クラスター、文部科学省「N-E.X.T.ハイスクール構想」に対応したメタバース教育活用支援を開始

クラスター株式会社

クラスター株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：加藤直人、以下「クラスター」）は、文部科学省が2026年2月に公表した「N-E.X.T.ハイスクール構想 ※」に対応したメタバース教育活用支援を、本日2026年4月17日より開始いたします。

2040年を見据えた新たな高等学校教育の在り方として、文部科学省より「N-E.X.T.ハイスクール構想」が示され、各都道府県において改革検討が急務となっています。

クラスターはこれまで、メタバースプラットフォーム「cluster」の開発・運営において、デジタルツイン生成やIoTセンサーとのリアルタイム連携・取得データの可視化等といった産業領域のDXを推進してまいりました。

また、「cluster」の教育機関への導入実績はすでに800以上にのぼり、これらのノウハウを掛け合わせて今回の支援内容を構築しています。

ー社員には元教員もおり、様々な学校でメタバースを用いた授業実演（2025年度は1,000時間以上の講習・授業）を実施ー

N-E.X.T.ハイスクール構想への対応をご検討中の自治体・学校関係者、およびパートナー企業の皆さまからのご相談を承っております。下記の窓口までお気軽にご連絡ください。

お問合せサイト :https://www.educator.cluster.mu/

※N-E.X.T.ハイスクール構想

2040年を見据えた高校教育改革のグランドデザインです。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kaikaku/1358056_00005.htm





■支援内容

本支援では、「N-E.X.T.ハイスクール構想」の3つの類型別に、各自治体・学校関係者が目指す教育改革の実現をサポートいたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17626/table/430_1_b1c84d16ce954b4c775ed0f17c0aff3b.jpg?v=202604171151 ]

■clusterが教育現場に提供できる強み

1. デジタルツイン生成

BIM・CIM・CADデータ等から即時に「人が入れる」バーチャル空間を作成できます。



点群データ、PLATEAUを代表する3D都市モデル等の高容量3次元データを簡易に人が入って見て回れる、軽容量の空間に変換できます。



2. リアル×デジタル リアルタイム連携

施設に設置しているIoT機器等で取得した温度・湿度・風速などの実計測データを、リアルタイムで見ることができます。

3. 共創ネットワーク

クラスターメタバース研究所を起点としたアカデミアネットワーク、製造・建築・医療・観光の大手企業パートナー、クラスターの事業伴走体制を強みに、課題設計から効果計測までワンストップで支援できます。

4. 生徒の主体性を伸ばすバーチャル空間制作

ワールドクラフト（直観的にブロックを置ける機能）を使って、生徒自身がメタバース空間を制作できます。地域の方をはじめ、様々な方に学習の成果を見てもらうきっかけにつながります。

5.マルチデバイスでの利用環境

clusterは、PC・スマートフォン・VRゴーグルなど、幅広いデバイスに対応しています。ブラウザ版も提供しており、ソフトウェアのインストール不要でご利用いただけます。

6.管理機能・行動ログ可視化

クラス・学校・都道府県単位での細かなグルーピング管理、アクセス・交流管理ができます。いつ・どこで・誰が・どれほどの時間・どこを見ていたかなどの詳細な行動ログデータを取得・可視化ができます。

■導入のご相談・お問い合わせ

N-E.X.T.ハイスクール構想への対応をご検討中の自治体・学校関係者、およびパートナー企業の皆さまからのご相談を承っております。下記の窓口までお気軽にご連絡ください。

お問合せサイト：https://www.educator.cluster.mu/(https://www.educator.cluster.mu/)





お問合せサイト :https://www.educator.cluster.mu/



■クラスター株式会社について



クラスター株式会社は、「あらゆるヒト、モノ、技術をつなげる共創空間のOSをつくる」をビジョンに掲げ、日本最大級のメタバースプラットフォームを開発・運営するテクノロジーカンパニーです。独自開発した大規模同時接続基盤を核に、リアルとバーチャルを融合する共創空間インフラを提供しています。製造・建設・教育・国際会議・エンターテインメントなど多様な業界で採用され、スマートフォン／PC／VRなどマルチデバイスに対応。最大10万人が同時接続できるリアルタイム空間を構築し、多数のIPコンテンツや大型イベントで実績を重ねています。高い信頼性と拡張性を兼ね備え、商業利用とスケールの両立を実現するBtoB型プラットフォームとして成長を続けています。

また、研究所を社内に設置し、ユーザー行動解析、バーチャルAIエージェント、AIによる3D制作自動化などのR&Dを推進。外部研究機関・大学との共同研究や実証実験も積極的に展開し、メタバース技術の進化を加速させています。

テクノロジーと創造力を融合し、バーチャル体験の未来を切り拓く―クラスターは次世代の社会インフラをつくり続けます。

https://corp.cluster.mu/

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