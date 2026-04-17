『小児RSウイルス呼吸器感染症診療ガイドライン2026』の発行について

株式会社インテージホールディングス

株式会社協和企画（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：村井啓太）は、日本小児呼吸器学会（理事長：石和田稔彦）と公益社団法人日本新生児成育医学会（理事長：高橋尚人）が作成した『小児RSウイルス呼吸器感染症診療ガイドライン2026』（以下、本書）を2026年4月17日（金）に発行します（i）。

RSウイルス呼吸器感染症は多くが自然軽快する一方で、早産児や基礎疾患を有する新生児・乳幼児では重症化するリスクが高いといわれています。5歳未満の小児においては、世界で年間3,300万人がRSウイルスに関連する急性下気道炎を発症し、うち360万人が重症化により入院、さらに101,400人が死亡しているとの推計があります。特に、6か月未満の乳児においては、世界で年間140万人が入院、うち45,700人が死亡していると推計され（ii）、生後6か月までの重症化予防は小児医療の喫緊の課題の一つであると考えられます。

わが国では2026年4月より、RSウイルスに対する母子免疫ワクチンが定期接種化されました（iii）。また、複数の抗体医薬品が開発・販売されるなど、わが国の重症化予防手段は広がりつつあります。RSウイルス呼吸器感染症の診療を取り巻くこのような近年の変化に対応するために、発行に至ったのが本書です。本書は、2021年に上梓した前版を改訂するかたちで作成されました。

特長

１）小児科、新生児科のみならず、ワクチン接種の対象である妊婦や高齢者をみる産科や内科の医師、さらには接種の調整・支援を行う行政機関やこどもたちが集まる保育施設の方など、医療従事者の方以外にも必要とされる内容を含めて広く記述しました。

２）「一般的に判断に迷う（需要がある）テーマは何か」を念頭に10のクリニカルクエスチョンを精選し、『Minds診療ガイドライン作成マニュアル2020 ver.3.0』に準じて推奨グレードを決定しました。

３）読者の利便性に資するように、重症化の背景となり得る基礎疾患などの解説は独立した章とし、また、各ワクチン・薬剤を個別に解説した章を設けるなど、目的に合わせて閲覧できる構成としました。

なお、本書は、第129回日本小児科学会学術集会〔下関市、会頭：長谷川俊史、会期：4月17日（金）～19日（日）〕の会場にて先行販売を予定しています。また、全国の書店からは、ご注文にてご購入いただけます。

本書の発行が、RSウイルス呼吸器感染症の診療の発展に資することができれば幸甚です。株式会社協和企画は、これからもヘルスケア領域の情報を発信していくことで、人びとの最善・最適な選択を支えていきます。

（書誌情報）

作成：日本小児呼吸器学会／日本新生児成育医学会

監修 ：吉原重美／森岡一朗／岡田邦之

ISBN：978-4-87794-245-8

定価 ：5,940円（本体5,400円＋税10%）

体裁 ：B5判、252ページ

（参考情報）

i）弊社コーポレートサイト 本書解説ページもご参照ください。

https://www.kk-kyowa.co.jp/service/publishing/book_list/d20260417/

ii）Li Y, et al. Global, regional, and national disease burden estimates of acute lower respiratory infections due to respiratory syncytial virus in children younger than 5 years in 2019: a systematic analysis. Lancet. 2022; 399: 2047-64.



iii）厚生労働省Webサイト「RSウイルスワクチン」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/rs/index.html

本リリースに関するお問い合わせは、下記までお願いいたします。その際、本書の書名をご記載ください。

株式会社協和企画 問い合わせ窓口：me@intage.com

【株式会社協和企画について】 https://www.kk-kyowa.co.jp/(https://www.kk-kyowa.co.jp/)

株式会社協和企画は、ヘルスケア・コミュニケーション・エージェンシーとして、プロモーション事業、エデュケーション事業、コミュニケーション事業、コンベンション事業などを行うインテージグループの企業です。インテージグループの多彩なデータベース・ソリューションを駆使したエビデンスベースのアイデアと、「HEALTHIER DECISIONS 伝わる力で健やかな未来へ導く」という理念のもと、協和企画はこれからも情報を知識に変えて、人びとの最善・最適な選択を支えていきます。

【インテージグループについて】 https://www.intageholdings.co.jp/(https://www.intageholdings.co.jp/)

（東証プライム市場 証券コード：4326）

インテージグループは1960年の創業以来、さまざまなデータを収集・加工・分析し、当グループならではのインサイトを加えてお客さまに提供。その意思決定を支援してきました。お客さまのパートナーとして「問い」に寄り添い、生活者理解とテクノロジーを融合させて「次の一手」を導きます。