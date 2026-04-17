NBA公式タイムキーパー TISSOT、日本初開催「NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime」に参加

スウォッチグループジャパン株式会社左：NBA公式ショットクロック、右：ティソ スーパースポーツ NBA スペシャルエディション

2026年4月25日(土)・26日(日)／入場無料・事前登録制

会場：City Circuit Tokyo Bay（お台場・TOYOTA Arena横のサーキット場）

NBAのオフィシャルタイムキーパーを務める、1853年創業のスイスの時計ブランドTISSOT(ティソ)は、2026年4月25日(土)と2026年4月26日(日)の２日間にCity Circuit Tokyo Bayで初開催される、NBAファン向けの無料没入型バスケットボール体験およびファンイベント「NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime」に参加いたします。

会場では、昨年、渋谷で日本初公開となったティソが公式タイムキーパーとしてNBA 25-26シーズンの試合から提供するショットクロックの展示、NBAやバスケコレクションをはじめとしたティソの時計展示のほか、バスケットボールの“24秒”ルールにちなんだ参加型コンテンツ「24-SECOND QUIZ」など、来場者が楽しみながらティソとNBAの世界観を体感できる多彩なプログラムを展開いたします。

世界最高峰のバスケの舞台ともに、正確無比な時を刻み続けてきたNBAオフィシャルタイムキーパー、ティソ。ぜひ会場にて、ティソとNBAが織りなす特別な体験をお楽しみください。

【NBA HOUSE Japan 2026 Presented by Prime概要】

世界中の都市でファンを沸かせてきたNBA公式イベント「NBA HOUSE」が日本初開催。

巨大スクリーンでのプレーオフ パブリックビューイングをはじめ、体験型バスケットボールコンテンツ、アーティストを招いたDJイベント、NBAレジェンドゲストなど、会場全体でNBAを楽しめるコンテンツが予定されています。

■日程

2026年4月25日（土）・4月26日(日) 各日、午前8時00分～午後9時00分を予定

■会場

City Circuit Tokyo Bay(https://city-circuit.com/)（お台場・TOYOTA Arena横のサーキット場）

■公式サイト

https://nbaevents.nba.com/nbahousejapan

※イベント会場へのご入場には無料チケットの取得が必要となります。上記公式サイトより事前にご登録のうえ、ご来場ください。

【ティソ スーパースポーツ NBA スペシャルエディション】

45mmのブラックPVDケースに、ショットクロック（24秒ルール）を象徴する「24」のベゼル刻印を採用。文字盤はバスケットボールをイメージしたドットパターンとグラデーション、ユニフォーム番号風インデックス、NBAロゴ入りのクロノグラフ針が特徴です。

レザー×ラバーのストラップはボールの質感を再現し、赤青ステッチでアクセントを追加。さらに裏蓋にはNBAロゴと全チーム由来の都市・州が刻まれ、細部までバスケットボールの世界観を表現しているタイムピースです。

T125.617.37.067.00 TISSOT スーパースポーツ NBA スペシャルエディション \ 74,800

【ティソ NBAショットクロック】

NBA 2025-26シーズンおよびWNBA 2026シーズンから使用開始された新ショットクロックは、最先端技術を搭載するとともに、TISSOTの時計製造の伝統からインスピレーションを得たラウンド型デザインが特徴です。

この丸い形状を採用したデザインは、従来のショットクロックと一線を画しつつも、数字のサイズと色はこれまでと同じ仕様を維持しています。これにより、コート上でプレーする選手に一貫性を提供し、慣れ親しんだ感覚を損なうことなくゲームを進行できるよう設計されています。

TISSOT［ティソ］について

TISSOTは、1853年の創業以来、伝統とパイオニア精神を融合させた時計づくりを続けてきたスイスの時計ブランドです。スイスの山脈のふもとル・ロックルで生み出されるTISSOTの時計は、「人生において重要なのは、何を成し遂げるかではなく、どのような過程を経てきたか」という哲学を体現し、人生の航海を物語るストーリーテラーのような存在となることを目指しています。

代表的なコレクションには、PRX、T-タッチ、シュマン・デ・トゥレルなどがあり、すべての時計はスイス製です。手ごろな価格帯ながらも、伝統と革新を融合させたタイムピースとして、時代を超えて多くの人々に愛されています。

また、TISSOTはNBA、MotoGP(TM)、ツール・ド・フランスとの深い関係を築き、それぞれの競技でオフィシャルタイムキーパーを務めています。さらに、アメリカのバスケットボール選手デイミアン・リラード、イタリアのバイクレーサーエネア・バスティアニーニ、スロベニアの自転車ロードレース選手プリモシュ・ログリッチ、そして日本のプロバスケットボール選手 河村勇輝 選手をブランドアンバサダーに迎え、彼らの日々の献身的な努力や成功への挑戦をサポートしています。

TISSOTは、時計製造や計時の枠を超え、人々の人生のあらゆる瞬間に寄り添います。そして成功だけでなく、成功に至るまでの過程そのものを称える時計ブランドとして、これからも多くの人々に寄り添い続けます。