日本ホテル株式会社

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町10番地／総支配人 木曽博文）では、2026年8月9日（日）に

「古澤巖(ふるさわいわお) ヴァイオリン ランチ＆ディナーコンサート2026」を開催します。

ホテルニューグランド「古澤 巖 ヴァイオリン ランチ＆ディナーコンサート 2026」

年間150公演ほどのコンサートや、アルバム制作、テレビ、ラジオへの出演など、クラシック音楽にとらわれないジャンルを越えた幅広い活動で人気の古澤氏は、音楽家としての新たな可能性を導く存在として注目されるヴァイオリニストです。

豊かな表現力や高い芸術性から生まれる極上の調べは多くの観客を魅了し続けており、“クラシック界のレジェンド”と評されております。心に響くステージパフォーマンスとともに、ホテルニューグランド伝統のフランス料理をフルコースでご堪能いただけるひとときを、この機会にぜひお楽しみください。

開催日時 2026年8月9日（日）

【ランチ公演】 12：30～受付／13：00～開宴／14：20～15：30 コンサート

【ディナー公演】 17：00～受付／17：30～開宴／18：50～20：00 コンサート

料金 お一人様 \26,000 （お食事・お飲物、コンサート、消費税、サービス料込）

受付 タワー館2階 ランデブーラウンジ

会場 タワー館3階 ペリー来航の間

お申込み 〔WEB予約限定〕 https://www.hotel-newgrand.co.jp/event/260809/

※予約受付開始 5/12（火）12：00～

※申込締切 8/6（木） 定員に達し次第、受付を終了いたします。

お問合せ 営業企画 045-681-1841（代） 平日10：00～17：00

古澤 巖 プロフィール

司会と演奏を務める、競技ダンスだけでなく様々なダンスとの番組「Dの旋律」は、6年目を迎えている（毎週木曜21:54-TV東京）。毎春リリースのアルバム、今年はマリーノ最後のコンチェルト第9番をはじめ、ベルリンフィル・ストリングスをメインに名曲の数々を収録。６月は音楽活動の集大成「品川カルテット」、12月は「ベルリンフィル・ストリングス」、２月には「コルシカ音楽祭」と、今年も精力的にツアーを行っている。

ホテルニューグランド

1927年（昭和2年）に関東大震災の横浜復興のシンボルとしてヨーロッパスタイルの正統派ホテルとして開業しました。マッカーサー元帥やチャーリー・チャップリン、ベーブ・ルースなど、数多くの著名人に愛されてきた日本有数のクラシックホテルとして、歴史と伝統に培われた正統派のおもてなしでお客様をお迎えいたします。開業時より変わらぬ佇まいの本館は、1992年には横浜市歴史的建造物に指定、2007年には経済産業省が選んだ近代化産業遺産の認定を受けています。隣接するタワー館は1991年にオープン、客室は全室ハーバービューとなっており、横浜港の正面に面した客室からは、ベイブリッジや大桟橋、みなとみらいの夜景など、横浜の素晴らしい眺めを一望することができます。館内にはこだわりの美味しさを提供する多彩な6つのレストランやバー、ラウンジをご用意、ウェディングや各種パーティー、会議などにご利用いただける大小4つの宴会場を備えています。



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