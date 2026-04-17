【無料ウェビナー2026.4.21】生成AI時代の法務体制設計・整理の実践論～AI・テック・アウトソース活用と使い分け～｜Authense法律事務所

Authense法律事務所申込はこちら :https://www.authense.jp/komon/seminar/9363/

Authense法律事務所（オーセンス法律事務所／東京都 港区）は、「Focus on Emotions（人の気持ちに、フォーカスする。）」をブランドスローガンとし、法の解決だけではなく、人の気持ちに寄り添い課題解決に向き合うファームです。

本ウェビナーは、生成AIやリーガルテック導入後の活用に課題を感じている方や、採用・ツール導入だけでは限界があると感じ、新たな法務体制の見直しを検討している法務担当者・マネジメント層の皆さまにフォーカス。

法務アウトソースサービスを手がけ、数多くの企業の法務部の体制づくりを支援してきた西尾 公伸弁護士が登壇し、「組み合わせ設計」をテーマに、現場で機能する法務体制の構築に向けた考え方を解説いたします。

「何をAIに任せ、何を人が担うか」。その整理こそが、これからの法務体制をつくる。

法務部門への生成AIやリーガルテックの導入が広がる現在、これらを真に活かすには、単なる導入にとどまらず「何をツールに任せ、何を人が担うのか」という整理が重要になっています。

人材の流動化や業務の高度化が進む中、法務業務を安定させるには、定型処理・情報整理・判断軸保持・ナレッジ蓄積といった各機能を、生成AI・リーガルテック・社内人材・外部リソースの強みに応じて適切に分担する体制設計が不可欠です。

採用だけ、ツール導入だけでは対応しきれない時代に、それぞれをどう組み合わせて法務機能全体を設計するか。本ウェビナーでは西尾 公伸弁護士が「組み合わせ設計」をテーマに、現場で機能する法務体制の考え方を実務の視点からお伝えします。

ぜひご参加ください。

【ウェビナータイトル】

生成AI時代の法務体制設計・整理の実践論

～AI・テック・アウトソース活用と使い分け～

【開催日時】2026年4月21日（火）12:00~12:40

【会場】オンライン（Zoomウェビナー）



【参加費用】無料

申込はこちら :https://www.authense.jp/komon/seminar/9363/

【ウェビナー内容】

1. なぜいま、法務部門の体制整理が求められているのか

2. 生成AI・リーガルテック・社内人材・外部リソース──それぞれの強みと限界

3.「組み合わせ設計」の考え方──機能別の分担整理と体制構築のステップ

※ウェビナータイトルや内容につきまして、変更する場合がございます。

【こんな方におすすめ】

・生成AIやリーガルテックを導入したが、現場への定着や活用の整理に課題を感じている方

・採用・ツール導入だけでは法務体制の強化に限界を感じており、別のアプローチを探している方

・人材流動化や業務の高度化に伴い、法務機能全体の設計を見直したいと考えている方

・外部リソース（アウトソース）の活用を検討しているが、自社での組み合わせ方がイメージできない方

・法務担当者の退職・採用難など、リソース不足の解消策を実務の視点から学びたい方

【登壇者】

弁護士 西尾 公伸（第二東京弁護士会）https://www.authense.jp/lawyers/lawyer_nishio/

中央大学法学部法律学科卒業、大阪市立大学法科大学院修了。法律事務所オーセンス入所から、ベンチャー法務を担当し、現在では、HRTech（HRテック）ベンチャー法務、芸能・エンタメ・インフルエンサー法務、スポーツ団体法務等を中心に担当。上場企業をはじめとした日本国内外に成長を求める企業のM&A支援にも積極的に取り組む。

法務の人手不足を解消する「法務クラウド」

Authense法律事務所が提供する「法務クラウド」は、法務人材の急な退職や人手不足でお困りの企業に、有資格者である弁護士を即アサインする法務人材アウトソースサービスです。企業法務経験を持つ弁護士が法務部の一員として業務を直接担当します。お問合せから通常2週間で開始可能で、1ヶ月のスポット利用にも対応。柔軟かつ実効的な法務アウトソースサービスを提供し、企業のニーズにお応えします。

法務クラウドのサービス内容：https://www.authense.jp/komon/pickup/outsourcing/

AIで分析！日本の感情、今は何色？

Authense法律事務所は、感情に敏感でありたいという思いから、”今”世の中が興味を抱いているニュース、社会感情についてAIで分析し、3時間おきにWEBサイトを更新しています。あなたの感情は、今は何色ですか？

WEBサイト：https://www.authense.jp/focus-on-emotions/

今日の「感情前線」を公式Xで配信中

天気予報を見るように、その日の社会の感情をチェックする。

ニュースをAIが分析し、今日の社会感情を地図上に可視化した「感情前線」を、

各ニュースに紐づく社会感情とともに、公式Xで配信しています。

Xでの配信はこちら：https://x.com/Authense_LIFE

【Authense法律事務所とは】

「すべての依頼者に最良のサービスを」という理念のもと、プロフェッショナルサービスを幅広く提供する総合法律事務所です。2005年の創業以来、グローバル企業、上場企業、国内を代表する大手企業や市場をリードする成長企業を中心に、IPOを目指すスタートアップまで、幅広い業種・業態の皆さまにリーガルサービスを提供しています。

合わせて遺産相続・離婚や刑事事件といった個人法務にも注力。幅広い依頼者に対し、Authense Professional Groupに参画する税理士法人、弁理士法人、社労士法人、司法書士法人、コンサルティング会社と連携し、包括的なワンストップサービスを展開しています。

現在、グループ全体の人員は392名。Authense法律事務所は、弁護士97名、パラリーガル・コーポレートスタッフを含む総勢311名の体制で、依頼者の皆さまに寄り添い、期待を超えるリーガルサービスを提供し続けています。

日本最大級の法律相談ポータルサイトを運営し、クラウドサインを生み出した弁護士ドットコム株式会社を、代表弁護士の元榮太一郎が創業後、東京証券所プライム市場に上場する企業へと成長するまでインキュベーションした法律事務所としても知られるAuthense法律事務所。今後もGroup相互の相乗効果を発揮し、従来のリーガルサービスにとらわれない新しいサービスを生み出していきます。

Authense法律事務所

概要

法人名称：弁護士法人Authense法律事務所（第二東京弁護士会）

代表弁護士：元榮 太一郎

設立：2005年1月15日

所在地：〒107-6222 東京都港区赤坂九丁目7番1号 ミッドタウンタワー22階

所員数：311名

TEL：03-4590-9000（代表）

FAX：03-6804 -3820（代表）

オフィス：六本木・東京・新宿・北千住・横浜・千葉・大阪

ホームページ：https://www.authense.jp/