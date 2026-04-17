新作ボードゲーム「ファイナルファンタジーVII　神羅ビルを登れ」発売決定のお知らせ

株式会社スクウェア・エニックス

株式会社スクウェア・エニックス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：桐生 隆司）は、新作ボードゲーム「ファイナルファンタジーVII 神羅ビルを登れ」の発売が決定したことをお知らせいたします。

本作は株式会社アークライト（本社：東京都千代田区、代表取締役：青柳昌行）と共同開発。

同社が販売する人気ボードゲーム「キャットと塔」のゲームルールをベースに、『ファイナルファンタジーVII』の世界観を織り交ぜた協力バランスボードゲームです。

『ファイナルファンタジーVII』をモチーフに、仲間と協力して不安定なビルを登っていく、ドキドキの協力型バランスボードゲームが登場！

揺れる神羅ビルを登り、星の危機に立ち向かえ！

このボードゲームは、カードの指示に従ってカベやユカを組み合わせて神羅ビルを構築、

コマを配置していくことでゲームが進んでいきます。

高さの異なるカベの上にユカを重ねていくため、ビルは徐々に傾き、不安定に……。

みんなで相談しながらバランスを保つことが、攻略のカギとなります。

さらに神羅ビルには、クラウドたちの行く手を阻む敵が次々と登場！

ときには仲間の力を借りて敵を倒しながら、クラウドは頂上を目指します。

神羅ビルを崩さず、クラウドを8階まで登らせることができればゲームクリア！

果たしてあなたは、宿敵セフィロスを打ち倒し、星の危機を救うことができるでしょうか？

魅力的な描きおろしイラスト

イラストは、「皆川史生・蛭田早智（スクウェア・エニックス）」による描きおろし。

『ファイナルファンタジーVII』のキャラクターデザイン・ストーリー原案を手掛けた野村哲也が監修。

主人公のクラウドを始め、ティファやエアリスといったおなじみの仲間たち、行く手を阻む

敵キャラクターたちが、絵本のように可愛らしい木駒となって登場します。

商品情報

平均プレイ時間：15～30分 プレイ人数：1～5人

▼内容物

・ユカ：20枚 ・カベ：54枚 ・アクションカード：24枚 ・コマ（木製）：24個

・ルール説明書（日本語・英語・フランス語・ドイツ語）：各1枚 ※[カードサイズ：63×88mm]

■希望小売価格 ： 4,400円(税込)

■サイズ ：約230×110×48mm

■発売予定日 ： 2026年11月6日

スクウェア・エニックス e-STORE :https://sqex.to/Wkn9R

※写真は製作中のものです。実際の商品とは異なりますのでご注意ください。

(C) 2026 Kogumakobo / Arclight, Inc.

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

【ご参考】『キャットと塔』とは

株式会社アークライト発売の人気ボードゲーム。

黒猫の「トト」を塔の上へと登らせる協力バランスゲームです。

トトは星になったお母さんに会うため、一番星を目指します。

詳しい商品情報はこちら↓

https://arclightgames.jp/product/804cat/

(C) 2024 Kogumakobo / Arclight, Inc.

【ご参考】

＜株式会社スクウェア・エニックスについて＞

株式会社スクウェア・エニックスは、エンタテインメント分野において、創造的かつ革新的なコンテンツ／サービスのヒット作品を生み続けるリーディングカンパニーです。当社グループの自社IPの代表作には「ドラゴンクエスト」シリーズ（累計出荷・ダウンロード販売本数9,700万本以上）、「ファイナルファンタジー」シリーズ（同2億900万本以上）、「スペースインベーダー」シリーズなどがあります。（https://www.jp.square-enix.com）