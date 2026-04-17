VANTIQ株式会社

Vantiq株式会社

株式会社NTT ExCパートナー

Vantiq株式会社（バンティック 本社：東京都千代田区、代表取締役社長：佐藤知成、以下「当社」）と株式会社NTT ExCパートナー（エヌ・ティ・ティ エクシーパートナー 本社：東京都千代田区、代表取締役社長：矢野 信二、以下「NTT ExCパートナー」）は、当社の生成AIおよびRAG（検索拡張生成）との連携技術を活用したバックオフィス支援ソリューション「YourNAVI -QAI- 総務」について、機能強化および一般市場への展開に向け、戦略的パートナーシップを拡大いたします。

今回のパートナーシップ拡大により、両社は企業の多様なセキュリティポリシーやインフラ環境に対応するため、従来のSaaS提供に加え、オンプレミス環境への導入を可能とする技術開発に着手いたします。これにより、NTTグループ内での運用を通じて得た知見を活かし、一般市場向けの外販ビジネスを本格的に始動いたします。

【提携の目的と背景】

労働人口の減少に伴い、バックオフィス業務の効率化は多くの企業にとって共通の経営課題となっています。一方で、人事・総務といった機密性の高い情報を扱う業務特性上、AI活用にあたっては、セキュアな自社環境内（オンプレミス）での運用を前提に検討する企業も少なくありません。

こうした市場ニーズに応えるため、当社とNTT ExCパートナーは連携を一層強化し、当社の柔軟なインテグレーション技術を最大限に活用したソリューション開発を進めてまいります。SaaS型での提供のみならず、オンプレミス環境でもセキュアに動作する導入モデルの開発を推進します。

また本年より、NTT ExCパートナーでは「YourNAVI -QAI- 総務」を一般市場向けに順次展開してまいります。NTTグループ内での活用を通じて培った実務的なノウハウと、当社が有するAIオーケストレーション、マルチドメインインテグレーションのテクノロジーを融合させ、幅広い企業のバックオフィスDXを支援する体制を構築していきます。

【今後の展望：HR関連業務の自律化とマルチエージェント連携】

今後は、問い合わせ対応の高度化と並行して、AIが自律的に申請処理やデータ入力をサポートする「AIエージェント」としての機能拡充に向けた研究開発を継続します。将来的には、HR業務領域における実務支援の高度化を図り、お客様の業務に応じて他部門AIエージェントと相互連携する「マルチAIエージェント」環境の構築も視野に入れ、企業の次世代型ワークスタイルの実現に貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

Vantiq株式会社

広報担当窓口

Mail：info_japan@vantiq.com

株式会社NTT ExCパートナー

HRソリューション事業部

バリュークリエイト室 田中、薄根

Mail：exc-qai-soumu@nttexc.co.jp