かながわ花の名所１００選　箱根強羅公園のシャクナゲが見頃を迎えました

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株式会社小田急箱根

　かながわの花の名所１００選に選ばれた箱根強羅公園のシャクナゲが見頃を迎えました。


　４月１５日現在は「アカボシシャクナゲ」「西洋シャクナゲ」が見頃を迎え、ゴールデンウイーク前までさまざまな種類のシャクナゲをお楽しみいただけます。


　また、一部のツツジは見頃を迎え園内に彩りを添えており、噴水池周辺のツツジは４月下旬頃見頃を迎えます。


　箱根の春を箱根強羅公園でお楽しみください。



アカボシシャクナゲ（４月１４日撮影）


西洋シャクナゲ（４月１４日撮影）


クロフネツツジ（４月１５日撮影）


噴水池周辺のツツジの様子（４月１６日撮影）



１．入園料　　


大人６５０円（税込）・小学生以下無料・愛犬無料


・箱根フリーパス、のんびりきっぷ、大涌谷きっぷをご利用の方は入園無料（デジタルチケットを含む）


・当日・翌日再入園可


※レシートを窓口でご提示ください


※箱根強羅公園・箱根美術館共通入場券は対象外です



２．営業時間　


【３月～１１月】


９：００～１７：００（最終入園時間１６：３０）


【１２月～２月】


９：３０～１６：３０（最終入園時間１６：００）


【休業日】


年中無休


※２０２６年５月１１日（月）はメンテナンスのため、休園いたします


※年３回メンテナンス休園日あり



３．お問い合わせ 　


株式会社小田急箱根　施設事業部


TEL.０４６５-３２-６８２７ (平日９：００～１７：００)


ホームページ　　　 https://www.hakonenavi.jp/gorapark/


公式インスタグラム【強羅公園】 ＠hakone_goura_park(https://www.instagram.com/hakone_goura_park/)


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