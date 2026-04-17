かながわ花の名所１００選 箱根強羅公園のシャクナゲが見頃を迎えました
株式会社小田急箱根
アカボシシャクナゲ（４月１４日撮影）
西洋シャクナゲ（４月１４日撮影）
クロフネツツジ（４月１５日撮影）
噴水池周辺のツツジの様子（４月１６日撮影）
かながわの花の名所１００選に選ばれた箱根強羅公園のシャクナゲが見頃を迎えました。
４月１５日現在は「アカボシシャクナゲ」「西洋シャクナゲ」が見頃を迎え、ゴールデンウイーク前までさまざまな種類のシャクナゲをお楽しみいただけます。
また、一部のツツジは見頃を迎え園内に彩りを添えており、噴水池周辺のツツジは４月下旬頃見頃を迎えます。
箱根の春を箱根強羅公園でお楽しみください。
アカボシシャクナゲ（４月１４日撮影）
西洋シャクナゲ（４月１４日撮影）
クロフネツツジ（４月１５日撮影）
噴水池周辺のツツジの様子（４月１６日撮影）
記
１．入園料
大人６５０円（税込）・小学生以下無料・愛犬無料
・箱根フリーパス、のんびりきっぷ、大涌谷きっぷをご利用の方は入園無料（デジタルチケットを含む）
・当日・翌日再入園可
※レシートを窓口でご提示ください
※箱根強羅公園・箱根美術館共通入場券は対象外です
２．営業時間
【３月～１１月】
９：００～１７：００（最終入園時間１６：３０）
【１２月～２月】
９：３０～１６：３０（最終入園時間１６：００）
【休業日】
年中無休
※２０２６年５月１１日（月）はメンテナンスのため、休園いたします
※年３回メンテナンス休園日あり
３．お問い合わせ
株式会社小田急箱根 施設事業部
TEL.０４６５-３２-６８２７ (平日９：００～１７：００)
ホームページ https://www.hakonenavi.jp/gorapark/
公式インスタグラム【強羅公園】 ＠hakone_goura_park(https://www.instagram.com/hakone_goura_park/)
以 上