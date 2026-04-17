STRICT-G.ARMSシリーズよりカットソー、半袖シャツの新作コレクションが登場！

株式会社バンダイ

株式会社バンダイ ライフスタイル事業部では、ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」より、2026年４月18日(土)からSTRICT-G.ARMSのカットソー、半袖シャツコレクションをSTRICT-G 各店舗にて販売いたします。また、店頭販売に先駆けて、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/ )では、2026年４月17日(金)13時より予約販売を開始いたします。

■商品紹介

STRICT-G.ARMSは『機動戦士ガンダム』の舞台『宇宙世紀』を実在した史実としてイマジネーションし、リアルアーミーな空気感を持ちつつ、デイリーユースなスタイルを提案するコレクションラインです。

本コレクションでは『機動戦士ガンダム』『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』『機動戦士ガンダム UC』『機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ キルケーの魔女』からそれぞれカットソーと半袖シャツが登場いたします。ワッペン、刺しゅうを組み合わせたデザインでガンダムの世界感を演出しています。

■STRICT-G.ARMS カットソー

・価格 ：7,480円(税込)(送料・手数料別途)

・商品サイズ ：M/L/XL/XXL

・商品素材 ：綿100％

・生産エリア ：中国

・商品購入URL：ロンド・ベル https://p-bandai.jp/item/item-1000249555/

アムロ・レイ https://p-bandai.jp/item/item-1000249546/

マフティー https://p-bandai.jp/item/item-1000249552/

ジオン公国 https://p-bandai.jp/item/item-1000249561/

■STRICT-G.ARMS 半袖シャツ

・価格 ：13,200円(税込)(送料・手数料別途)

・商品サイズ ：M/L/XL/XXL

・商品素材 ：綿65％ ポリエステル35%

・生産エリア ：中国

・商品購入URL：ネオ・ジオン https://p-bandai.jp/item/item-1000249563/

マフティー https://p-bandai.jp/item/item-1000249565/

ロンド・ベルhttps://p-bandai.jp/item/item-1000249566/

ジオン公国 https://p-bandai.jp/item/item-1000249568/

＜予約販売：2026年4月17日 (金)＞

・「プレミアムバンダイ」内「STRICT-G Online Store」

商品購入URL：https://p-bandai.jp/strict-g/series/gundam-hathaway/list-pa20-n0/

販売期間 ：2026年４月17日(金)13時～2026年４月26日(日)23時

発売元 ：株式会社バンダイ

発送月 ：2026年５月発送予定

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

＜一般販売：2026年４月18日(土)＞

・STRICT-G 東京お台場店

所在地 ：〒135-0064 東京都江東区青海1-1-10 ダイバーシティ東京 プラザ7F

電話 ：03-5579-6157

営業時間：11:00～20:00 ※土・日10:00～21:00

・STRICT-G 東京ソラマチ店

所在地 ：〒131-0045 東京都墨田区押上1-1-2 東京スカイツリータウン・ソラマチ4F

電話 ：03-5809-7328

営業時間：10:00～21:00

・STRICT-G NEOPASA静岡(下り)店

所在地 ：〒421-1224 静岡県静岡市葵区飯間1258

(新東名高速道路下り線 静岡サービスエリア内)

電話 ：054-295-9121

営業時間：8:00～21:00

・STRICT-G 多賀SA(下り)店

所在地 ：〒522-0342 滋賀県犬上郡多賀町敏満寺西谷66-31 多賀SA(下り線)内

電話 ：0749‐47‐3228

営業時間：10：00～20：00

＊詳しくは店舗へ直接お問い合わせください。

(C)創通・サンライズ

※在庫は常に変動をしておりますので、ご来店いただいた時点でご希望の商品が完売している場合もあります。ご了承ください。

※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。

■「STRICT-G(ストリクト ジー)」とは

『ガンダムシリーズ』の世界観を取り入れた、“COOL JAPAN”を象徴する本格的なアパレルショップとして、2012年4月に『ガンダムフロント東京店』、『NEOPASA静岡店』の2店舗を同時期にオープン。現在は国内4店舗にて、日本を代表するブランドとのコラボレーションや、オリジナル商品などを多数展開しております。

「STRICT-G」 https://www.strict-g.com/

「STRICT-G」公式X(Twitter) https://x.com/STRICTG

「STRICT-G」公式Instagram https://www.instagram.com/strictg_official/?hl=ja

■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」 https://p-bandai.jp/