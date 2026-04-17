「Jewelna Rose」からリモートワークをハッピーにするリュック型通勤バッグ「リモハピvol.4」「リモハピvol.4 エアリィ」がデビュー

エース株式会社

バッグメーカーのエース株式会社（本社: 東京都渋谷区 代表取締役社長: 森下 宏明） は、バッグブランド「Jewelna Rose」（ジュエルナローズ）より、リモートワークをハッピーにするリュック型通勤バッグ「リモハピvol.4」と「リモハピvol.4 エアリィ」を、直営店およびオンラインストアにて販売を開始しました。

“リモートワークをHappy に！” をテーマに企画された、働く女性に人気の通勤リュック。コロナ禍をきっかけにリモートワークが普及し、PCを持ち歩く機会が増えたことで、機能性とデザイン性を兼ね備えた通勤バッグのニーズが高まりました。そこで、アンケートを通じて働く女性のリアルな声を集めて開発したのが「リモハピ」シリーズです。

「リモハピvol.4」「リモハピvol.4 エアリィ」は、忙しい毎日に役立つ機能が充実しています。リュック上部の空間を収納として活用できる着脱可能なポーチ、メイン収納部から独立したPC 収納部、さらに小物の整理に便利なポケットを備えており、使い勝手が抜群です。また、ボディはお手入れしやすく傷が目立ちにくい上品な合皮素材を使用しているため、長く綺麗にお使いいただけます。

■機能紹介

本体素材

落ち着いた大人の女性をイメージした「リモハピ vol.4」（No.65641）には、上質感のある合成皮革を採用。コーデに品格を添える、きれいめスタイルです。

リモハピ「vol.4 エアリィ」（No.65641） は、軽やかで扱いやすいナイロン素材を使用し、日常に寄り添うカジュアルな使いやすさを追求しました。シーンやスタイルに合わせて選べる2タイプの展開です。

着脱可能なポーチ

荷物が下部に偏ることでデッドスペースになりやすいリュック上部に、着脱可能なポーチを搭載。

リュック内スペースを有効に活用できます。

多彩なポケット

内装には、細かく収納できるオーガナイザーポケットを多数配置。

サイドにはボトルホルダー、背面には15.6 インチPC に対応したPC ポケットと、スマートフォンや定期入れなど貴重品を収納できるセキュリティポケットを配置しました。

ロゴチャーム

取り外し可能なロゴ入りチャームは、メイク直しの際のミラー代わりとしても使用できます。

■商品詳細

ブランド：Jewelna Rose( ジュエルナローズ)

シリーズ：リモハピvol.4

カラー：ブラック、スモーキーグレー、モーブグレー

品番 / 形状 / サイズ(W×H×D) / 容量 / 重量 / 税込価格

65641 / リュック（15.6 インチ対応） / 30×43×12cm / 17L / 1.02kg / 20,900円

ブランド：Jewelna Rose( ジュエルナローズ)

シリーズ：リモハピvol.4 エアリィ

カラー：ブラック、スモーキーグレー、モーブグレー

品番 / 形状 / サイズ(W×H×D) / 容量 / 重量 / 税込価格

65631 / リュック（15.6インチ対応）/ 30×43×12cm / 17L / 820g / 20,900円

■ About Jewelna Rose

「ジュエルナローズ」は2010年にスタートしたレディースバッグブランド。

自分だけのスタイルを持ち、気ままに旅や日常を楽しむ現代女性のワードローブをテーマに、トラベル／ファッション／ワーク／イベント といった女性の生きる全て のシーンで登場するバッグを自由な発想でご提案します。

公式HP https://www.jewelnarose.jp/

Instagram https://www.instagram.com/jewelnarose_official/

公式オンラインストア https://store.ace.jp/shop/r/rjr-item/