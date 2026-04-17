LiSA、アイナ・ジ・エンド、ASKA、川崎鷹也がゲストに登場！TOKYO FM／JFN38局『ディア・フレンズ』

株式会社エフエム東京

坂本美雨がパーソナリティをつとめる『ディア・フレンズ』(月～木11:00～11:30 TOKYO FMをはじめとする全国38局ネット)では、4月20日（月）～23日（木）の番組ゲストに、4月20日（月）LiSA、21日（火）アイナ・ジ・エンド、22日（水）ASKA、23日（木）川崎鷹也を迎えます。どうぞ、ご期待ください。

坂本美雨がパーソナリティをつとめる番組『ディア・フレンズ』。4月20日（月）からの1週間は、スペシャルウィークとして、毎日豪華なゲストを迎えてお届けします。

4月20日（月）の放送には、この日がソロデビュー15周年の記念日であるLiSAが登場！豪華アーティストたちが楽曲提供した新アルバム『LACE UP』についてや、実は自炊派というLiSAの得意料理についても伺います。21日（火）の放送には、坂本がかねてから会いたかったというアイナ・ジ・エンドが番組初登場！もともとダンサーを目指していたというアイナが歌を始めたきっかけや、お互いの「声」のこと、「歌」のことなどたっぷりトーク。アイナを前に、終始照れっぱなしの坂本美雨の様子は必聴です。22日（水）の放送には、今年ソロとして過去最大規模となるツアーを発表したASKAが登場！来年にはソロデビュー40周年も控え、ますます加熱するASKAの心境に迫ります。玉置浩二との共演時のエピソードや、玉置との共作の新曲『音銀河』のお話もお届けします。23日（木）には、ディア・フレンズファミリーでもある川崎鷹也が登場！開催が目前に迫る初の日本武道館公演への意気込みや、新曲『オリーブ』、自身の半生を振り返った初のエッセイ本『届くといいな、くらいで』をいち早く紐解きます。番組初のオリジナルステッカーのプレゼントもありますので、お聴き逃しなく。

4月20日（月）～23日（木）の放送を、どうぞお楽しみに。

■番組概要■

◇タイトル： 坂本美雨のディア・フレンズ

◇放送日時： 毎週月曜～木曜 11：00～11：30

※TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット

◇出演者： 坂本美雨

◇番組URL： https://www.tfm.co.jp/dear/