ソウルドアウト、奈良市と「立地協定」を締結

ソウルドアウト株式会社

地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長支援をデジタルマーケティング領域で展開するソウルドアウト株式会社（本社：東京都文京区 代表取締役社長CEO兼CCO：北川 共史、以下「ソウルドアウト」）は、奈良市（市長：仲川 げん）と立地協定を締結し、4月15日に奈良市役所にて締結式を執り行いました。今後、奈良の素晴らしい価値をデジタルとAIの力で全国・世界へと繋げ、市内企業の持続的な事業成長と地域課題の解決を推進してまいります。

協定締結の背景

ソウルドアウトは、「中堅・中小企業の挑戦を支援し、日本全国の地域経済の発展に貢献する」という想いを持ち、地方企業の成長支援に取り組んでおります。昨今では「ローカル＆AIファースト」構想を軸に、地域に根ざした支援体制の構築とAIをはじめとする先端技術の活用による企業成長支援を推進しております。

奈良市においては、3月2日に奈良営業所を開設いたしました。4月10日に奈良商工会議所で開催した開設記念セミナーでは、奈良の魅力を全国・世界へ届けるための「ブランド構築」や「最新SNS戦略」をテーマに、多くの地元企業の皆様にご参加いただきました。

こうした取り組みを通じて、奈良市内企業の成長支援や地域課題の解決に対するニーズの高まりを受け、奈良市との連携をより強固かつ円滑に推進するため、本協定の締結に至りました。

開設記念セミナーの様子協定内容（本協定における主な連携項目）- 市内企業のデジタルマーケティング導入およびDX推進支援による地域経済の振興- AIなどの先端技術を活用した業務効率化および生産性向上の支援- デジタル人材の育成および地域雇用創出に関する事項- 地域課題の解決に向けたITソリューションの提供

▽進出企業一覧

https://www.city.nara.lg.jp/site/ricchi/180402.html

奈良市長 仲川げん氏 コメント

この度、デジタルマーケティングの力で地方・中小企業に伴走するソウルドアウト株式会社様に奈良市へ拠点をご開設いただき、心より感謝と歓迎を申し上げます。



本市には伝統産業や地域を支える活力ある企業が数多くあります。貴社が持つ知見や先端技術が、市内企業の皆様と連携することで、DXの加速や域内経済のさらなる循環、そして次世代を担う若者たちの多様な就業機会の創出につながることを期待しております。

ソウルドアウト マーケティングカンパニープレジデント 辻純也 コメント

私たちが掲げる「ローカル＆AIファースト」は、地域の企業こそ最先端のAIの恩恵を最も受けるべきだという信念に基づいています。

先日のセミナーでは、奈良のすばらしい資源をいかにブランド化し、全国・世界へ届けていくかというテーマで、地元企業の皆様と熱く対話させていただきました。その真剣な眼差しに触れるなかで、奈良には変革を求める凄まじいエネルギーがあることを肌で感じました。

ブランド戦略やSNS活用による「発信力」の強化に加え、今後はAIを活用した「生産性向上」など、奈良の企業様が直面する課題に向き合ってまいります。このたびの協定を機に、奈良の地に根差し、企業や自治体の皆様に寄り添いながら、デジタルを武器に地域経済のさらなる活性化に貢献してまいる所存です。

ソウルドアウト株式会社 概要

ソウルドアウトグループは、地方を含む全国の志ある中堅・中小企業の成長をデジタルマーケティング、ソフトウェア、メディア制作・運営、DXの領域で支援しています。全国に28の拠点を持ち、対面サポートを重視する地域密着型で、地方中小企業の課題やその独自性を理解し、それぞれにマッチしたソリューションを提供。事業のスタートアップから既存事業のアクセラレートまで、テクノロジーを活用し、顧客の成長ステージに合わせた提案によって、日本全国の中堅・中小企業が秘めている潜在能力を引き出し、寄り添うスタンスで共に挑戦しています。

本社：〒112-0004 東京都文京区後楽1-4-14 後楽森ビル19F

代表者：北川 共史

設立：2009年12月16日

コーポレートサイト：https://www.sold-out.co.jp/