Hakuhodo DY ONE、LINEヤフー社「Govtech Partner制度」のパートナー企業として継続認定

株式会社Hakuhodo DY ONE

株式会社Hakuhodo DY ONE（本社：東京都港区、代表取締役社長：北爪宏彰、以下 Hakuhodo DY ONE）は、LINEヤフー株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長 CEO：出澤剛、以下 LINEヤフー社）が国や自治体におけるLINE公式アカウント活用の技術支援に長けた企業を認定する「Govtech Partner制度」において、5年連続でパートナー企業に認定されましたのでお知らせいたします。

■「Govtech Partner制度」について

LINEヤフー社が2022年に設けた行政DXの推進をサポートするための制度です。各種法人向けサービスの販売・開発パートナーを認定するプログラム「LINEヤフー Partner Program」の「Technology Partner」の中から、国や自治体のLINE公式アカウント活用の技術支援に長け、一定の基準を満たした企業が「Govtech Partner」として認定されています。※1

■当社の支援実績について

Hakuhodo DY ONEは、LINEヤフー社が2012年に法人向けサービスの提供を開始して以降、LINEと連携したマーケティングソリューション「DialogOne(R)」※2の開発・提供などを通じて、LINEを活用した企業や自治体とユーザーのコミュニケーションを統合的に支援してきました。さまざまな業種の大手企業に加え、行政サービスのDXにおいても、多数の「DialogOne(R)」導入実績を誇ります※3。

また当社は、「2025年度上半期・下半期のSales Partner（Premier）」に認定されるなど、LINEヤフー社のマーケティングソリューション・データソリューションを活用した取り組みが評価されています※4。

今後もHakuhodo DY ONEは、これまで培ってきた開発・運用の知見を活かし、各種ソリューションの提供を通じて、国や自治体の行政DXの推進やLINE公式アカウントの活用を支援してまいります。

※1 「Govtech Partner制度」について

https://www.linebiz.com/sites/default/files/media/jp/download/line-local-public-plan.pdf

※2 「DialogOne(R)」は、コミュニケーションプラットフォームであるLINEと連携した、マーケティングソリューションです。豊富なデータと機能で施策の幅を広げ、顧客の求めるストレスフリーな体験を提供するサポートをします

https://solutions.hakuhodody-one.co.jp/dialogone

※3 （当社の前身企業であるDACでの実績の一例）2022年3月29日リリース：DACとALBERT、山口県のLINE公式アカウントにAIを活用した問合せ対応システムを提供開始～ユーザーが探している子育て情報へのアクセスを容易にし、正確かつ迅速な情報提供を支援～

https://www.dac.co.jp/press/2022/20220329_done_y

※4 2025年5月22日リリース：Hakuhodo DY ONE、「LINEヤフー Partner Program」において2025年度上半期「Sales Partner」最高グレードの「Premier」に認定

https://www.hakuhodody-one.co.jp/news/detail/?id=news-release_202505222237/

2025年11月7日リリース：Hakuhodo DY ONE、「LINEヤフー Partner Program」において2025年度下半期「Sales Partner」最高グレードの「Premier」に認定

https://www.hakuhodody-one.co.jp/news/detail/?id=news-release_202511074828/

＜会社概要＞

■株式会社Hakuhodo DY ONE https://www.hakuhodody-one.co.jp

Hakuhodo DY ONEは、インターネット広告黎明期より培ったデジタル広告の知見とノウハウを活かし、統合的なデジタルマーケティングサービスを提供しています。マーケティング戦略立案力、クリエイティビティ、高度な運用力と技術開発力、媒体社・プラットフォーマーとの強固な関係性を強みとし、国内外のクライアント企業に対して、デジタル起点でのマーケティング戦略やテクノロジー活用を包括的に支援します。



博報堂ＤＹグループの「デジタルコア」として、グループ内のナレッジやリソースを集約し、高い専門性と提案力を併せ持つ企業として業界随一のデジタルマーケティング事業会社となることを目指します。



クライアント企業にとって唯一の「ONE」の存在となるため常に挑戦・前進し、事業成長を支援するビジネスパートナーとして伴走することで、クライアント企業の持続的な成長と、企業価値向上に貢献してまいります。



本社所在地： 〒107-6316 東京都港区赤坂5丁目3-1 赤坂Bizタワー

代 表 者： 代表取締役社長 北爪宏彰

株 主： 博報堂ＤＹグループ100％

社 員 数： 3,290名（2026年4月1日時点）

創 立： 2024年4月1日

事 業 内 容： デジタルマーケティング全般にまつわる企画・コンサルティング・代行事業・投資事業



【本件についてのお問い合わせ】

株式会社Hakuhodo DY ONE

広報担当 E-mail：info-pr@hakuhodody-one.co.jp