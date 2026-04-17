Canva、「Canva AI 2.0」を発表　世界のデザインづくりと働き方を再定義

Canva Japan株式会社

シドニーおよびロサンゼルス、2026年4月16日 - 世界を代表するビジュアルコミュニケーションプラットフォームのCanva（キャンバ）(https://www.canva.com/ja_jp)は本日、2013年の設立以来最大級のアップデートとなる「Canva AI 2.0」を発表しました。AIを活用したデザインづくりの新時代をもたらし、Canvaを業務が完結するシステムへと変革します。

設立から10年余り、Canvaはデザインのあり方を大きく変えました。複雑で高価なデスクトップ用ソフトウェアを、ブラウザ上で誰でも簡単に使えるシンプルかつ高機能なプラットフォームを提供してきました。Canvaは、気後れしてしまうような真っ白なページを数百万ものテンプレートに、手作業によるピクセル単位の編集を直感的なドラッグ＆ドロップ操作に置き換え、現在では月間2億5000万人以上が利用する世界でも有数のプラットフォームとなっています。本日、ロサンゼルスで開催されたCanvaの新機能発表会「Canvaクリエイト」で発表された内容は、デザインづくりの新時代の幕開けを告げるものです。

Canvaの最先端AIラボとデザイン向け基盤モデルへの長年にわたる投資を原動力とする「Canva AI 2.0」は、Canvaを対話型かつエージェント型プラットフォームへと変革し、チームがアイデア出しから実行までを一か所で完結できる、強力なクリエイティブパートナーとして機能します。

「Canva AI 2.0」を支える4つの革新的レイヤー

Canva AI 2.0は、デザインプロセス全体を刷新する強力な新アーキテクチャレイヤーを導入し、アイデアを形にする作業をこれまで以上に簡単にします。これは、複雑なデスクトップ用ソフトウェアからブラウザへとデザイン環境を移行させて以来、Canvaにとって最大の変革となります。

新機能のご案内：

- 会話型デザインは、自然な対話や音声入力から、アイデアを形にします。白紙のページやテンプレート選びに迷う必要はありません。目的や構成を伝えるだけで、ブランドに沿った編集可能なデザインを即座に生成。単発の出力で終わる従来のAIとは異なり、文脈を維持しながらデザインの調整を重ねることが可能です。- エージェント型オーケストレーションにより、ユーザーと協働するAIが実現しました。目標を説明したり、概要を伝えたりするだけで、AIがユーザーの意図を理解し、Canva内の最適なツールを組み合わせて実行します。例えば、「夏の新作ランニングシューズのSNSキャンペーンを作成して」と指示するだけで、すぐに編集や公開が可能な資料一式が完成します。- オブジェクトごとのインテリジェンスにより、「特定の画像だけ差し替えて」「見出しだけ調整して」といったピンポイントな指示を正確に実行します。生成されたコンテンツはレイヤー構造を維持し、あたかも一つひとつエディター上で手作りしたデザインかのように自由に編集・共同作業が可能です。- カスタムメモリーにより、AIが継続的に学習し、ユーザーと共に賢くなっていきます。作業スタイルやブランドを理解し、すべてのプロジェクトに自動的に反映。時間とともにユーザーやチームの好み・目的に適応し、より役立つ存在へと進化します。既存のデザインをもとに独自のメモリーライブラリやプロフィールを構築し、ユーザー体験を最適化します。

新しいワークフロー体験

Canva AI 2.0は、単なるデザイン生成にとどまらず、仕事全体を支える中核的なシステムと進化します。簡単なデザインから大規模な広告キャンペーンまでに必要な、ツール、ワークフロー、成果物のようなあらゆるものを一か所に集約することで日常業務を劇的に効率化します。

- 外部ツールと連携：すべての業務を一か所に。複数のアプリに分散していた情報をCanvaに統合。Slack、Gmail、Google Drive、カレンダーなどと連携し、会話内容やデータ、予定をもとに最適なコンテンツを生成します。Zoomの議事録から要約を作成したり、顧客メールを営業の提案資料に作り変えたり、Slackの活動内容から社内報を作ることも可能です。現在の対応ツールにはSlack、Notion、Zoom、HubSpot、Gmail、Google Drive、Googleカレンダーが含まれ、今後も追加予定です。- タスク予約：作業を自動化。タスクを一度設定すれば、オフライン中であっても、AIが自動的に実行します。例えば、毎週金曜日にSNS投稿を生成・翻訳し予約投稿する、あるいは毎朝カレンダーを確認してメールの情報をもとに会議用資料を準備しておくなど、数時間かかる作業を数秒に凝縮します。- Webリサーチ：Webリサーチは、必要な情報をオンデマンドあるいはタスク予約にて自動で収集し、体系化された形でデザイン内に反映します。市場調査や提案資料の作成もスムーズに行うことができ、すぐに編集・共有が可能です。- ブランドインテリジェンス：はじめからブランドに準拠したデザインで。ブランドキットと連携し、必要な要件を指示するだけで、あらゆるデザインにブランドのフォントや配色を自動適用します。ブランドのガイドラインが更新された際にも、既存のファイルを一括でアップデートでき、手作業で何時間もかかっていた更新作業が、わずか数秒で完了します。- Canvaコード2.0。インタラクティブな体験の構築もAIで可能になります。あらゆるデバイスで利用できるレスポンシブ対応のブラウザアプリを構築できます。

HTMLインポート技術により、生成AIのなかでも最先端の形式を利用できるようになりました。Canvaシートに回答を収集できるアンケートフォームを作成したり、プレゼンテーションにインタラクティブな素材として配置したり、SSO保護機能を使って独自のドメインにWebページとして公開したりすることが可能です。変更のたびにコードを再生成する必要はなく、任意のHTMLファイルやAI生成コンテンツをCanvaに取り込み、Canvaのビジュアルエディターで編集できます。

Canvaについて

2013年創業のCanva（キャンバ）(https://www.canva.com/ja_jp/)は、ビジュアルコミュニケーションとコラボレーションのために構築された世界有数のオールインワンプラットフォームです。あらゆる人がデザインで輝けるようにするため、Canvaは世界190か国以上の大企業、中小企業、個人、学生のクリエイティブおよびデザインニーズに応えています。

デザインの第一歩を踏み出す初心者から、パワフルなツールを求めるプロのクリエイターまで、Canvaはユーザーが思いついたアイディアを美しい作品に仕上げるために必要なものを提供します。デザイナーが手がけた世界最大規模のコンテンツライブラリを基盤に、Canvaは多彩なプロダクトと独自のAIツールを搭載。個人やチームが、より直感的にクリエイティブを生み出し、協力しながらスムーズにコミュニケーションできる環境を提供します。

おすすめの機能として、テキスト入力からオリジナル画像を生成できる「画像生成AI(https://www.canva.com/ja_jp/ai-image-generator/)」や、アイデアをもとに短尺動画を作成できる「動画生成AI(https://www.canva.com/ja_jp/ai-video-generator/)」、さらにテーマを入力するだけで動画を自動編集できる「動画編集AI(https://www.canva.com/ja_jp/video-editor/ai/)」など、制作を効率化するAI機能が充実しています。加えて、背景除去や補正をワンクリックで行える「AI画像編集(https://www.canva.com/ja_jp/features/ai-photo-editing/)」や、デザイン感覚でPDFの編集が可能な「PDF編集(https://www.canva.com/ja_jp/pdf-editor/)」など、日常業務に役立つ機能も幅広く提供しています。