンブルは、海洋ごみゼロの世界の実現を目指し、日々挑戦を続けています。

この取り組みをさらに前進させるためには、皆さまの力が必要です。

以下の方法で、ぜひご支援・ご参加ください。

●寄付・協賛で支援する

いただいた寄付は、海洋ごみ回収装置の設置、データ化ツールの開発、現場活動の継続などに活用されます。

単発寄付／マンスリーサポーターとしてのご参加、いずれも歓迎しております。

▶詳細はこちら： https://donation.cleanoceanensemble.com/(https://donation.cleanoceanensemble.com/)

企業様におかれましては、CSR活動の実践として、当団体HPへのロゴ掲載、回収支援証明書の発行、

共同PRなどの連携が可能です。

▶詳細はこちら：https://cleanoceanensemble.com/support/partner/

●ボランティア・プロボノとして参加する

当団体では、以下の分野のスキルを活かしてくださる仲間を募集しています。

- ITエンジニア- マーケティング- 営業・協賛パートナー支援- 人事- 現場エンジニア（小豆島）

詳細を知りたい方は月1回プロボノ説明会を開催しておりますので是非ご参加ください。

プロボノ参加以外に当団体の活動などに対する質問も受け付けております。

▶ プロボノ/ボランティア説明会はこちら：https://peatix.com/group/12922636

団体概要

・名称：NPO法人クリーンオーシャンアンサンブル（NGO Clean Ocean Ensemble）

・住所：香川県小豆郡小豆島町坂手甲986番地

・設立：2020年12月

・代表理事：江川 裕基、田中 秀典

・主な活動国：日本、東ティモール

・公式サイト：https://cleanoceanensemble.com/

・公式SNS：https://cleanoceanensemble.com/support/follow/

団体の名前は、Clean（綺麗な）Ocean（海を）Ensemble（より多くの人と一緒に）というメッセージを込めています。