両視点を一瞬で切り替え！デュアルレンズ搭載の超小型カメラ「SRTK　CAM」。1時間で100%目標金額を達成しました！。今なら最大42％OFF！

株式会社tonex

【プロジェクトページ】https://www.makuake.com/project/srtks18/(https://www.makuake.com/project/srtks18/)

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1.一人称視点で世界を捉える

冒険へ出発。

カンタン装着。手で持つ必要も、細かく調整する手間もありません。思い立ったらいつでも、その瞬間を記録できます。

2.FHD高解像度

細部まで鮮明に描き出すフルHD画質は、VlogやSNS投稿にも十分すぎるほどの表現力を発揮。さらに、高画質を維持しながらもデータ容量を賢く抑えることで、スマホへの転送も驚くほどスムーズ。

デバイスへの負荷を軽減し、長時間撮影でも熱暴走しにくい安定したパフォーマンスを実現しました。スペック値以上の「使い心地」を、その手に。

3.72°超広角レンズ

一般的なウェラブルカメラ(約60°)を凌駕する、72°の超広角レンズを搭載。目の前に広がる美しい景色を、端から端まで「余すことなく」捉えます。

4.超コンパクトデザイン

SRTKはわずか55mm x 20mm x 20mm 、最も顕著な特徴は軽量化、重さはわずか19gで、卵より軽いです。長時間装着しても疲労感を感じづらい軽さです。

SRTKだけのデュアルレンズ設計。 目の前で起きている迫力のアクションから、ふと横に広がる美しい景色まで、ボタンをワンタッチだけで視点を瞬時にスイッチ。 面倒な設定は一切不要。あなたの見ている世界を、よりダイナミックに、より多角的に記録します。

5.PC/Mac両対応のWebカメラ

RTKは、ウェアラブルカメラの枠を超えました。

USBポートに繋げば、PC/Mac両対応のWebカメラとして機能。驚くほど鮮明な映像で、リモートワークや友人とのビデオ通話がもっと楽しく、スムーズになります。これ一台で、アウトドアからオフィスワークまで全てをカバー。

6.スマホとWIFI接続

一人での撮影や、離れた場所からのモニタリングなど、アプリを使えば撮影はもっと自由になります。専用アプリ「Sports DV」を使えば、Wi-Fiでカメラを遠隔操作。新しい便利さとコントロール性能が、あなたのクリエイティブを次のレベルへと引き上げます。

専用アプリ「Sports DV」を使えば、撮影した写真や動画にスマホから即座にアクセス。 お気に入りの瞬間を選んだら、そのまま Instagram や X（旧Twitter）へスピーディーに投稿できます。最高の盛り上がりを、最高のタイミングで。あなたの冒険をリアルタイムで世界に発信しましょう。

7.大容量バッテリー

3.7V 260mAhのリチウムバッテリーを内蔵し、コンパクトながら100分間連続録画を実現しました。 ハイキングの山頂までの道のり、ストイックなワークアウト、そしてクリエイティブな撮影セッション。途切れることのない記録が、あなたの情熱を余すことなく保存します。充電切れを心配せず、目の前のアクティビティに全集中しましょう

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