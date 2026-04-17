シン・インフラ ファンド by TOHO GAS 及び JFR MIRAI CREATORS Fund 世界中のレストランとゲストをつなぐプラットフォームを提供する TableCheck に出資

イグニション・ポイントベンチャーパートナーズ株式会社

イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：田代友樹、以下「IGPVP」）は、東邦ガス株式会社(本社：愛知県名古屋市熱田区、代表取締役社長：山碕 聡志、以下「東邦ガス」）と共同で運営する シン・インフラ ファンド by TOHO GAS 及び、大丸松坂屋百貨店やパルコを傘下に持つＪ.フロント リテイリング株式会社（本社：東京都中央区、取締役兼代表執行役社長：小野 圭一、以下「Ｊ.フロント リテイリング」）と共同で運営するJFR MIRAI CREATORS Fundの2つのファンドを通じて、株式会社TableCheck（本社：東京都中央区、代表取締役社長：谷口 優、以下「テーブルチェック」）の既存株主から株式を取得することにより出資しました。

テーブルチェックは、「Dining Connected 世界中のレストランとゲストをつなぐプラットフォーム」をミッションとして、グローバルに事業展開をしている日本発レストランテックカンパニーです。世界中のレストランとゲストを自動的かつ最適につなぐことで、より豊かなレストラン体験を提供できる最良のプラットフォームを目指しています。現在、展開している主なサービスは、飲食店向け予約・顧客管理システムと、ユーザー向け飲食店検索・予約サイトです。リアルタイムの空席情報を把握することで、ユーザーに24時間いつでも空席検索、ネット予約ができるサービスを提供しています。

テーブルチェックが提供する予約・顧客管理プラットフォームは、業務効率化に留まらず、飲食店の質の高い接客や収益向上に直結する素晴らしいプロダクトです。グローバルビジネスにいける豊富な知見を有する経営陣のリーダーシップのもと、すでにアジア圏のホテル内レストランや他店舗展開をする人気店を中心に、世界中で広く利用されている点を高く評価し、この度の投資を決定いたしました。

テーブルチェック 代表取締役社長 谷口 優氏 コメント

世界38カ国・地域、13,000軒以上のレストランに導入いただくまでに成長した現在、インフラ、投資、リテールそれぞれの領域を牽引する3社を新たなパートナーとしてお迎えできることを大変嬉しく思います。各社が持つ広範なネットワークや知見を活かし、飲食店とゲストをつなぐ未来の実現に向けて、プロダクト開発と国内外事業の拡大をさらに推進してまいります。私たちは新株主の皆様と共に、飲食業界の新しい価値を創造するために挑戦を続けてまいります。

テーブルチェックについて

テーブルチェックは、「Dining Connected 世界中のレストランとゲストをつなぐプラットフォーム」をミッションとして、グローバルに事業展開をしている日本発レストランテックカンパニーです。世界中のレストランとゲストを自動的かつ最適につなぐことで、より豊かなレストラン体験を提供できる最良のプラットフォームを目指しています。

会社名 ：株式会社TableCheck（カブシキガイシャテーブルチェック）

所在地 ：東京都中央区銀座2丁目15番2号 KR GinzaII５F

代表者：代表取締役社長 谷口 優

設立日：2011年3月

URL ：https://www.tablecheck.com/ja/join/about-us/

事業内容 ：クラウド型レストランマネジメントシステム及び飲食店検索・ネット予約システムの開発・提供

シン・インフラ ファンド by TOHO GAS について

ファンド名：東邦ガスシン・インフラ投資事業有限責任組合

設立日 ：2024年12月

運用期間：10 年

運営規模：50 億円

運営者 ：イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社

ファンド URL：https://shin-infrafund.tohogas.co.jp/

投資に関するお問い合わせ：shin-infrafund@tohogas.co.jp

東邦ガス について

東邦ガスグループは、1922年の創立以来100年以上にわたり、東海地方に根差したエネルギー事業者として、都市ガス、LPG、電気の供給などを通じて地域とともに成長・発展を遂げてきました。

「シン・インフラ」という名称には、「ガス・電気がくらしに欠かせないように、未来の生活に欠かせない商品・サービスを共創していく」という思いを込めています。東邦ガスは。本ファンドの運用を通じて、国内スタートアップ企業との連携を推進し、「シン・インフラ」となる商品・サービスを共創することで、今後も地域社会の発展に貢献していきます。

会社名 ：東邦ガス株式会社

所在地 ：名古屋市熱田区桜田町19番18号

代表者 ：代表取締役社長 山碕 聡志

URL ：https://www.tohogas.co.jp/

JFR MIRAI CREATORS Fund について

ファンド名：JFR MIRAI CREATORS 投資事業有限責任組合

設立日：2022 年 9 月

運用期間：10 年

運営規模：30 億円

運営者：イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社

ファンド URL：https://cvc.j-front-retailing.com

投資に関するお問い合わせ：mirai-creators-fund@jfr.co.jp

J.フロント リテイリングについて

J.フロント リテイリングは、全国の主要都市に店舗を持つ大丸松坂屋百貨店やショッピングセンターのパルコを中心に、デベロッパー、決済・金融、卸売業など、幅広い事業展開を行うグループです。

“くらしの「あたらしい幸せ」を発明する”というグループビジョンのもと、こころ豊かなライフスタイルをプロデュースし、地域と共生する個性的な街づくりを行うことを目指しています。

会社名 ：J.フロント リテイリング株式会社

代表者 ：取締役兼代表執行役社長 小野 圭一

本店所在地 ：東京都中央区銀座6丁目10番1号

事務所所在地：東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス

URL ：https://www.j-front-retailing.com/

IGPVPについて

イグニション・ポイントグループの投資事業体として2021年に設立。

これからの時代に起こる"あらゆる革新の中心に"なることを目指すべく「CENTER OF SYNERGY」というブランドステイトメントを掲げています。私たちは、LP投資家やスタートアップの皆さまと共に次世代型の社会を創り出すためのコミュニティを形成し、各ファンドの運用を通じて「既存産業と新産業の融合」と「N対Nの共創」を推進していきます。



現在では、以下のファンドをGPとして運用しています。

○CENTER OF SYNERGY FUND（IGPVPのジェネラルファンド）

○JFR MIRAI CREATORS Fund（J.フロント リテイリング株式会社とのCVC）

○Life Design Fund（イオンモール株式会社とのCVC）

○Daiwa House Group GROWTH FUND（大和ハウスベンチャーズ株式会社とのCVC）

○Pride Fund（J.フロント リテイリング株式会社、日本政策投資銀行との事業承継ファンド）

会社名 ：イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ株式会社

所在地 ：東京都渋谷区東一丁目32番12号 渋谷プロパティータワー8 F

代表者 ：代表取締役 田代友樹

URL ：https://www.vp.ignitionpoint-inc.com/