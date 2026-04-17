親子で楽しもう！白い恋人パークGW Family Days 2026　開催のお知らせ

石屋製菓株式会社

石屋商事株式会社（本社：北海道札幌市西区 代表取締役社長:石水 創）は、ゴールデンウィークイベント【親子で楽しもう！白い恋人パークGW Family Days 2026】を開催いたします。

今回は「ファミリーデイズ」と題し、5月4日～6日の期間は、北海道在住の中学生以下のお子さまは無料で有料エリアへご入館いただけます。また、同期間中チュダーハウスにてお子さまが楽しめる、ヨーヨー釣りや輪投げなどの子ども縁日や、5月4日にはコンサドーレの選手やドーレくんと一緒に親子で力を合わせて楽しめる親子大運動会を実施。

さらに5月5日～6日は日頃の感謝を込めてISHIYAのお菓子など豪華景品が当たる大抽選会も開催いたします。ゴールデンウィーク期間中、ご家族で楽しめるイベントを多数ご用意しておりますので、白い恋人パークへお越しください。

【イベント名】親子で楽しもう！白い恋人パークGW Family Days 2026

【開催日程】2026年5月2日(土)～2026年5月6日(水・祝)

【営業時間】10:00～18:00 (有料エリアの最終入館16:30)

※営業時間が変更になる可能性がございます。詳細は公式HPをご確認ください。



https://www.shiroikoibitopark.jp/gw/

北海道在住お子さま入館無料 (開催日：2026/5/4～2026/5/6)

【イベント】北海道在住お子さま入館無料

【概要】北海道在住で中学生以下のお子さまの入館料400円が無料に！

【開催日程】2026年5月4日(月・祝)～2026年5月6日(水・祝)

【開催時間】10:00-16:30(チケットセンター最終入館)

【開催場所】チケットセンターにて受付

【対象】北海道にお住まいの中学生以下のお子さま

【申込】チケットセンターにて身分証明書をご提示

子ども縁日 (開催日：2026/5/4～2026/5/6)

【イベント】 子ども縁日

【概要】 お子さまが楽しめる子ども縁日を開催！ヨーヨー釣り/輪投げ/チキンレースの3種のゲームをご用意！

【開催日程】 2026年5月4日(月・祝)～2026年5月6日(水・祝)

【開催時間】 10:00-17:00

【開催場所】 チュダーハウス2階 イベントスペース

【料金】 3種各1回ずつ選べる券500円 ※現金のみ

親子大運動会 (開催日：2026/5/4)

【イベント】親子大運動会

【概要】コンサドーレの選手&ドーレくんと運動して遊ぼう！親子で力を合わせて楽しめる運動会！

【開催日程】2026年5月4日（月・祝）

【開催時間】14:00～17:00の3部制

【開催場所】宮の沢白い恋人サッカー場

【料金】親子二人で1000円 ※現金のみ

【人数】各回20組(2名1組)限定

【対象】小学校1年生～6年生のお子さまと保護者

食べ歩き付き有料エリアチケット (開催日：2026/5/2～2026/5/6)

【イベント】食べ歩き付き有料エリアチケット

【概要】有料エリアの入館チケットに飲食メニューがワンハンドサイズで5種類食べられるお得なチケット！

この機会に白い恋人パークをたっぷり満喫しよう！

【開催日程】 2026年5月2日(土)～2026年5月6日(水・祝)

【料金】 2,200円(税込)

【予約期間】 2026年4月17日(月)12:00頃～

(公式HPの予約サイトより)※完全予約制

【人数】 各日30名限定

スタンプラリー (開催日：2026/5/2～2026/5/6)

【イベント】スタンプラリー

【概要】白い恋人パーク内に設置されたスタンプを探して、白い恋人(ホワイト)1枚をゲットしよう！

【開催日程】2026年5月2日(土)～2026年5月6日(水・祝)

【開催時間】10:00-17:00(最終受付16:30)

【開催場所】チケットセンターにて台紙配布 ※なくなり次第終了

【料金】無料

【対象】有料エリアへの入館をした方

トロンが遊びに来るよ (開催日：2026/5/4～2026/5/6)

【イベント】トロンが遊びに来るよ

【概要】白い恋人パークの住人ひぐまのトロンとふれあおう！

【開催日程】2026年5月4日(月・祝)～2026年5月6日(水・祝)

【開催時間】11:30/13:30/15:30

【開催場所】中庭 ※雨天時は変更の可能性あり

【料金】無料

大抽選会 (開催日:2026/5/5・2026/5/6)

【イベント】大抽選会

【概要】日頃の感謝を込めて大抽選会を開催！ISHIYAのお菓子のほか、豪華景品をご用意しております！

【開催日程】2026年5月5日(火・祝)～2026年5月6日(水・祝)

【開催時間】10:00 なくなり次第終了

【開催場所】チケットセンターにて先着順で抽選券を配布

【料金】無料

【対象】有料エリアへの入館をした方