かながわ花の名所１００選　箱根強羅公園のシャクナゲが見頃を迎えました

株式会社小田急箱根

かながわの花の名所１００選に選ばれた箱根強羅公園のシャクナゲが見頃を迎えました。

４月１５日現在は「アカボシシャクナゲ」「西洋シャクナゲ」が見頃を迎え、ゴールデンウイーク前までさまざまな種類のシャクナゲをお楽しみいただけます。

また、一部のツツジは見頃を迎え園内に彩りを添えており、噴水池周辺のツツジは４月下旬頃見頃を迎えます。

箱根の春を箱根強羅公園でお楽しみください。

アカボシシャクナゲ（４月１４日撮影）西洋シャクナゲ（４月１４日撮影）クロフネツツジ（４月１５日撮影）噴水池周辺のツツジの様子（４月１６日撮影）

記

１．入園料

大人６５０円（税込）・小学生以下無料・愛犬無料

・箱根フリーパス、のんびりきっぷ、大涌谷きっぷをご利用の方は入園無料（デジタルチケットを含む）

・当日・翌日再入園可

※レシートを窓口でご提示ください

※箱根強羅公園・箱根美術館共通入場券は対象外です

２．営業時間

【３月～１１月】

９：００～１７：００（最終入園時間１６：３０）

【１２月～２月】

９：３０～１６：３０（最終入園時間１６：００）

【休業日】

年中無休

※２０２６年５月１１日（月）はメンテナンスのため、休園いたします

※年３回メンテナンス休園日あり

３．お問い合わせ

株式会社小田急箱根 施設事業部

TEL.０４６５-３２-６８２７ (平日９：００～１７：００)

ホームページ https://www.hakonenavi.jp/gorapark/

公式インスタグラム【強羅公園】 ＠hakone_goura_park(https://www.instagram.com/hakone_goura_park/)

以 上