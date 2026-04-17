200年の蔵付き酵母菌が生む、“飲む日本の発酵文化” とは？スパ発の酵素ドリンク『KOSO COLLECTIONS 蔵』が誕生

株式会社ザ・デイ・スパ

株式会社ザ・デイ・スパ（大阪市中央区、代表取締役 河崎多恵）は、日本全国で12 店舗のラグジュアリースパの運営をする他、スパコンサルティングや化粧品の企画・製造・販売など、ホスピタリティ・ウェルネス業界で、スパに特化した事業を展開しています。

このたび、当社オリジナルブランドThe Day Spa NATUREの人気酵素ドリンクが、「KOSO COLLECTIONS 蔵」としてリニューアルし、2026年4月23日（木）に発売いたします。

発売から11年、当社で不動の人気を誇る酵素ドリンク。2回目となる今回のリニューアルでは、スパの現場に寄せられる声をヒントに、現代のライフスタイルに寄り添う処方へと進化しました。「KOSO COLLECTIONS 蔵」は、蔵付き酵母菌の力を活かし、時間をかけて丁寧に自然素材を発酵させることで生まれる酵素ドリンクです。日本ならではの“丁寧なものづくり”と、スパの現場で培われたウェルネスの知見をもとに開発された一杯をお届けします。

当社オンラインショップ「The Day Spa HOME」（https://thedayspa.shop-pro.jp/）ほか、当社運営店舗にて販売いたします。

本件の背景

日本には、味噌や醤油、酒など、古くから発酵の知恵が根付いています。時間をかけて素材の力を引き出す発酵文化は、日本ならではの“丁寧なものづくり”の象徴ともいえます。

近年では、その価値が国内外で見直され、日々の健康や美容を支える存在としても注目されています。

本リニューアルは、日本の発酵文化から生まれた酵素ドリンクを、日々の美容と健康をサポートするインナーケアドリンクとして再提案します。

日々ウェルネスに向き合うスパの現場に寄せられる声をもとに、腸内環境を整える発酵由来成分や、抗酸化作用を持つスーパーフードに着目し、コンブチャやアサイー、ブルーベリーなどを新たに配合。

現代のニーズに応える形で刷新しました。

「KOSO COLLECTIONS 蔵」の特徴とこだわり

● 200年の時を受け継ぐ、蔵のストーリー

200年以上の歴史を持つ酒蔵に生息する蔵付き酵母で仕込み、酒造りの技術を用いて発酵・熟成を行います。

かつて酒蔵では、「薬」と記された甕があり、そこに野菜や様々な素材を入れ、そこに蔵の酵母菌が自然と落ちることで、植物発酵エキスがつくられていました。酵母や酵素の概念がない時代に、蔵人たちはそれを口にしていました。厳しい酒蔵の環境下でもこの蔵からは体調を崩す人がほとんどいなかったそうです。のちに、その中身が発酵によって生まれた栄養の力であることが明らかになりました。

この伝統的な発酵の知恵を、現代のライフスタイルに合わせて形にしたのが「KOSO COLLECTIONS 蔵」です。

● 90種類以上の素材をまるごと発酵・熟成

沖縄の黒糖・粗糖をベースに、野菜や果実、穀物、海藻類まで、植物性の自然素材をふんだんに取り入れています。 栄養を余すことなく届けるために、素材はなるべくカットせず、皮も剥かずにまるごと仕込む伝統製法で、発酵・熟成を行います。

発酵に約1年、熟成に1～2年。発酵が活発になる気温の高い季節から、穏やかになる寒い季節まで、日本の四季を感じながら少しずつ時間をかけて熟成させていきます。手間と時間をかけることで、酸味はまろやかに、とろみやコクは増し、発酵由来の成分がより豊かに育まれます。

● 毎日に寄り添う、安心の品質

合成着色料・合成香料・その他添加物は一切使用せず、日本国内で製造。全成分表示を行い、透明性の高いものづくりを大切にしています。

また、年に一度、原料ベースで無作為に抽出したサンプルを対象に、放射性物質および残留農薬の検査を実施。

さらに、原料の受け入れから製造・出荷に至るまで、HACCPに基づいた衛生管理体制のもと、一貫した品質管理を行っています。

続けることで感じる、軽やかさ

● スッキリとした毎日をサポート

植物発酵エキスやオリゴ糖を配合し、お腹の調子を整えるケアをサポートします。日々のリズムや軽やかさを大切にしたい方に寄り添う一杯として、毎日の習慣に取り入れやすい設計になっています。

● ハリのある肌へ

ポリフェノールを含むベリー類やビタミン豊富な果実など、肌に嬉しい美容成分をたっぷり配合。

● めぐりを意識した、温活のお供に

生姜やヒハツ、ウコンなどのスパイス素材が、身体のめぐりや温かさをサポートします。

● 毎日の栄養補給をサポート

90種類以上の素材を使用し、日々不足しがちな栄養素を手軽に。１日を元気で心地よく過ごすコンディションづくりに寄り添います。

ギフトにも嬉しいパッケージ

今回のリニューアルでは、パッケージも一新。シンプルでありながらも目を惹くボトルは、手に取るたびに気分が高まるようなデザインに仕上げました。海外発送にも対応しているため、日本らしさを感じる要素も取り入れています。また、ライフスタイルに自然と馴染む佇まいで、置いておくだけで心地よい存在感を放ちます。

さらに、ボックス付きの仕様により、大切な方への贈り物としても最適。特別なシーンにもぴったりの一品となっています。

商品詳細

＜商品名＞

【The Day Spa NATURE】KOSO COLLECTIONS 蔵

＜販売価格（税込）＞

\8,100

＜内容量＞

500mL

＜お召し上がり方＞

専用カップで1日30mL～100mLをお召し上がりください。

＜発売日＞

2026年4月23日（木）

＜発売場所＞

・The Day Spa オンラインショップ 「The Day Spa HOME」

https://thedayspa.shop-pro.jp/(https://thedayspa.shop-pro.jp/)



・当社運営取扱店舗

https://www.thedayspa.jp/location/



＜プレスリリース＞

The Day Spa NATUREについて

https://prtimes.jp/a/?f=d76488-67-35392f6389c28b3343b6aa7991876b36.pdf

より美しく、より健やかに。

より心地良く、生きていくことができるために。



持って生まれた本来のあなたらしさを目覚めさせ、今よりも最適な状態を目指してほしい。



心身ともに健康で充実した人生をお届けしたいという想いから、私たちはBEAUTY、WELLNESS、LOVE、PROFESSIONALを指針として、自社商品を開発及びセレクションをしています。



・The Day Spa 公式インスタグラム

https://www.instagram.com/thedayspa_home/