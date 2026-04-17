「早くして」ばかりの毎日に悩むママへ　朝の準備・宿題バトルを終わらせる「指示ゼロで動き出す声かけ」小冊子を無料配布開始

株式会社パステルコミュニケーション

株式会社パステルコミュニケーション(本社：東京都豊島区、代表取締役吉野加容子)代表の吉野加容子が開発した、親子のコミュニケーションをスムーズにして子どもの発達を加速させる「発達科学コミュニケーション」講師・にいなあかねによる、新学期の朝支度や宿題の親子バトルを解消し、「早くしなさい」を言わなくても子どもがスッと動くようになる「指示ゼロで動き出す声かけ」無料配布開始しました。ダウンロードはこちら＜https://www.agentmail.jp/lp/r/23160/182919/＞

はじめまして 発達科学コミュニケーショントレーナーのにいなあかねです。親子のコミュニケーションで子どもの脳と「働く力」を育てる専門家として活動しています。

この度は、「何度言っても動かない」「あとでやると言って進まない」そんな悩みを解決し、朝の準備や宿題で止まりがちな子が自分から動き出せるようになる小冊子をリリースいたしました。

進級・進学後は、「やることは分かっているのに動けない」「朝の支度や宿題が進まない」といった悩みが増えやすい時期です。ゲームや動画をやめられずそのまま時間が過ぎてしまう、やろうとしてもダラダラして始められない、やっと動いたと思ってもすぐ止まってしまう。そうした場面が続く中で、「どうして動けないのか分からない」という戸惑いを感じる家庭も少なくありません。

そこで本小冊子では、チェックシートを通して、わが子がどこで止まっているのかを見える化できるようにしています。動き出せない原因を「やる気」ではなく「脳のブレーキのかかり方」として整理することで、「何が原因なのか分からない」という迷いを減らし、関わり方を選べる状態をつくります。



特に発達グレーキッズは変化の影響を受けやすく、無理にやらせる関わりが続くとエネルギーを消耗しやすくなります。その状態が続くと、「やりたくない」「行きたくない」といった気持ちにつながり、学校生活にも影響が出ることがあります。朝の支度や宿題が進まない日が続くと、ママは「なんで動けないの？」「私の言い方が悪いのかな」と悩み、気づけば不安から毎日イライラしたり、声を荒げたりしてしまいます。それでも動かない子どもに対して、「もうどう声をかけたらいいのかわからない」そんな行き詰まりを感じているママが、新学期の今とても増えています。

そこで、この小冊子では、「やる気がない」のではなく「動き出す前や途中で止まっている」という視点から子どもの状態を整理し、タイプごとに合った声かけを具体的に紹介しています。朝の準備や宿題、切り替えの場面でどこで止まっているのかを明確にすることで、ママの関わり方が分かり、子どもが自分から動き出せる状態をつくる方法をお伝えしています。

本小冊子でお伝えする方法を実践することで、子どもが自分で考えて動けるようになり、ママは「やらせなければならない」という負担から離れ、日常の関わりに余裕を持てるようになります。そうした変化が広がることで、親子ともに落ち着いて過ごせる家庭が増えることを目指しています。

【目次】

１.「なんでうちの子はこんなに動けないの…？」

２.「今やろうと思ってたのに！」の正体は

“脳のブレーキ”がかかっているから

３．“声かけを変えるタイミングはいつがベスト？

４.「うちの子はどのタイプで動けないのか？」を知りましょう

５. タイプ別の特徴と効果的な対応＆声かけ

６．ママも息子も変わった！！Before→Afterストーリー

７．おわりに～ママの声かけでヒーローに変わる

ダウンロード方法＜https://www.agentmail.jp/lp/r/23160/182919/＞

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【著者プロフィール】

発達科学コミュニケーショントレーナー にいなあかね

やればできるのに動かない子が、「自分で考えて動ける子」に変わる。かつて学校一の問題児だった息子と向き合い、声かけを変えたことで３週間で問題行動が落ち着いた経験から、子どもの脳と行動力の育て方を届けています。こちらにて詳しい情報をお届けしています→Instagram（https://www.instagram.com/niina.akane）

■発達科学コミュニケーションとは？

発達科学ラボ主催の吉野加容子が、臨床発達心理⼠として15年間行ってきた発達支援の実績と経験、および脳科学・心理学・教育学の知識をベースに独自にまとめた、科学的根拠に基づいた、脳の成長・発達を促すコミュニケーション法です。子どもの特性を理解し、子どもの良さを引き出す日常のコミュニケーション術です。発達科学コミュニケーションをマスターすれば、お子さんと会話するだけで、お子さんの困った行動が減り、意欲や能力が伸びます。

【会社概要】

社名：株式会社パステルコミュニケーション

代表者：吉野加容子

所在地：〒170-6045 東京都豊島区東池袋3-1-1 サンシャイン60 45階

事業内容：子育て講座の運営/発達に関するリサーチ・開発/起業支援事業

URL: https://desc-lab.com/

「すべての子どもが健やかに育つ社会」の実現を目指し、関係するすべての人々、関連機関・団体が一体となって取り組む国民運動、「健やか親子21」応援メンバー

記事にするしないに関わらず、情報収集の一環としてお気軽にお問い合わせくださいませ。